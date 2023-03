Magical Kenya Open Par Scores

Sunday At Muthaiga Golf Club Nairobi, Kenya Purse: $2 million Yardage: 7,228; Par: 71 Final Round Jorge Campillo, Spain (460),…

Sunday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2 million

Yardage: 7,228; Par: 71

Final Round

Jorge Campillo, Spain (460), $321,247 69-68-63-66—266 -18 Masahiro Kawamura, Japan (305), $207,866 67-67-68-66—268 -16 Ryo Hisatsune, Japan (154), $106,767 70-63-71-65—269 -15 Santiago Tarrio, Spain (154), $106,767 71-68-64-66—269 -15 Lukas Nemecz, Austria (106), $73,131 67-68-69-66—270 -14 Borja Virto Astudillo, Spain (106), $73,131 66-68-70-66—270 -14 Robert Macintyre, Scotland (66), $46,014 71-65-65-70—271 -13 Jayden Trey Schaper, South Africa (66), $46,014 68-65-69-69—271 -13 Julien Brun, France 70-68-67-66—271 -13 Ashley Chesters, England 68-72-65-66—271 -13 Grant Forrest, Scotland 70-70-67-65—272 -12 Craig Howie, Scotland 68-67-70-67—272 -12 JC Ritchie, South Africa 69-69-66-68—272 -12 Darius Van Driel, Netherlands 70-68-71-63—272 -12 John Catlin, United States 64-70-70-69—273 -11 Jannik De Bruyn, Germany 71-67-68-67—273 -11 Gavin Green, Malaysia 66-69-71-67—273 -11 Pierre Pineau, France 65-70-71-67—273 -11 Johannes Veerman, United States 69-72-67-65—273 -11 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-69-69-69—274 -10 Calum Hill, Scotland 71-64-73-66—274 -10 Maximilian Kieffer, Germany 67-72-68-67—274 -10 Edoardo Molinari, Italy 68-71-69-66—274 -10 Shaun Norris, South Africa 71-67-73-63—274 -10 Alejandro Canizares, Spain 71-67-69-68—275 -9 Casey Jarvis, South Africa 66-70-74-65—275 -9 Romain Langasque, France 69-72-68-66—275 -9 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-69-68-69—275 -9 Wilco Nienaber, South Africa 67-69-72-67—275 -9 Adri Arnaus, Spain 69-72-70-65—276 -8 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 72-68-67-69—276 -8 Bryce Easton, South Africa 67-71-71-67—276 -8 Hurly Long, Germany 67-74-70-65—276 -8 Adrian Otaegui, Spain 70-69-69-68—276 -8 Marcus Armitage, England 67-68-76-66—277 -7 Louis De Jager, South Africa 70-67-73-67—277 -7 Matthew Jordan, England 68-68-68-73—277 -7 Tom Vaillant, France 68-71-74-64—277 -7 Daniel Van Tonder, South Africa 69-69-70-69—277 -7 Nacho Elvira, Spain 67-65-73-73—278 -6 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 69-68-72-69—278 -6 Justin Harding, South Africa 70-69-68-71—278 -6 Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-67-71-68—278 -6 Ricardo Santos, Portugal 69-72-69-68—278 -6 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 67-73-69-69—278 -6 Justin Walters, South Africa 72-69-70-67—278 -6 Ewen Ferguson, Scotland 70-69-69-71—279 -5 Joshua Lee, United States 71-68-73-67—279 -5 Niklas Lemke, Sweden 71-66-72-70—279 -5 Velten Meyer, Germany 71-69-66-73—279 -5 Adrien Saddier, France 69-72-69-69—279 -5 Nick Bachem, Germany 66-67-74-73—280 -4 Daniel Brown, England 70-69-72-69—280 -4 Dylan Mostert, South Africa 64-72-72-72—280 -4 Oliver Bekker, South Africa 69-70-71-71—281 -3 Emilio Cuartero Blanco, Spain 70-70-71-70—281 -3 Deon Germishuys, South Africa 71-69-72-69—281 -3 Renato Paratore, Italy 71-69-69-72—281 -3 Connor Syme, Scotland 70-69-71-71—281 -3 Matthew Baldwin, England 71-68-72-71—282 -2 Simon Forsstrom, Sweden 69-72-70-71—282 -2 Francesco Laporta, Italy 68-73-74-67—282 -2 Javier Sainz, Spain 69-72-75-66—282 -2 Toby Tree, England 69-71-71-71—282 -2 Thomas Aiken, South Africa 70-71-73-69—283 -1 Manu Gandas, India 70-71-70-72—283 -1 Mutahi Kibugu, Kenya 68-71-71-73—283 -1 Marcus Kinhult, Sweden 71-69-74-69—283 -1 Joakim Lagergren, Sweden 68-72-71-72—283 -1 Max Schmitt, Germany 68-73-70-72—283 -1 Robin Sciot-Siegrist, France 70-71-68-74—283 -1 Christopher Mivis, Belgium 71-67-74-72—284 E Jaco Prinsloo, South Africa 69-71-75-70—285 +1 Todd Clements, England 70-70-71-75—286 +2 Angel Hidalgo, Spain 70-71-74-72—287 +3 James Morrison, England 69-71-75-72—287 +3 Gary Stal, France 69-68-76-75—288 +4 Wil Besseling, Netherlands 65-71-76-77—289 +5 Tristen Strydom, South Africa 69-72-69-WD

