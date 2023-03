NATIONAL LEAGUE BATTING_d’Arnaud, Atlanta, .800; Swanson, Chicago, .750; Smith, Washington, .667; Estrada, San Francisco, .500; Happ, Chicago, .500; Robles, Washington,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_d’Arnaud, Atlanta, .800; Swanson, Chicago, .750; Smith, Washington, .667; Estrada, San Francisco, .500; Happ, Chicago, .500; Robles, Washington, .500; Ruiz, Washington, .500; Albies, Atlanta, .400; Meneses, Washington, .400; Olson, Atlanta, .400.

RUNS_Harris II, Atlanta, 2; d’Arnaud, Atlanta, 2; Arcia, Atlanta, 1; Happ, Chicago, 1; Hilliard, Atlanta, 1; Hoerner, Chicago, 1; Mastrobuoni, Chicago, 1; Olson, Atlanta, 1; Robles, Washington, 1; Smith, Washington, 1; Swanson, Chicago, 1.

RBI_d’Arnaud, Atlanta, 2; Call, Washington, 1; Riley, Atlanta, 1; Mancini, Chicago, 1; Arcia, Atlanta, 1; Gomes, Chicago, 1; Swanson, Chicago, 1; Albies, Atlanta, 1; Meneses, Washington, 1.

HITS_d’Arnaud, Atlanta, 4; Swanson, Chicago, 3; Acuña Jr., Atlanta, 2; Albies, Atlanta, 2; Estrada, San Francisco, 2; Meneses, Washington, 2; Olson, Atlanta, 2; Ruiz, Washington, 2; Smith, Washington, 2; 13 tied at 1.

DOUBLES_Olson, Atlanta, 1; Ruiz, Washington, 1; d’Arnaud, Atlanta, 1.

TRIPLES_.

HOME RUNS_.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 1; Estrada, San Francisco, 1; Hilliard, Atlanta, 1.

PITCHING_Stroman, Chicago, 1-0; Luetge, Atlanta, 1-0.

ERA_14 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Webb, San Francisco, 12; Stroman, Chicago, 8; Brebbia, San Francisco, 3; Burnes, Milwaukee, 3; Corbin, Washington, 3; M.Thompson, Washington, 3; Fried, Atlanta, 2; Fulmer, Chicago, 2; 9 tied at 1.

