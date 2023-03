TODAY’S WORLD BASEBALL CLASSIC LEADERS

WORLD BASEBALL CLASSIC BATTING_J Bowey, Australia, 1.000; R Wingrove, Australia, .667; M Yoshida, Japan, .625; Y Mujica, Cuba, .556; 11…

WORLD BASEBALL CLASSIC

BATTING_J Bowey, Australia, 1.000; R Wingrove, Australia, .667; M Yoshida, Japan, .625; Y Mujica, Cuba, .556; 11 tied at 0.5

RUNS_K Kondoh, Japan, 6; Y Chang, Taiwan, 5; L Nootbaar, Japan, 5; J Ramos, Panama, 5; Y Guibert, Cuba, 5; T Kennelly, Australia, 4; C Chen, Taiwan, 4; S Ohtani, Japan, 4; T Nakano, Japan, 4; K Giljegiljaw, Taiwan, 4; D George, Australia, 4; 10 tied at 3

RBI_M Yoshida, Japan, 8; Y Chang, Taiwan, 7; Y Mujica, Cuba, 6; E Yang, South Korea, 5; R Glendinning, Australia, 5; N Lopez, Italy, 5; K Kondoh, Japan, 4; R Wingrove, Australia, 4; S Ohtani, Japan, 4; M Muzik, Czech Republic, 4; Y Moncada, Cuba, 4; 11 tied at 3

HITS_Y Chang, Taiwan, 6; N Lopez, Italy, 6; L Lin, Taiwan, 6; K Kondoh, Japan, 5; C Chen, Taiwan, 5; S Ohtani, Japan, 5; M Yoshida, Japan, 5; N Wu, Taiwan, 5; Y Mujica, Cuba, 5; T Cheng, Taiwan, 5; Y Drake, Cuba, 5; R Tejada, Panama, 5; L Nootbaar, Japan, 5; J Ramos, Panama, 5

DOUBLES_K Kondoh, Japan, 3; S Ohtani, Japan, 3; C Chen, Taiwan, 2; Y Mujica, Cuba, 2; B Kang, South Korea, 2; R Tejada, Panama, 2; A Despaigne, Cuba, 2; M Mastrobuoni, Italy, 2; S Frelick, Italy, 2; J Santamaria, Panama, 2; J Cao, China, 2; 28 tied at 1

TRIPLES_Y Gracial, Cuba, 1; C Chen, Taiwan, 1; T Nakano, Japan, 1; T Cheng, Taiwan, 1; B DeLuzio, Italy, 1

HOME RUNS_E Yang, South Korea, 2; Y Chang, Taiwan, 2; R Glendinning, Australia, 2; S Maki, Japan, 2; 14 tied at 1

STOLEN BASES_R Santos, Cuba, 2; R Bernadina, Netherlands, 2; A Córdoba, Panama, 2; 14 tied at 1

PITCHING_H Arauz, Panama, 1; K Glogoski, Australia, 1; S Martis, Netherlands, 1; M Minarik, Czech Republic, 1; S Ohtani, Japan, 1; M Romero, Cuba, 1; R Sasaki, Japan, 1; Y Darvish, Japan, 1

ERA_H Arauz, Panama, 0.00; A Carter, China, 0.00; T Duffek, Czech Republic, 0.00; R Elías, Cuba, 0.00; K Glogoski, Australia, 0.00; M Harvey, Italy, 0.00; S Martis, Netherlands, 0.00; H Mejía, Panama, 0.00; M Minarik, Czech Republic, 0.00; J O’Loughlin, Australia, 0.00; S Ohtani, Japan, 0.00; D Padysak, Czech Republic, 0.00; M Romero, Cuba, 0.00; R Sasaki, Japan, 0.00; C Wynne, Australia, 0.00

STRIKEOUTS_R Sasaki, Japan, 8; H Miyagi, Japan, 7; S Togo, Japan, 7; M Romero, Cuba, 6; Y Rodriguez, Cuba, 6; K Glogoski, Australia, 5; S Ohtani, Japan, 5; K Kim, South Korea, 5; A Carter, China, 4; S Martis, Netherlands, 4; D Padysak, Czech Republic, 4; C Wu, Taiwan, 4; Y Ko, South Korea, 4; O Satoria, Czech Republic, 4

SAVES_H Miyagi, Japan, 1

