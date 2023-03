SDC Championship Par Scores

Friday At St. Francis Links St Francis Bay, South Africa Purse: $1.6 million Yardage: 7,192; Par: 72 Second Round Kristian…

Friday

At St. Francis Links

St Francis Bay, South Africa

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,192; Par: 72

Second Round

Kristian Krogh Johannessen, Norway 67-66—133 -11 Julien Brun, France 69-67—136 -8 Matthew Baldwin, England 70-67—137 -7 Jens Dantorp, Sweden 74-63—137 -7 Albert Venter, South Africa 70-67—137 -7 John Catlin, United States 71-67—138 -6 Ross Fisher, England 71-67—138 -6 Jean Hugo, South Africa 72-67—139 -5 David Ravetto, France 67-72—139 -5 Adri Arnaus, Spain 72-68—140 -4 Daniel Brown, England 70-70—140 -4 Rafa Cabrera Bello, Spain 73-67—140 -4 Thriston Lawrence, South Africa 72-68—140 -4 Joost Luiten, Netherlands 69-71—140 -4 Richie Ramsay, Scotland 73-67—140 -4 Antoine Rozner, France 72-68—140 -4 Connor Syme, Scotland 68-72—140 -4 Sami Valimaki, Finland 70-70—140 -4 Nick Bachem, Germany 69-72—141 -3 Keenan Davidse, South Africa 72-69—141 -3 Justin Harding, South Africa 71-70—141 -3 James Kamte, South Africa 71-70—141 -3 Tom McKibbin, Northern Ireland 76-65—141 -3 Jaco Ahlers, South Africa 78-64—142 -2 Thomas Aiken, South Africa 72-70—142 -2 Sean Cronje, South Africa 69-73—142 -2 Nacho Elvira, Spain 74-68—142 -2 Ewen Ferguson, Scotland 72-70—142 -2 Trevor Fisher, South Africa 73-69—142 -2 Gavin Green, Malaysia 72-70—142 -2 Casey Jarvis, South Africa 73-69—142 -2 Jeong-Weon Ko, France 76-66—142 -2 Jbe Kruger, South Africa 73-69—142 -2 Alexander Levy, France 70-72—142 -2 Hurly Long, Germany 74-68—142 -2 Niklas Norgaard Moller, Denmark 76-66—142 -2 Jordan L. Smith, England 73-69—142 -2 Louis Albertse, South Africa 70-73—143 -1 Oliver Bekker, South Africa 72-71—143 -1 Merrick Bremner, South Africa 71-72—143 -1 Aaron Cockerill, Canada 77-66—143 -1 George Coetzee, South Africa 72-71—143 -1 Louis De Jager, South Africa 71-72—143 -1 CJ Du Plessis, South Africa 74-69—143 -1 Zander Lombard, South Africa 71-72—143 -1 Dylan Mostert, South Africa 73-70—143 -1 Dylan Naidoo, South Africa 75-68—143 -1 Robin Sciot-Siegrist, France 71-72—143 -1 Matthew Southgate, England 74-69—143 -1 Keagan Thomas, South Africa 79-64—143 -1 Daniel Van Tonder, South Africa 75-68—143 -1 Jaco Van Zyl, South Africa 74-69—143 -1 Luke Brown, South Africa 75-69—144 E Todd Clements, England 71-73—144 E Bryce Easton, South Africa 73-71—144 E Luca Filippi, South Africa 73-71—144 E Luke Jerling, South Africa 78-66—144 E Anton Karlsson, Sweden 73-71—144 E Yeongsu Kim, South Korea 74-70—144 E Ruan Korb, South Africa 71-73—144 E Shaun Norris, South Africa 74-70—144 E Hennie Otto, South Africa 73-71—144 E Matthieu Pavon, France 75-69—144 E Jaco Prinsloo, South Africa 72-72—144 E Neil Schietekat, South Africa 73-71—144 E Brandon Stone, South Africa 72-72—144 E Andy Sullivan, England 72-72—144 E Dale Whitnell, England 73-71—144 E Marcel Schneider, Germany 78-WD Freddy Schott, Germany 80-WD Jacquin Hess, South Africa WD-WD

Missed Cut

John Axelsen, Denmark 75-70—145 +1 Darren Fichardt, South Africa 71-74—145 +1 Deon Germishuys, South Africa 75-70—145 +1 Ryo Hisatsune, Japan 73-72—145 +1 Alexander Knappe, Germany 74-71—145 +1 David Law, Scotland 71-74—145 +1 Pieter Moolman, South Africa 79-66—145 +1 Lukas Nemecz, Austria 72-73—145 +1 JC Ritchie, South Africa 71-74—145 +1 Robin Williams, South Africa 72-73—145 +1 Pedro Figueiredo, Portugal 73-73—146 +2 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 70-76—146 +2 Daniel Gavins, England 77-69—146 +2 Calum Hill, Scotland 76-70—146 +2 Mikko Korhonen, Finland 79-67—146 +2 Romain Langasque, France 76-70—146 +2 Herman Loubser, South Africa 77-69—146 +2 Wilco Nienaber, South Africa 75-71—146 +2 Adrian Otaegui, Spain 75-71—146 +2 Clement Sordet, France 76-70—146 +2 Tristen Strydom, South Africa 77-69—146 +2 Ockie Strydom, South Africa 75-71—146 +2 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 73-73—146 +2 Mateusz Gradecki, Poland 71-76—147 +3 Hennie O’Kennedy, South Africa 72-75—147 +3 John Parry, England 73-74—147 +3 Jake Redman, South Africa 73-74—147 +3 Adilson Da Silva, Brazil 74-74—148 +4 Hennie Du Plessis, South Africa 74-74—148 +4 Manu Gandas, India 75-73—148 +4 Joachim B. Hansen, Denmark 77-71—148 +4 Maximilian Kieffer, Germany 75-73—148 +4 Kalle Samooja, Finland 73-75—148 +4 Jayden Trey Schaper, South Africa 76-72—148 +4 Combrinck Smit, South Africa 76-72—148 +4 Jeff Winther, Denmark 72-76—148 +4 Ruan Conradie, South Africa 77-72—149 +5 Rourke Van Der Spuy, South Africa 76-73—149 +5 Darius Van Driel, Netherlands 72-77—149 +5 Stefan Wears-Taylor, South Africa 72-77—149 +5 Wil Besseling, Netherlands 79-71—150 +6 Jacques Blaauw, South Africa 77-73—150 +6 Heinrich Bruiners, South Africa 76-74—150 +6 Daan Huizing, Netherlands 74-76—150 +6 Yurav Premlall, South Africa 80-70—150 +6 Lyle Rowe, South Africa 76-74—150 +6 Ryan Van Velzen, South Africa 77-73—150 +6 Rhys West, South Africa 77-73—150 +6 Dan Bradbury, England 79-72—151 +7 Estiaan Conradie, South Africa 81-70—151 +7 Allister De Kock, South Africa 77-74—151 +7 Jamie Donaldson, Wales 79-72—151 +7 Rupert Kaminski, South Africa 75-76—151 +7 Martin Rohwer, South Africa 75-76—151 +7 Shubhankar Sharma, India 80-71—151 +7 Martin Simonsen, Denmark 69-82—151 +7 Keelan Van Wyk, South Africa 76-75—151 +7 Wynand Dingle, South Africa 80-72—152 +8 Julien Guerrier, France 73-79—152 +8 Chengyao Ma, China 79-73—152 +8 Tapio Pulkkanen, Finland 77-75—152 +8 Stephen Ferreira, Portugal 75-78—153 +9 Aneurin Gounden, South Africa 78-75—153 +9 Anthony Michael, South Africa 80-73—153 +9 Michael G Palmer, South Africa 76-77—153 +9 Johannes Veerman, United States 78-75—153 +9 Justin Walters, South Africa 80-73—153 +9 Kyle Barker, South Africa 77-77—154 +10 Gerard Du Plooy, South Africa 73-81—154 +10 Philip Eriksson, Sweden 72-82—154 +10 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 84-70—154 +10 Mikael Lindberg, Sweden 79-75—154 +10 James Morrison, England 76-78—154 +10 Jacques Kruyswijk, South Africa 83-72—155 +11 James Mack, South Africa 77-78—155 +11 JJ Senekal, South Africa 77-78—155 +11 Tobias Eden, Sweden 79-77—156 +12 Oliver Wilson, England 75-81—156 +12 Reinhardt Blaauw, South Africa 84-74—158 +14 James Du Preez, South Africa 84-74—158 +14 Matthew Jordan, England 77-81—158 +14 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 81-78—159 +15 Franklin Manchest, South Africa 81-78—159 +15 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 83-79—162 +18 Alex Haindl, South Africa 78-86—164 +20

