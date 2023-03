Puerto Rico Open Par Scores

Thursday At Grand Reserve Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3.8 million Yardage: 7,506; Par: 72 First Round Carson…

Thursday

At Grand Reserve Country Club

Rio Grande, Puerto Rico

Purse: $3.8 million

Yardage: 7,506; Par: 72

First Round

Carson Young 30-33—63 -9 Akshay Bhatia 34-32—66 -6 Max McGreevy 33-33—66 -6 Nicolas Echavarria 31-36—67 -5 Bill Haas 33-34—67 -5 Augusto Nunez 33-34—67 -5 Scott Piercy 33-34—67 -5 Ryan Blaum 34-34—68 -4 Jason Dufner 36-32—68 -4 Tano Goya 32-36—68 -4 Paul Haley 32-36—68 -4 Andrew Novak 34-34—68 -4 Matthias Schmid 33-35—68 -4 Sam Stevens 33-35—68 -4 Camilo Villegas 35-33—68 -4 Wesley Bryan 34-35—69 -3 Greg Chalmers 34-35—69 -3 Brice Garnett 34-35—69 -3 Ryan Gerard 36-33—69 -3 Brent Grant 36-33—69 -3 Cody Gribble 34-35—69 -3 Brandon Harkins 35-34—69 -3 William McGirt 34-35—69 -3 Vincent Norrman 33-36—69 -3 Geoff Ogilvy 34-35—69 -3 Chris Stroud 35-34—69 -3 John VanDerLaan 34-35—69 -3 Anders Albertson 33-37—70 -2 Sang-Moon Bae 34-36—70 -2 Ricky Barnes 35-35—70 -2 Rafael Campos 36-34—70 -2 Derek Ernst 38-32—70 -2 Noah Goodwin 35-35—70 -2 Scott Harrington 35-35—70 -2 Michael Kim 37-33—70 -2 Derek Lamely 33-37—70 -2 Hank Lebioda 35-35—70 -2 Grayson Murray 35-35—70 -2 Seung-Yul Noh 36-34—70 -2 Henrik Norlander 34-36—70 -2 Kevin Stadler 35-35—70 -2 Josh Teater 37-33—70 -2 D.J. Trahan 33-37—70 -2 Martin Trainer 36-34—70 -2 Dylan Wu 33-37—70 -2 Jiri Zuska 35-35—70 -2 Erik Barnes 35-36—71 -1 Ben Carr 36-35—71 -1 Kevin Chappell 38-33—71 -1 Trevor Cone 36-35—71 -1 Michael Gligic 35-36—71 -1 Jim Herman 36-35—71 -1 Harry Higgs 36-35—71 -1 Richard S Johnson 35-36—71 -1 Andrew Landry 35-36—71 -1 Nate Lashley 35-36—71 -1 Brandon Matthews 36-35—71 -1 Parker McLachlin 36-35—71 -1 Chris Nido 35-36—71 -1 Ted Potter Jr. 37-34—71 -1 Kevin Roy 37-34—71 -1 Kyle Stanley 35-36—71 -1 Erik Van Rooyen 35-36—71 -1 Trevor Werbylo 36-35—71 -1 Richy Werenski 35-36—71 -1 Carl Yuan 36-35—71 -1 Jonas Blixt 36-36—72 E Scott Brown 34-38—72 E Jonathan Byrd 36-36—72 E Austin Cook 33-39—72 E Ben Crane 36-36—72 E MJ Daffue 37-35—72 E Austin Eckroat 35-37—72 E Harry Hall 35-37—72 E Frank Lickliter II 36-36—72 E George McNeill 35-37—72 E Jesse Mueller 36-36—72 E Nick Watney 37-35—72 E Tom Adrounie 36-37—73 +1 Ryan Armour 37-36—73 +1 Roberto Diaz 39-34—73 +1 Zecheng Dou 35-38—73 +1 Carlos Franco 35-38—73 +1 J.J. Henry 38-35—73 +1 Sung Kang 36-37—73 +1 Carl Pettersson 36-37—73 +1 John Rollins 35-38—73 +1 Brian Stuard 40-33—73 +1 Robert Calvesbert 37-37—74 +2 Daniel Chopra 37-37—74 +2 Julian Etulain 35-39—74 +2 Fabian Gomez 36-38—74 +2 David Hearn 39-35—74 +2 Ryuji Imada 38-36—74 +2 Omar Uresti 38-36—74 +2 Jason Bohn 36-39—75 +3 Tim Cantwell 38-37—75 +3 K.J. Choi 34-41—75 +3 Brian Davis 38-37—75 +3 Edward Figueroa 38-37—75 +3 Tommy Gainey 38-37—75 +3 Sean O’Hair 39-36—75 +3 D.A. Points 36-39—75 +3 Ted Purdy 39-36—75 +3 Chad Campbell 39-37—76 +4 Jeff Overton 39-37—76 +4 Hiram Silfa 37-39—76 +4 Stephen Stallings Jr. 37-39—76 +4 Arjun Atwal 38-39—77 +5 Eric Axley 34-43—77 +5 Robert Gamez 40-37—77 +5 Robert Garrigus 40-37—77 +5 Cameron Percy 40-37—77 +5 Diego Saavedra-Davila 39-38—77 +5 Bo Van Pelt 41-37—78 +6 Guy Boros 40-39—79 +7 Matt Every 40-39—79 +7 Jonathan Kaye 41-38—79 +7 Boo Weekley 38-41—79 +7 Cameron Beckman 38-41—79 +7

