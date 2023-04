LIV Golf Money Leaders

Player year to date money rankings through LIV Golf Adelaide. Trn Money Charles Howell III 4 $5,220,000 Talor Gooch 4…

Player year to date money rankings through LIV Golf Adelaide.

Trn Money Charles Howell III 4 $5,220,000 Talor Gooch 4 $4,937,000 Brooks Koepka 4 $4,692,500 Danny Lee 4 $4,532,500 Peter Uihlein 4 $3,643,333 Sebastian Munoz 4 $3,128,750 Carlos Ortiz 4 $2,702,916 Brendan Steele 4 $2,672,083 Patrick Reed 4 $2,658,750 Anirban Lahiri 3 $2,592,500 Branden Grace 4 $2,246,667 Dean Burmester 4 $2,183,333 Louis Oosthuizen 4 $2,164,583 Cameron Smith 4 $2,137,500 Pat Perez 4 $1,980,750 Cameron Tringale 4 $1,902,000 Mito Pereira 4 $1,805,000 Matthew Wolff 4 $1,774,667 Paul Casey 4 $1,505,000 Dustin Johnson 4 $1,487,833 Kevin Na 4 $1,341,250 Sergio Garcia 4 $1,221,250 Charl Schwartzel 4 $1,074,166 Jason Kokrak 4 $1,065,000 Matt Jones 4 $1,042,500 Marc Leishman 4 $1,019,500 Henrik Stenson 4 $1,003,750 Abraham Ancer 4 $985,000 Harold Varner III 4 $957,500 Sam Horsfield 4 $942,083 Richard Bland 4 $895,000 Scott Vincent 4 $877,500 Joaquin Niemann 4 $847,500 Ian Poulter 4 $842,500 Bubba Watson 4 $825,000 Graeme McDowell 4 $810,000 Phil Mickelson 4 $805,000 Bryson DeChambeau 4 $795,000 David Puig 4 $757,500 Thomas Pieters 4 $755,000 Eugenio Lopez-Chacarra 4 $695,000 Laurie Canter 4 $690,000 Lee Westwood 4 $681,250 Chase Koepka 4 $598,750 Bernd Wiesberger 4 $597,500 James Piot 4 $588,333 Jediah Morgan 4 $577,500 Sihwan Kim 4 $482,500 Andy Ogletree 1 $135,000 Martin Kaymer 1 $125,000

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.