NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, Miami, .500; Stott, Philadelphia, .400; Swanson, Chicago, .400; Acuña Jr., Atlanta, .370; Robles, Washington, .359; Goldschmidt, St. Louis, .354; Friedl, Cincinnati, .350; Hoerner, Chicago, .347; E.Díaz, Colorado, .342; Blackmon, Colorado, .341; Estrada, San Francisco, .341.

RUNS_India, Cincinnati, 13; Betts, Los Angeles, 12; Freeman, Los Angeles, 12; Hoerner, Chicago, 12; Alonso, New York, 11; Castellanos, Philadelphia, 11; Acuña Jr., Atlanta, 10; Arcia, Atlanta, 10; Bogaerts, San Diego, 10; Muncy, Los Angeles, 10; Reynolds, Pittsburgh, 10; Swanson, Chicago, 10.

RBI_Reynolds, Pittsburgh, 14; Muncy, Los Angeles, 13; Arenado, St. Louis, 13; W.Smith, Los Angeles, 12; Alonso, New York, 12; Olson, Atlanta, 12; T.Thompson, Los Angeles, 11; Bohm, Philadelphia, 11; Gorman, St. Louis, 10; Outman, Los Angeles, 10; B.Anderson, Milwaukee, 10; Bogaerts, San Diego, 10.

HITS_Arraez, Miami, 23; Stott, Philadelphia, 22; Acuña Jr., Atlanta, 20; Turner, Philadelphia, 18; Arenado, St. Louis, 17; Freeman, Los Angeles, 17; Goldschmidt, St. Louis, 17; Hoerner, Chicago, 17; Reynolds, Pittsburgh, 17; Bogaerts, San Diego, 16; Bohm, Philadelphia, 16; Riley, Atlanta, 16; Swanson, Chicago, 16.

DOUBLES_Castellanos, Philadelphia, 8; J.Martinez, Los Angeles, 7; K.Marte, Arizona, 6; Betts, Los Angeles, 5; Goldschmidt, St. Louis, 5; Olson, Atlanta, 5; J.Rojas, Arizona, 5; C.Santana, Pittsburgh, 5; Soler, Miami, 5; 16 tied at 4.

TRIPLES_Outman, Los Angeles, 3; Abrams, Washington, 2; Marsh, Philadelphia, 2; J.Martinez, Los Angeles, 2; Turner, Philadelphia, 2; 16 tied at 1.

HOME RUNS_Alonso, New York, 6; Muncy, Los Angeles, 5; Reynolds, Pittsburgh, 5; T.Thompson, Los Angeles, 4; Gorman, St. Louis, 4; Cron, Colorado, 4; Soler, Miami, 4; Olson, Atlanta, 4; Schwarber, Philadelphia, 4; Bogaerts, San Diego, 4.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 6; Carroll, Arizona, 5; Hoerner, Chicago, 5; S.Marte, New York, 4; 10 tied at 3.

PITCHING_J.Urías, Los Angeles, 3-0; Megill, New York, 3-0; Freeland, Colorado, 2-0; Luzardo, Miami, 2-0; Lodolo, Cincinnati, 2-0; Gore, Washington, 2-0; Lugo, San Diego, 2-0; Jameson, Arizona, 2-0; F.Peralta, Milwaukee, 2-0; Wacha, San Diego, 2-0; Senga, New York, 2-0; Junis, San Francisco, 2-0; K.Nelson, Arizona, 2-0.

ERA_DeSclafani, San Francisco, 0.73; F.Peralta, Milwaukee, 0.75; Steele, Chicago, 0.75; Freeland, Colorado, 0.96; Stroman, Chicago, 1.00; Lugo, San Diego, 1.39; May, Los Angeles, 1.47; J.Urías, Los Angeles, 1.50; Flaherty, St. Louis, 1.76; Luzardo, Miami, 1.93.

STRIKEOUTS_Lodolo, Cincinnati, 27; Strider, Atlanta, 27; Greene, Cincinnati, 23; Keller, Pittsburgh, 22; Webb, San Francisco, 22; Gallen, Arizona, 21; Luzardo, Miami, 20; Stroman, Chicago, 20; J.Urías, Los Angeles, 20; Gore, Washington, 18; Wheeler, Philadelphia, 18.

