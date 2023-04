LPGA The Chevron Championship Par Scores

Friday At The Club at Carlton Woods Woodlands, Texas Purse: $5.1 million Yardage: 6,824; Par: 72 a-amateur Partial Second Round Suspended for Darkness A Lim Kim 71-65—136 -8 Megan Khang 70-67—137 -7 Lilia Vu 68-69—137 -7 Patty Tavatanakit 71-67—138 -6 Nelly Korda 71-67—138 -6 Allison Corpuz 72-67—139 -5 Celine Boutier 73-67—140 -4 Nanna Koerstz Madsen 72-68—140 -4 Xiyu Lin 71-69—140 -4 Cheyenne Knight 71-69—140 -4 Ally Ewing 70-70—140 -4 Hyo Joo Kim 70-70—140 -4 Dewi Weber 73-68—141 -3 Gemma Drybaugh 73-68—141 -3 Lindsey Weaver-Wright 72-69—141 -3 Hye-Jin Choi 71-70—141 -3 Atthaya Thitikul 70-71—141 -3 Eun-Hee Ji 70-71—141 -3 Marina Alex 68-73—141 -3 Chella Choi 68-73—141 -3 Jessica Korda 73-69—142 -2 Danielle Kang 73-69—142 -2 Amari Avery (a) 73-69—142 -2 Linna Strom 73-69—142 -2 Andrea Lee 73-69—142 -2 Amy Yang 73-69—142 -2 Karis Davisdon 70-72—142 -2 Nasa Hataoka 70-72—142 -2 Sei Youn Kim 76-67—143 -1 Lucy Li 74-69—143 -1 Maja Stark 73-70—143 -1 Narin An 72-71—143 -1 Jin Young Ko 72-71—143 -1 Matilda Castren 71-72—143 -1 Ayake Furue 68-75—143 -1 In Gee Chun 78-66—144 E Pajaree Anannarukarn 77-67—144 E Ruoning Yin 73-71—144 E Jodi Ewart Shadoff 73-71—144 E Hinako Shibuno 72-72—144 E Hae Ran Ryu 71-73—144 E Ashleigh Buhai 71-73—144 E Maddie Szeryk 71-73—144 E Stephanie Kyriacou 68-76—144 E Amanda Doherty 76-69—145 +1 Leona Maguire 76-69—145 +1 Dana Fall 72-73—145 +1 Lauren Stephenson 71-74—145 +1 Ella Galitshy (a) 70-75—145 +1 Minjee Lee 70-75—145 +1 Wei-Ling Hsu 70-75—145 +1 Projected Cut Line Caroline Inglis 76-70—146 +2 Lauren Hartlage 75-71—146 +2 Moriya Jutanugarn 75-71—146 +2 Minami Katsu 75-71—146 +2 Natthakritta Vongtaveelap 73-73—146 +2 Jasmine Suwannapura 73-73—146 +2 Emily Kristine Pedersen 73-73—146 +2 Gina Kim 72-74—146 +2 Kelly Tan 76-71—147 +3 Mel Reid 76-71—147 +3 Sarah Kemp 76-71—147 +3 Aline Krauter 75-72—147 +3 Maude-Aimee Leblanc 75-72—147 +3 Pernilla Lindberg 75-72—147 +3 Jenny Shin 73-74—147 +3 Mina Harigae 72-75—147 +3 Yu Liu 78-70—148 +4 Zoe Antoinette Campos (a) 77-71—148 +4 Gabriella Then 77-71—148 +4 Yealimi Noh 76-72—148 +4 Grace Kim 75-73—148 +4 Jennifer Song 75-73—148 +4 Daniela Darquea 74-74—148 +4 So Yeon Ryu 73-75—148 +4 Lauren Coughlin 73-75—148 +4 Jeongeun Lee6 76-73—149 +5 Hanna Green 75-74—149 +5 Yuka Saso 74-75—149 +5 Lozette Salas 73-76—149 +5 Bailey Tardy 72-77—149 +5 Maria Fassi 77-73—150 +6 Madelene Sagstrom 76-74—150 +6 Wichanee Meechai 76-74—150 +6 Polly Mack 74-76—150 +6 Alison Lee 73-77—150 +6 Jennifer Kupcho 72-78—150 +6 Sung Hyun Park 79-72—151 +7 Esther Henseleit 78-73—151 +7 Celine Borge 75-76—151 +7 Arpichaya Yubol 75-76—151 +7 Angela Stafford 77-75—152 +8 Elizabeth Szokol 79-72—153 +9 Sophia Schubert 76-77—153 +9 Jess Baker (a) 82-73—155 +11 Pornanong Phatlum 80-75—155 +11 Isabella Fierro 79-76—155 +11 Pia Babrik 78-77—155 +11 Valentina Rossi (a) 76-81—157 +13 Paula Reto 82-78—160 +16 Did Not Finish Brooke M. Henderson Angel Yin Peiyun Chien Albane Valenzuela Mao Saigo Ryann O'Toole Carlota Ciganda Gaby Lopez Ariya Jutangarn Brittany Lincicome Brittany Altomare Pavarisa Yoktuan Charlotte Thomas Lexi Thompson Sarah Schmeizel Jing Yan Yuna Nishimura Lydia Ko Pauline Roussin Saki Baba (a) Frida Kinhult Perrine Delacour Stacy Lewis Stephanie Meadow Mi Hyang Lee Xiaowen Yin Ting-Hsuan Huang (a) Christina Kim Annie Park Charley Hull Emma Talley Leaderboard Score THRU A Lim Kim -8 18 Megan Khang -7 18 Lilia Vu -7 18 Patty Tavatanakit -6 18 Nelly Korda -6 18 Allison Corpuz -5 18 Brooke M. Henderson -5 17 Angel Yin -5 14 Peiyun Chien -5 14