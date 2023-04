2023 NFL Team-by-Team Draft

April 27-April 29 Arizona 1 (6) Paris Johnson Jr., ot, Ohio State. 2 (41) BJ Ojulari, lb, LSU. 3 (72)…

April 27-April 29 Arizona

1 (6) Paris Johnson Jr., ot, Ohio State.

2 (41) BJ Ojulari, lb, LSU.

3 (72) Garrett Williams, cb, Syracuse.

3 (94) Michael Wilson, wr, Stanford.

Atlanta

1 (8) Bijan Robinson, rb, Texas.

2 (38) Matthew Bergeron, ot, Syracuse.

3 (75) Zach Harrison, de, Ohio State.

Baltimore

1 (22) Zay Flowers, wr, Boston College.

3 (86) Trenton Simpson, lb, Clemson.

Buffalo

1 (25) Dalton Kincaid, te, Utah.

2 (59) O’Cyrus Torrence, g, Florida.

3 (91) Dorian Williams, lb, Tulane.

Carolina

1 (1) Bryce Young, qb, Alabama.

2 (39) Jonathan Mingo, wr, Mississippi.

3 (80) DJ Johnson, lb, Oregon.

Chicago

1 (10) Darnell Wright, ot, Tennessee.

2 (53) Gervon Dexter Sr., dt, Florida.

2 (56) Tyrique Stevenson, cb, Miami.

3 (64) Zacch Pickens, dt, South Carolina.

Cincinnati

1 (28) Myles Murphy, de, Clemson.

2 (60) DJ Turner II, cb, Michigan.

3 (95) Jordan Battle, s, Alabama.

Cleveland

3 (74) Cedric Tillman, wr, Tennessee.

3 (98) Siaki Ika, dt, Baylor.

Dallas

1 (26) Mazi Smith, dt, Michigan.

2 (58) Luke Schoonmaker, te, Michigan.

3 (90) DeMarvion Overshown, lb, Texas.

Denver

2 (63) Marvin Mims Jr., wr, Oklahoma.

3 (67) Drew Sanders, lb, Arkansas.

3 (83) Riley Moss, cb, Iowa.

Detroit

1 (12) Jahmyr Gibbs, rb, Alabama.

1 (18) Jack Campbell, lb, Iowa.

2 (34) Sam LaPorta, te, Iowa.

2 (45) Brian Branch, cb, Alabama.

3 (68) Hendon Hooker, qb, Tennessee.

3 (96) Brodric Martin, dt, W. Kentucky.

Green Bay

1 (13) Lukas Van Ness, de, Iowa.

2 (42) Luke Musgrave, te, Oregon State.

2 (50) Jayden Reed, wr, Michigan State.

3 (78) Tucker Kraft, te, South Dakota State.

Houston

1 (2) C.J. Stroud, qb, Ohio State.

1 (3) Will Anderson Jr., lb, Alabama.

2 (62) Juice Scruggs, c, Penn State.

3 (69) Tank Dell, wr, Houston.

Indianapolis

1 (4) Anthony Richardson, qb, Florida.

2 (44) Julius Brents, cb, Kansas State.

3 (79) Josh Downs, wr, North Carolina.

Jacksonville

1 (27) Anton Harrison, ot, Oklahoma.

2 (61) Brenton Strange, te, Penn State.

3 (88) Tank Bigsby, rb, Auburn.

Kansas City

1 (31) Felix Anudike-Uzomah, de, Kansas State.

2 (55) Rashee Rice, wr, SMU.

3 (92) Wanya Morris, ot, Oklahoma.

Las Vegas

1 (7) Tyree Wilson, de, Texas Tech.

2 (35) Michael Mayer, te, Notre Dame.

3 (70) Byron Young, dt, Alabama.

3 (100) Tre Tucker, wr, Cincinnati.

L.A. Chargers

1 (21) Quentin Johnston, wr, TCU.

2 (54) Tuli Tuipulotu, de, Southern Cal.

3 (85) Daiyan Henley, lb, Washington State.

L.A. Rams

2 (36) Steve Avila, g, TCU.

3 (77) Byron Young, lb, Tennessee.

3 (89) Kobie Turner, dt, Wake Forest.

Miami

2 (51) Cam Smith, cb, South Carolina.

3 (84) Devon Achane, rb, Texas A&M.

Minnesota

1 (23) Jordan Addison, wr, Southern Cal.

3 (102) Mekhi Blackmon, cb, Southern Cal.

New England

1 (17) Christian Gonzalez, cb, Oregon.

2 (46) Keion White, de, Georgia Tech.

3 (76) Marte Mapu, lb, Sacramento State.

New Orleans

1 (29) Bryan Bresee, dt, Clemson.

2 (40) Isaiah Foskey, de, Notre Dame.

3 (71) Kendre Miller, rb, TCU.

N.Y. Giants

1 (24) Deonte Banks, cb, Maryland.

2 (57) John Michael Schmitz, c, Minnesota.

3 (73) Jalin Hyatt, wr, Tennessee.

N.Y. Jets

1 (15) Will McDonald IV, lb, Iowa State.

2 (43) Joe Tippman, c, Wisconsin.

Philadelphia

1 (9) Jalen Carter, dt, Georgia.

1 (30) Nolan Smith, lb, Georgia.

2 (65) Tyler Steen, ot, Alabama.

2 (66) Syndey Brown, db, Illinois.

Pittsburgh

1 (14) Broderick Jones, ot, Georgia.

2 (32) Joey Porter Jr., cb, Penn State.

2 (49) Keeanu Benton, dt, Wisconsin.

3 (93) Darnell Washington, te, Georgia.

San Francisco

3 (87) Ji’Ayir Brown, s, Penn State.

3 (99) Jake Moody, k, Michigan.

3 (101) Cameron Latu, te, Alabama.

Seattle

1 (5) Devon Witherspoon, cb, Illinois.

1 (20) Jaxon Smith-Njigba, wr, Ohio State.

2 (37) Derick Hall, lb, Auburn.

2 (52) Zach Charbonnet, rb, UCLA.

Tampa Bay

1 (19) Calijah Kancey, dt, Pittsburgh.

2 (48) Cody Mauch, ot, North Dakota State.

3 (82) YaYa Diaby, de, Louisville.

Tennessee

1 (11) Peter Skoronski, ot, Northwestern.

2 (33) Will Levis, qb, Kentucky.

3 (81) Tyjae Spears, rb, Tulane.

Washington

1 (16) Emmanuel Forbes, cb, Mississippi State.

2 (47) Jartavius Martin, cb, Illinois.

3 (97) Ricky Stromberg, c, Arkansas.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.