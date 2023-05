JM Eagle LA Championship Scores

Sunday At Wilshire Country Club Los Angeles Purse: $3 million Yardage: 6,447; Par: 71 Final Round (x-won on third playoff…

Sunday

At Wilshire Country Club

Los Angeles

Purse: $3 million

Yardage: 6,447; Par: 71

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Hannah Green 68-69-69-69—275 x-Xiyu Lin 68-74-66-67—275 Aditi Ashok 66-70-72-67—275 Ayaka Furue 69-70-72-65—276 Ruoning Yin 68-73-68-67—276 Cheyenne Knight 68-69-67-73—277 Nelly Korda 69-71-70-67—277 Hae-Ran Ryu 67-72-67-71—277 Jaravee Boonchant 69-72-70-67—278 Alison Lee 67-71-71-69—278 Chella Choi 69-71-74-65—279 Nasa Hataoka 70-71-69-69—279 Na Rin An 71-70-68-71—280 Gemma Dryburgh 65-76-66-73—280 Sarah Kemp 70-68-71-71—280 Stacy Lewis 72-71-70-67—280 Hye Jin Choi 69-74-71-67—281 Perrine Delacour 69-72-70-70—281 Charley Hull 72-70-69-70—281 Gina Kim 71-70-73-67—281 Hyo Joo Kim 70-70-72-69—281 Yuna Nishimura 68-71-75-67—281 Madelene Sagstrom 73-69-73-66—281 Ally Ewing 71-71-67-73—282 Natthakritta Vongtaveelap 72-69-75-66—282 Lindsey Weaver-Wright 72-71-67-72—282 Lauren Coughlin 70-71-70-72—283 Yu-Sang Hou 69-74-69-71—283 Caroline Inglis 66-74-72-71—283 Ryann O’Toole 68-75-68-72—283 Emma Talley 70-72-70-71—283 Pavarisa Yoktuan 69-73-72-69—283 Ashleigh Buhai 76-67-73-68—284 Jennifer Chang 70-73-72-69—284 In-Kyung Kim 73-69-71-71—284 Ines Laklalech 70-70-70-74—284 Min Lee 71-69-73-71—284 Lucy Li 71-71-75-67—284 Yu Liu 74-67-74-69—284 Wichanee Meechai 71-71-71-71—284 Hinako Shibuno 70-72-70-72—284 Atthaya Thitikul 70-73-68-73—284 Amy Yang 67-73-76-68—284 Georgia Hall 72-71-71-71—285 Eun-Hee Ji 71-72-70-72—285 Jin Young Ko 72-68-75-70—285 Minjee Lee 65-76-72-72—285 Brittany Lincicome 72-68-73-72—285 Azahara Munoz 71-72-70-72—285 Lizette Salas 70-73-71-71—285 Linnea Strom 68-70-74-73—285 Angel Yin 74-69-71-71—285 Minami Katsu 70-73-74-69—286 Stephanie Kyriacou 71-72-69-74—286 Pernilla Lindberg 67-70-74-75—286 Maja Stark 71-71-72-72—286 Marina Alex 71-72-71-73—287 Lauren Hartlage 74-69-71-73—287 Danielle Kang 66-77-71-73—287 Pornanong Phatlum 74-69-77-67—287 Daniela Darquea 72-71-71-74—288 Hyo Joon Jang 76-67-72-73—288 Linnea Johansson 64-75-77-72—288 Patty Tavatanakit 70-70-76-73—289 Maude-Aimee Leblanc 72-71-71-77—291 Celine Borge 69-74-74-76—293 Allison Emrey 68-75-78-72—293

