Korea Championship Scores

Sunday At Jack Nicklaus Golf Club Korea Incheon, South Korea Purse: $2 million Yardage: 7,470; Par: 72 Final Round Pablo…

Sunday

At Jack Nicklaus Golf Club Korea

Incheon, South Korea

Purse: $2 million

Yardage: 7,470; Par: 72

Final Round

Pablo Larrazabal, Spain (460), $308,792 68-70-71-67—276 Marcus Helligkilde, Denmark (305), $199,806 70-72-68-68—278 Scott Jamieson, Scotland (130), $86,462 73-65-71-70—279 Joost Luiten, Netherlands (130), $86,462 73-66-75-65—279 Sang-hyun Park, South Korea (130), $86,462 67-69-73-70—279 Jorge Campillo, Spain (0), $86,462 69-72-73-65—279 Mike Lorenzo-Vera, France (70), $46,864 72-65-75-68—280 Robert Macintyre, Scotland (70), $46,864 69-70-69-72—280 Clement Sordet, France (70), $46,864 73-69-70-68—280 Jeong-Weon Ko, France (49), $32,559 72-70-72-67—281 Andy Sullivan, England (49), $32,559 67-75-71-68—281 Kyungnam Kang, South Korea (0), $32,559 71-68-72-70—281 Junghwan Lee, South Korea (0), $32,559 71-70-72-68—281 Sang-Moon Bae, South Korea (37), $24,625 69-73-70-70—282 Alexander Bjork, Sweden (37), $24,625 68-73-75-66—282 Daniel Gavins, England (37), $24,625 74-70-71-67—282 Gavin Green, Malaysia (37), $24,625 72-71-72-67—282 Jeunghun Wang, South Korea (37), $24,625 70-73-72-67—282 Guido Migliozzi, Italy (34), $24,625 74-70-75-63—282 Jaeho Kim, South Korea (0), $24,625 71-73-70-68—282 Aaron Cockerill, Canada (28), $18,346 72-68-71-72—283 Marcus Kinhult, Sweden (28), $18,346 73-69-75-66—283 Romain Langasque, France (28), $18,346 73-69-74-67—283 Adrian Meronk, Poland (28), $18,346 72-68-70-73—283 David Micheluzzi, Australia (28), $18,346 69-70-76-68—283 Antoine Rozner, France (28), $18,346 63-74-75-71—283 Oliver Wilson, England (28), $18,346 73-70-71-69—283 Jung-gon Hwang, South Korea (0), $18,346 70-69-72-72—283 Galam Jeon, South Korea (0), $18,346 71-71-71-70—283 Hanmil Jung, South Korea (0), $18,346 69-73-75-66—283 Bio Kim, South Korea (0), $18,346 69-70-74-70—283 Daniel Brown, England (21), $13,744 71-73-75-65—284 Soren Kjeldsen, Denmark (21), $13,744 76-68-71-69—284 Alexander Levy, France (21), $13,744 73-71-71-69—284 Jordan L. Smith, England (21), $13,744 74-68-72-70—284 Mingyu Cho, South Korea (0), $13,744 71-70-70-73—284 Taehoon Ok, South Korea (0), $13,744 69-69-75-71—284 Mikko Korhonen, Finland (18), $11,443 77-67-70-71—285 Joshua Lee, United States (18), $11,443 76-68-73-68—285 Yannik Paul, Germany (18), $11,443 68-68-76-73—285 Marcel Schneider, Germany (18), $11,443 71-69-71-74—285 Yonggu Shin, South Korea (0), $11,443 72-66-73-74—285 Grant Forrest, Scotland (15), $9,445 70-68-79-69—286 Chase Hanna, United States (15), $9,445 71-69-77-69—286 Richard Mansell, England (15), $9,445 74-68-68-76—286 Fabrizio Zanotti, Paraguay (15), $9,445 72-70-71-73—286 Hyungjoon Lee, South Korea (0), $9,445 68-75-71-72—286 Eunshin Park, South Korea (0), $9,445 71-72-70-73—286 Robin Sciot-Siegrist, France (13), $7,811 70-68-79-70—287 Jinjae Byun (0), $7,811 71-68-77-71—287 Jiho Yang, South Korea (0), $7,811 69-70-75-73—287 Yongjun Bae, South Korea (10), $6,254 72-72-72-72—288 Julien Guerrier, France (10), $6,254 72-71-73-72—288 James Morrison, England (10), $6,254 75-69-76-68—288 Matthieu Pavon, France (10), $6,254 72-72-74-70—288 Shubhankar Sharma, India (10), $6,254 71-70-78-69—288 Heemin Chang, South Korea (0), $6,254 73-69-75-71—288 Hanbyeol Kim, South Korea (0), $6,254 73-71-74-70—288 Wu Ashun, China (8), $5,358 73-71-70-75—289 Tapio Pulkkanen, Finland (8), $5,358 69-70-75-75—289 Deon Germishuys, South Africa (7), $4,814 69-72-75-74—290 Jazz Janewattananond, Thailand (7), $4,814 70-73-75-72—290 Jeongwoo Ham, South Korea (0), $4,814 74-69-78-69—290 Inhoi Hur, South Korea (0), $4,814 74-69-73-74—290 Justin Walters, South Africa (6), $4,269 73-69-77-72—291 Sungkug Park, South Korea (0), $4,269 72-71-74-74—291 Nicolas Colsaerts, Belgium (6), $3,905 69-72-77-74—292 Richie Ramsay, Scotland (6), $3,905 72-72-78-70—292 Wenyi Ding, China (0), $0 72-69-77-74—292 Santiago Tarrio, Spain (5), $3,633 71-71-78-73—293 Marcus Armitage, England (5), $3,088 74-70-82-75—301 Hao-Tong Li, China (5), $3,088 78-66-79-78—301

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.