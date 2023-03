Puerto Rico Open Scores

Sunday At Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3.8 million Yardage: 7,506; Par: 72 Final Round Nicolas…

Sunday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $3.8 million

Yardage: 7,506; Par: 72

Final Round

Nicolas Echavarria 67-67-65-68—267 Akshay Bhatia 66-71-67-65—269 Nate Lashley 71-65-67-69—272 Carson Young 63-67-71-71—272 Michael Kim 70-66-71-66—273 Wesley Bryan 69-69-67-69—274 Cody Gribble 69-70-71-65—275 Harry Hall 72-64-68-71—275 Harry Higgs 71-64-71-69—275 John VanDerLaan 69-71-69-66—275 Ryan Gerard 69-67-72-68—276 Tano Goya 68-69-72-67—276 Bill Haas 67-69-74-66—276 Geoff Ogilvy 69-68-70-69—276 Kevin Chappell 71-71-68-67—277 Grayson Murray 70-71-68-68—277 Henrik Norlander 70-71-68-68—277 Augusto Nunez 67-70-70-70—277 Sam Stevens 68-70-65-74—277 Chris Stroud 69-69-69-70—277 Anders Albertson 70-69-69-70—278 Derek Ernst 70-68-68-72—278 Paul Haley 68-66-74-70—278 Derek Lamely 70-68-69-71—278 Hank Lebioda 70-66-72-70—278 Vincent Norrman 69-69-69-71—278 Scott Piercy 67-73-67-71—278 Richy Werenski 71-70-71-66—278 Scott Harrington 70-68-71-70—279 Seung-Yul Noh 70-69-69-71—279 Josh Teater 70-71-69-69—279 Erik Van Rooyen 71-68-72-69—280 Ricky Barnes 70-69-70-72—281 Scott Brown 72-70-68-71—281 Greg Chalmers 69-74-71-67—281 Noah Goodwin 70-67-72-72—281 Max McGreevy 66-71-73-71—281 Kevin Roy 71-70-67-73—281 Matthias Schmid 68-70-69-74—281 Brent Grant 69-74-70-69—282 Andrew Landry 71-69-72-70—282 Brandon Matthews 71-72-71-68—282 Trevor Werbylo 71-70-71-70—282 Jason Dufner 68-71-76-68—283 Jim Herman 71-70-68-74—283 Andrew Novak 68-72-71-72—283 D.J. Trahan 70-70-72-71—283 Ryan Blaum 68-73-72-71—284 Jonathan Byrd 72-71-69-72—284 Rafael Campos 70-70-74-70—284 Brice Garnett 69-70-68-77—284 Camilo Villegas 68-71-72-73—284 Dylan Wu 70-69-72-73—284 Kevin Stadler 70-71-72-72—285 Kyle Stanley 71-71-72-71—285 Jiri Zuska 70-70-73-72—285 William McGirt 69-72-70-75—286 Nick Watney 72-71-73-70—286 Brandon Harkins 69-71-74-73—287 Ted Potter Jr. 71-72-69-75—287 Ryan Armour 73-70-74-71—288 George McNeill 72-68-75-73—288 Sean O’Hair 75-68-73-72—288 Jonas Blixt 72-69-76-72—289 MJ Daffue 72-70-74-73—289 Richard S Johnson 71-72-74-72—289 Martin Trainer 70-72-74-73—289 Ben Crane 72-71-74-73—290 Sung Kang 73-70-74-74—291 Trevor Cone 71-71-74-78—294

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.