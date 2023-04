2023 Baseball Salaries

——— MINNESOTA TWINS Carlos Correa $33,333,333 Byron Buxton 15,142,857 Sonny Gray 13,100,000 Joey Gallo 11,000,000 Christian Vázquez 10,000,000 Max Kepler…

——— MINNESOTA TWINS Carlos Correa $33,333,333 Byron Buxton 15,142,857 Sonny Gray 13,100,000 Joey Gallo 11,000,000 Christian Vázquez 10,000,000 Max Kepler 8,500,000 Tyler Mahle 7,500,000 il-Jorge Polanco 7,500,000 Kyle Farmer 5,585,000 Pablo López 5,450,000 Michael A. Taylor 4,500,000 Jorge López 3,525,000 Emilio Pagán 3,500,000 Kenta Maeda 3,125,000 il-Chris Paddack 2,500,000 Caleb Thielbar 2,400,000 Donovan Solano 2,000,000 Willi Castro 1,800,000 Jorge Alcala 790,000 Ryan Jeffers 741,650 il-Alex Kirilloff 735,650 Nick Gordon 735,400 Trevor Larnach 733,650 Griffin Jax 733,150 il-Gilberto Celestino 731,450 Joe Ryan 730,250 Jose Miranda 727,850 il-Royce Lewis 727,100 Jovani Moran 726,200 il-Josh Winder 725,650 Cole Sands 723,650 il-Ronny Henriquez 720,900 Jhoan Duran 720,000 ——— NEW YORK YANKEES Aaron Judge $40,000,000 Gerrit Cole 36,000,000 Giancarlo Stanton 32,000,000 il-Carlos Rodón 22,833,333 Josh Donaldson 21,000,000 Anthony Rizzo 17,000,000 DJ LeMahieu 15,000,000 il-Luis Severino 15,000,000 Aaron Hicks 10,785,714 Gleyber Torres 9,950,000 il-Frankie Montas 7,500,000 Isiah Kiner-Falefa 6,000,000 il-Tommy Kahnle 5,750,000 il-Harrison Bader 4,700,000 il-Lou Trivino 4,100,000 Wandy Peralta 3,350,000 Clay Holmes 3,300,000 Nestor Cortes 3,200,000 Domingo Germán 2,600,000 Jose Trevino 2,360,000 Jonathan Loáisiga 2,262,500 Kyle Higashioka 1,462,500 Michael King 1,300,000 Franchy Cordero 1,000,000 il-Scott Effross 742,750 Oswaldo Cabrera 742,100 Clarke Schmidt 740,475 Ron Marinaccio 739,900 Albert Abreu 738,700 il-Ben Rortvedt 730,000 Estevan Florial 728,500 il-Luis Gil 723,400 Jhony Brito 720,000 Jimmy Cordero 720,000 Anthony Volpe 720,000 ——— OAKLAND ATHLETICS Trevor May $7,000,000 Aledmys Diaz 6,500,000 Jace Peterson 4,500,000 il-Manny Piña 4,500,000 Tony Kemp 3,725,000 Ramón Laureano 3,550,000 Shintaro Fujinami 3,250,000 Jesús Aguilar 3,000,000 il-Drew Rucinski 3,000,000 il-Paul Blackburn 1,900,000 Jeurys Familia 1,500,000 Carlos Perez 740,000 Seth Brown 730,000 James Kaprielian 730,000 Domingo Acevedo 725,000 Zach Jackson 725,000 Dany Jiménez 725,000 Sam Moll 725,000 Brent Rooker 725,000 il-Kirby Snead 725,000 Nick Allen 720,000 Conner Capel 720,000 Shea Langeliers 720,000 Adrián Martínez 720,000 Kyle Muller 720,000 Ryan Noda 720,000 Adam Oller 720,000 Esteury Ruiz 720,000 JP Sears 720,000 il-Freddy Tarnok 720,000 Ken Waldichuk 720,000 ——— SEATTLE MARINERS Robbie Ray $21,000,000 Teoscar Hernández 14,000,000 Luis Castillo 11,400,000 Eugenio Suárez 11,285,714 J.P. Crawford 11,000,000 Kolten Wong 10,000,000 Chris Flexen 8,000,000 AJ Pollock 7,000,000 Marco Gonzales 6,750,000 Julio Rodríguez 6,185,714 Ty France 4,100,000 Paul Sewald 4,100,000 Diego Castillo 2,950,000 il-Dylan Moore 2,083,333 Andrés Muñoz 1,687,500 Tom Murphy 1,625,000 Trevor Gott 1,200,000 Logan Gilbert 767,300 George Kirby 758,300 Cal Raleigh 758,300 Jarred Kelenic 729,400 Penn Murfee 727,000 il-Taylor Trammell 726,700 Sam Haggerty 726,600 Matt Brash 725,800 Matt Festa 725,200 Cooper Hummel 723,800 Tommy La Stella 720,000 ——— TAMPA BAY RAYS Zach Eflin $11,000,000 Manuel Margot 7,000,000 Yandy Díaz 6,000,000 il-Tyler Glasnow 5,350,000 Brandon Lowe 5,250,000 Randy Arozarena 4,150,000 Jeffrey Springs 4,000,000 Pete Fairbanks 3,666,666 Wander Franco 2,454,545 Harold Ramírez 2,200,000 Francisco Mejía 2,155,000 il-Andrew Kittredge 2,075,000 Jason Adam 1,775,000 Jalen Beeks 1,375,000 Christian Bethancourt 1,350,000 il-Shawn Armstrong 1,200,000 Colin Poche 1,175,000 Ryan Thompson 1,000,000 Drew Rasmussen 739,700 Shane McClanahan 737,000 Isaac Paredes 735,000 Jose Siri 731,600 Taylor Walls 727,600 Josh Fleming 727,000 Garrett Cleavinger 725,100 il-Shane Baz 723,600 JoshLowe 723,200 Luke Raley 722,300 Calvin Faucher 721,500 Kevin Kelly 720,000 ——— TEXAS RANGERS Corey Seager $35,500,000 Jacob deGrom 30,000,000 Marcus Semien 26,000,000 Martín Pérez 19,650,000 Nathan Eovaldi 17,000,000 Jon Gray 15,000,000 il-Jake Odorizzi 12,500,000 Andrew Heaney 12,000,000 José Leclerc 6,000,000 Nathaniel Lowe 4,050,000 Brad Miller 4,000,000 Mitch Garver 3,900,000 Ian Kennedy 2,250,000 Robbie Grossman 2,000,000 Will Smith 1,500,000 Taylor Hearn 1,462,500 il-Brett Martin 1,275,000 Travis Jankowski 1,250,000 Jonathan Hernández 995,000 Adolis García 747,760 Jonah Heim 745,660 Brock Burke 742,840 Dane Dunning 742,840 il-Glenn Otto 736,340 il-Spencer Howard 733,455 il-Josh Sborz 733,450 il-Leody Taveras 733,445 Josh Smith 727,095 Bubba Thompson 724,305 Ezequiel Duran 724,170 Cole Ragans 724,145 Josh Jung 721,485 ——— TORONTO BLUE JAYS George Springer $24,166,667 Kevin Gausman 21,000,000 il-Hyun Jin Ryu 20,000,000 Chris Bassitt 19,000,000 José Berríos 16,000,000 Vladimir Guerrero Jr. 14,500,000 Matt Chapman 12,500,000 Yusei Kikuchi 10,000,000 Brandon Belt 9,300,000 Kevin Kiermaier 9,000,000 Whit Merrifield 6,750,000 Yimi García 5,500,000 Jordan Romano 4,537,500 Bo Bichette 3,933,333 Danny Jansen 3,500,000 Adam Cimber 3,150,000 Daulton Varsho 3,050,000 Anthony Bass 3,000,000 Cavan Biggio 2,800,000 il-Chad Green 2,250,000 Santiago Espinal 2,100,000 Tim Mayza 2,100,000 Trevor Richards 1,500,000 Erik Swanson 1,250,000 Alejandro Kirk 767,300 Alek Manoah 745,650 il-Mitch White 743,000 Zach Pop 742,200 Nathan Lukes 720,000

