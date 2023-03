Magical Kenya Open Scores

Friday At Muthaiga Golf Club Nairobi, Kenya Purse: $2 million Yardage: 7,228; Par: 71 Second Round Nacho Elvira, Spain 67-65—132…

Friday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2 million

Yardage: 7,228; Par: 71

Second Round

Nacho Elvira, Spain 67-65—132 Nick Bachem, Germany 66-67—133 Ryo Hisatsune, Japan 70-63—133 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-65—133 John Catlin, United States 64-70—134 Masahiro Kawamura, Japan 67-67—134 Borja Virto Astudillo, Spain 66-68—134 Marcus Armitage, England 67-68—135 Gavin Green, Malaysia 66-69—135 Calum Hill, Scotland 71-64—135 Craig Howie, Scotland 68-67—135 Lukas Nemecz, Austria 67-68—135 Pierre Pineau, France 65-70—135 Wil Besseling, Netherlands 65-71—136 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-69—136 Casey Jarvis, South Africa 66-70—136 Matthew Jordan, England 68-68—136 Robert Macintyre, Scotland 71-65—136 Dylan Mostert, South Africa 64-72—136 Wilco Nienaber, South Africa 67-69—136 Jorge Campillo, Spain 69-68—137 Louis De Jager, South Africa 70-67—137 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 69-68—137 Niklas Lemke, Sweden 71-66—137 Gary Stal, France 69-68—137 Julien Brun, France 70-68—138 Alejandro Canizares, Spain 71-67—138 Jannik De Bruyn, Germany 71-67—138 Bryce Easton, South Africa 67-71—138 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-69—138 Christopher Mivis, Belgium 71-67—138 Shaun Norris, South Africa 71-67—138 JC Ritchie, South Africa 69-69—138 Darius Van Driel, Netherlands 70-68—138 Daniel Van Tonder, South Africa 69-69—138 Matthew Baldwin, England 71-68—139 Oliver Bekker, South Africa 69-70—139 Daniel Brown, England 70-69—139 Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139 Justin Harding, South Africa 70-69—139 Mutahi Kibugu, Kenya 68-71—139 Maximilian Kieffer, Germany 67-72—139 Joshua Lee, United States 71-68—139 Edoardo Molinari, Italy 68-71—139 Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-67—139 Adrian Otaegui, Spain 70-69—139 Connor Syme, Scotland 70-69—139 Santiago Tarrio, Spain 71-68—139 Tom Vaillant, France 68-71—139 Ashley Chesters, England 68-72—140 Todd Clements, England 70-70—140 Emilio Cuartero Blanco, Spain 70-70—140 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 72-68—140 Grant Forrest, Scotland 70-70—140 Deon Germishuys, South Africa 71-69—140 Marcus Kinhult, Sweden 71-69—140 Joakim Lagergren, Sweden 68-72—140 Velten Meyer, Germany 71-69—140 James Morrison, England 69-71—140 Renato Paratore, Italy 71-69—140 Jaco Prinsloo, South Africa 69-71—140 Toby Tree, England 69-71—140 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 67-73—140 Thomas Aiken, South Africa 70-71—141 Adri Arnaus, Spain 69-72—141 Simon Forsstrom, Sweden 69-72—141 Manu Gandas, India 70-71—141 Angel Hidalgo, Spain 70-71—141 Romain Langasque, France 69-72—141 Francesco Laporta, Italy 68-73—141 Hurly Long, Germany 67-74—141 Adrien Saddier, France 69-72—141 Javier Sainz, Spain 69-72—141 Ricardo Santos, Portugal 69-72—141 Max Schmitt, Germany 68-73—141 Robin Sciot-Siegrist, France 70-71—141 Tristen Strydom, South Africa 69-72—141 Johannes Veerman, United States 69-72—141 Justin Walters, South Africa 72-69—141 Laurie Canter, England 69-WD Richie Ramsay, Scotland 70-WD Darren Fichardt, South Africa 78-WD

Missed Cut

Elias Bertheussen, Norway 72-70—142 Aaron Cockerill, Canada 72-70—142 Lorenzo Gagli, Italy 70-72—142 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-74—142 David Howell, England 75-67—142 Kristian Krogh Johannessen, Norway 70-72—142 Jeong-Weon Ko, France 73-69—142 Gudmundur Kristjansson, Iceland 71-71—142 Tom Murray, England 66-76—142 Wu Ashun, China 70-73—143 Lucas Bjerregaard, Denmark 72-71—143 Alexander Knappe, Germany 72-71—143 Jacques Kruyswijk, South Africa 72-71—143 Alexander Levy, France 74-69—143 Tom Lewis, England 75-68—143 Shubhankar Sharma, India 73-70—143 Marcel Siem, Germany 74-69—143 Martin Simonsen, Denmark 73-70—143 Blake Windred, Australia 72-71—143 John Axelsen, Denmark 76-68—144 Robson Chinhoi, Zimbabwe 72-72—144 Oliver Fisher, England 73-71—144 Julien Guerrier, France 76-68—144 Rikuya Hoshino, Japan 73-71—144 Sam Hutsby, England 73-71—144 Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 71-73—144 Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 72-72—144 Yan-Wei Liu, China 77-67—144 Mikael Lundberg, Sweden 70-74—144 Tobias Eden, Sweden 77-68—145 Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe 75-70—145 Richard McEvoy, England 72-73—145 Antoine Rozner, France 71-74—145 Sandy Scott, Scotland 71-74—145 Greg Snow, Kenya 71-74—145 Joel Stalter, France 74-71—145 Gunner Wiebe, United States 73-72—145 Oliver Farr, Wales 74-72—146 Pedro Figueiredo, Portugal 71-75—146 Gary Hurley, Ireland 72-74—146 Simon Ngige Mburu, Kenya 72-74—146 Garrick Porteous, England 71-75—146 Brandon Stone, South Africa 71-75—146 Henric Sturehed, Sweden 71-75—146 Oliver Wilson, England 71-75—146 Jens Fahrbring, Sweden 70-77—147 Mateusz Gradecki, Poland 76-71—147 Aguri Iwasaki, Japan 72-75—147 Chengyao Ma, China 74-73—147 Visitor Mapwanya, Zimbabwe 71-76—147 Sameul Njoroge, Kenya 74-73—147 Jastas Madoya Asena, Kenya 77-71—148 Christoffer Bring, Denmark 74-74—148 Hennie Du Plessis, South Africa 74-74—148 Rhys Enoch, Wales 73-75—148 Ricardo Gouveia, Portugal 75-73—148 David Ravetto, France 75-73—148 Jaydeep Singh Sandhu, Kenya 77-71—148 Stephen Gallacher, Scotland 76-73—149 Frederic Lacroix, France 70-79—149 Daniel Nduva, Kenya 74-75—149 John Lejirma, Kenya 75-75—150 CJ Wangai, Kenya 73-77—150 Ronald Rugumayo, Uganda 76-75—151 Keenan Davidse, South Africa 75-77—152 Liam Johnston, Scotland 77-75—152 Mike Kisia, Kenya 75-78—153 Andrew Wilson, England 75-78—153 Steven Brown, England 77-77—154 Adel Balala, Kenya 76-79—155 Dennis Maara, Kenya 79-76—155 Pavan Sagoo, England 75-80—155 John Murphy, Ireland 79-78—157 Daniel Kiragu, Kenya 81-81—162

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.