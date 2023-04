2023 Baseball Salaries

——— NEW YORK METS Max Scherzer $43,333,333 Justin Verlander 43,333,333 Francisco Lindor 32,477,277 Starling Marte 20,750,000 Brandon Nimmo 18,500,000 il-Edwin…

——— NEW YORK METS Max Scherzer $43,333,333 Justin Verlander 43,333,333 Francisco Lindor 32,477,277 Starling Marte 20,750,000 Brandon Nimmo 18,500,000 il-Edwin Díaz 18,444,242 Kodai Senga 15,666,667 Pete Alonso 14,500,000 Carlos Carrasco 14,000,000 il-José Quintana 13,000,000 Mark Canha 11,500,000 David Robertson 10,000,000 Eduardo Escobar 9,500,000 Omar Narváez 8,000,000 Adam Ottavino 6,647,002 Jeff McNeil 6,250,000 Tommy Pham 6,000,000 Brooks Raley 4,500,000 Tommy Hunter 1,750,000 Luis Guillorme 1,600,000 il-Elieser Hernández 1,600,000 Tomás Nido 1,600,000 Daniel Vogelbach 1,500,000 Tim Locastro 1,400,000 Drew Smith 1,300,000 Dennis Santana 1,000,000 il-Sam Coonrod 775,000 John Curtiss 775,000 David Peterson 750,000 il-Stephen Ridings 732,500 Stephen Nogosek 730,000 il-Bryce Montes de Oca 722,500 ——— PHILADELPHIA PHILLIES il-Bryce Harper $27,538,462 Trea Turner 27,272,727 Zack Wheeler 24,500,000 J.T. Realmuto 23,875,000 Nick Castellanos 20,000,000 Kyle Schwarber 20,000,000 Taijuan Walker 18,000,000 Aaron Nola 16,250,000 il-Rhys Hoskins 12,000,000 Craig Kimbrel 10,000,000 Matt Strahm 7,500,000 Gregory Soto 3,925,000 José Alvarado 3,450,000 il-Ranger Suárez 2,950,000 Seranthony Domínguez 2,500,000 Josh Harrison 2,000,000 Jake Cave 950,000 Edmundo Sosa 950,000 Andrew Bellatti 859,000 Alec Bohm 748,000 il-Nick Nelson 745,000 Garrett Stubbs 741,000 Connor Brogdon 738,750 Brandon Marsh 734,500 Bryson Stott 734,500 Bailey Falter 733,000 Yunior Marte 725,500 il-Cristopher Sanchez 725,000 Darick Hall 724,500 il-Rafael Marchán 723,500 Andrew Vasquez 723,500 Dalton Guthrie 722,500 il-Noah Song 720,000 ——— PITTSBURGH PIRATES Ke’Bryan Hayes $10,000,000 Rich Hill 8,000,000 Bryan Reynolds 6,750,000 Carlos Santana 6,725,000 Austin Hedges 5,000,000 Andrew McCutchen 5,000,000 Ji Man Choi 4,650,000 Vince Velasquez 3,150,000 il-Jarlín García 2,500,000 Mitch Keller 2,437,500 il-JT Brubaker 2,275,000 il-Robert Stephenson 1,750,000 Duane Underwood Jr. 1,025,000 Chase De Jong 820,000 Rob Zastryzny 750,000 David Bednar 745,000 Wil Crowe 745,000 Connor Joe 735,000 Johan Oviedo 735,000 Ji Hwan Bae 725,000 Rodolfo Castro 725,000 Roansy Contreras 725,000 Colin Holderman 725,000 il-Max Kranick 725,000 Dauri Moreta 725,000 Canaan Smith 725,000 Jack Suwinski 725,000 Oneil Cruz 720,000 Jason Delay 720,000 Jose Hernandez 720,000 ——— ST. LOUIS CARDINALS Nolan Arenado $32,822,071 Paul Goldschmidt 25,333,333 Miles Mikolas 21,666,667 il-Adam Wainwright 14,521,720 Steven Matz 10,500,000 Willson Contreras 10,000,000 Jordan Montgomery 10,000,000 il-Paul DeJong 9,166,667 Jack Flaherty 5,400,000 Tyler O’Neill 4,950,000 Giovanny Gallegos 4,750,000 Tommy Edman 4,200,000 Drew VerHagen 3,000,000 Chris Stratton 2,800,000 Ryan Helsley 2,150,000 Jordan Hicks 1,837,500 Andrew Knizner 1,100,000 Taylor Motter 775,000 Dylan Carlson 742,400 Jake Woodford 739,800 Lars Nootbaar 732,400 Packy Naughton 728,750 Brendan Donovan 728,600 Andre Pallante 728,600 Nolan Gorman 726,950 Zack Thompson 725,000 Alec Burleson 721,450 il-Wilking Rodríguez 720,400 Jordan Walker 720,000 ——— SAN DIEGO PADRES Xander Bogaerts $25,454,545 Yu Darvish 25,000,000 Juan Soto 23,000,000 Manny Machado 21,090,909 il-Joe Musgrove 20,000,000 Blake Snell 16,600,000 Josh Hader 14,100,000 Nick Martinez 10,000,000 il-Drew Pomeranz 10,000,000 il-Robert Suarez 10,000,000 Seth Lugo 7,500,000 Michael Wacha 7,500,000 Ha-Seong Kim 7,000,000 Fernando Tatis Jr. 6,923,963 Matt Carpenter 6,500,000 Jake Cronenworth 4,225,000 Luis García 3,750,000 Trent Grisham 3,175,000 Austin Nola 2,350,000 Tim Hill 1,850,000 David Dahl 1,250,000 Nelson Cruz 1,000,000 il-Adam Engel 1,000,000 il-Adrian Morejon 800,000 Rougned Odor 800,000 Nabil Crismatt 750,000 Domingo Tapia 735,000 il-Jose Castillo 730,000 Ryan Weathers 727,600 Steven Wilson 726,400 BrentHoneywell 725,000 José Azocar 723,700 Luis Campusano 722,700 il-Eguy Rosario 720,400 ——— SAN FRANCISCO GIANTS Joc Pederson $19,650,000 Michael Conforto 18,000,000 Brandon Crawford 16,000,000 Sean Manaea 12,500,000 Ross Stripling 12,500,000 Alex Wood 12,500,000 Anthony DeSclafani 12,000,000 Alex Cobb 9,000,000 Taylor Rogers 9,000,000 il-Mitch Haniger 8,000,000 Wilmer Flores 6,500,000 Mike Yastrzemski 6,100,000 Logan Webb 4,600,000 J.D. Davis 4,210,000 il-Austin Slater 3,200,000 il-Luke Jackson 3,000,000 Jakob Junis 2,800,000 Roberto Pérez 2,500,000 John Brebbia 2,300,000 Thairo Estrada 2,250,000 Tyler Rogers 1,675,000 LaMonte Wade Jr. 1,375,000 Matt Beaty 1,250,000 Scott Alexander 1,150,000 Joey Bart 735,000 Camilo Doval 735,000 il-Luis González 735,000 il-Thomas Szapucki 723,750 David Villar 723,750 Blake Sabol 720,000 Brett Wisely 720,000 ——— WASHINGTON NATIONALS il-Stephen Strasburg $32,500,286 Patrick Corbin 24,416,667 Trevor Williams 6,000,000 Jeimer Candelario 5,000,000 Kyle Finnegan 2,325,000 Victor Robles 2,325,000 Corey Dickerson 2,250,000 Carl Edwards Jr. 2,250,000 Lane Thomas 2,200,000 Chad Kuhl 2,000,000 Dominic Smith 2,000,000 il-Tanner Rainey 1,500,000 Keibert Ruiz 1,375,000 Michael Chavis 1,000,000 Erasmo Ramírez 1,000,000 Ildemaro Vargas 975,000 il-Victor Arano 925,000 Hunter Harvey 870,000 Anthony Banda 850,000 Luis García 738,600 il-Carter Kieboom 733,400 Josiah Gray 730,000 Riley Adams 728,800 Mason Thompson 724,400 CJ Abrams 724,200 MacKenzie Gore 723,300 Joey Meneses 723,300 Alex Call 721,800 il-Cade Cavalli 720,200 il-Israel Pineda 720,200 Hobie Harris 720,000 Thad Ward 720,000

