LOTTE Championship Par Scores

Saturday At Hoakalei Country Club Ewa Beach, Hawaii Purse: $2 million Yardage: 6,573; Par: 72 Final Round (x-won on first…

Saturday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 6,573; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Grace Kim, $300,000 71-67-70-68—276 -12 Yu Liu, $159,346 69-72-71-64—276 -12 Yu Jin Sung, $159,346 68-68-71-69—276 -12 Peiyun Chien, $93,539 72-69-69-67—277 -11 Linnea Strom, $93,539 70-67-71-69—277 -11 Georgia Hall, $58,483 71-66-71-71—279 -9 Lauren Hartlage, $58,483 69-70-70-70—279 -9 Natthakritta Vongtaveelap, $58,483 66-70-73-70—279 -9 You Min Hwang, $42,978 70-71-72-67—280 -8 Siyun Liu, $42,978 71-69-70-70—280 -8 Brooke Henderson, $36,656 71-70-69-71—281 -7 Caroline Inglis, $36,656 71-70-70-70—281 -7 Celine Boutier, $31,213 74-69-67-72—282 -6 Hye Jin Choi, $31,213 72-72-69-69—282 -6 Esther Henseleit, $31,213 72-72-68-70—282 -6 Perrine Delacour, $27,000 73-70-71-69—283 -5 Nasa Hataoka, $27,000 68-70-71-74—283 -5 Celine Borge, $25,079 71-71-71-71—284 -4 Karis Davidson, $22,854 75-71-70-69—285 -3 Amanda Doherty, $22,854 70-71-74-70—285 -3 Emma Talley, $22,854 72-71-70-72—285 -3 Gabriella Then, $22,854 74-68-71-72—285 -3 Ayaka Furue, $18,278 75-68-72-71—286 -2 Erika Hara, $18,278 72-71-74-69—286 -2 Frida Kinhult, $18,278 66-76-73-71—286 -2 Stacy Lewis, $18,278 71-72-71-72—286 -2 Lucy Li, $18,278 72-71-70-73—286 -2 Bailey Tardy, $18,278 68-77-65-76—286 -2 Charlotte Thomas, $18,278 71-71-74-70—286 -2 Dewi Weber, $18,278 71-71-71-73—286 -2 Dana Fall, $13,536 72-73-70-72—287 -1 Christina Kim, $13,536 71-67-71-78—287 -1 Aline Krauter, $13,536 75-70-72-70—287 -1 Mi Hyang Lee, $13,536 74-69-73-71—287 -1 Stephanie Meadow, $13,536 75-70-72-70—287 -1 Jing Yan, $13,536 70-76-68-73—287 -1 Arpichaya Yubol, $13,536 72-70-72-73—287 -1 Marina Alex, $9,576 71-73-73-71—288 E Brittany Altomare, $9,576 73-70-69-76—288 E Sarah Kemp, $9,576 74-69-73-72—288 E Stephanie Kyriacou, $9,576 70-73-72-73—288 E Polly Mack, $9,576 75-71-73-69—288 E Yuna Nishimura, $9,576 75-70-72-71—288 E Ryann O’Toole, $9,576 72-73-71-72—288 E Lauren Stephenson, $9,576 72-71-70-75—288 E Maria Torres, $9,576 72-74-74-68—288 E Xiaowen Yin, $9,576 72-70-73-73—288 E Soo Bin Joo, $6,708 77-69-75-68—289 +1 Hyo Joo Kim, $6,708 68-78-71-72—289 +1 Gina Kim, $6,708 71-75-71-72—289 +1 Valery Plata, $6,708 70-73-76-70—289 +1 Pauline Roussin, $6,708 72-70-74-73—289 +1 Sarah Schmelzel, $6,708 75-71-71-72—289 +1 Magdalena Simmermacher, $6,708 73-73-73-70—289 +1 Jennifer Song, $6,708 70-75-75-69—289 +1 Pavarisa Yoktuan, $6,708 75-71-70-73—289 +1 Ilhee Lee, $5,360 73-71-71-75—290 +2 Pernilla Lindberg, $5,360 70-70-74-76—290 +2 Emily Pedersen, $5,360 72-69-72-77—290 +2 Hinako Shibuno, $5,360 69-73-73-75—290 +2 Wei-Ling Hsu, $4,804 73-72-72-74—291 +3 Ines Laklalech, $4,804 74-72-71-74—291 +3 Su-Hyun Oh, $4,804 74-70-75-72—291 +3 Amy Olson, $4,804 75-69-75-72—291 +3 Yaeeun Hong, $4,500 74-72-71-75—292 +4 Hae-Ran Ryu, $4,500 70-76-75-71—292 +4 Jaravee Boonchant, $4,298 76-70-71-76—293 +5 Riley Rennell, $4,298 71-74-74-74—293 +5 Jeong Eun Lee5, $4,062 73-72-75-74—294 +6 Yan Liu, $4,062 75-71-76-72—294 +6 Luna Sobron Galmes, $4,062 73-72-75-74—294 +6 Yealimi Noh, $3,943 76-70-74-77—297 +9 Cristie Kerr, $3,893 75-71-76-77—299 +11

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.