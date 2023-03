LPGA Drive On Championship Scores

Sunday Gold Canyon, Ariz. a-Prospectors Course (Host Course) 6,690 yards; Par 72 b-Lost Gold Course 7,350 yards; Par 72 Purse:…

Listen now to WTOP News

Sunday

Gold Canyon, Ariz.

a-Prospectors Course (Host Course)

6,690 yards; Par 72

b-Lost Gold Course

7,350 yards; Par 72

Purse: $1.8 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

(x-won on first playoff hole)

x-Celine Boutier, $262,500 69a-66a-65a-68a—268 Georgia Hall, $160,458 68a-67a-68a-65a—268 Ayaka Furue, $116,401 68a-69a-67a-65a—269 Na Rin An, $90,045 67a-67a-69a-67a—270 Ally Ewing, $65,888 71a-67a-66a-67a—271 Jin Young Ko, $65,888 70a-65a-68a-68a—271 Charley Hull, $37,185 71a-66a-66a-69a—272 Moriya Jutanugarn, $37,185 67a-65a-69a-71a—272 Stacy Lewis, $37,185 68a-68a-69a-67a—272 Hae-Ran Ryu, $37,185 70a-67a-64a-71a—272 Hinako Shibuno, $37,185 74a-64a-65a-69a—272 Maddie Szeryk, $37,185 67a-65a-71a-69a—272 Lilia Vu, $37,185 67a-66a-70a-69a—272 Celine Borge, $26,267 71a-68a-63a-71a—273 Cheyenne Knight, $26,267 72a-65a-66a-70a—273 Daniela Darquea, $21,159 70a-71a-68a-65a—274 Ariya Jutanugarn, $21,159 75a-64a-63a-72a—274 Annie Park, $21,159 70a-65a-68a-71a—274 Emily Pedersen, $21,159 69a-66a-72a-67a—274 Atthaya Thitikul, $21,159 69a-70a-65a-70a—274 Amy Yang, $21,159 70a-70a-63a-71a—274 Ruoning Yin, $21,159 68a-67a-70a-69a—274 Chella Choi, $15,022 72a-67a-69a-67a—275 Allisen Corpuz, $15,022 68a-70a-70a-67a—275 Lauren Coughlin, $15,022 71a-70a-67a-67a—275 Sei Young Kim, $15,022 69a-67a-67a-72a—275 Pernilla Lindberg, $15,022 70a-70a-68a-67a—275 Leona Maguire, $15,022 70a-68a-69a-68a—275 Stephanie Meadow, $15,022 68a-72a-67a-68a—275 Ryann O’Toole, $15,022 72a-64a-69a-70a—275 Yuka Saso, $15,022 70a-66a-70a-69a—275 Jenny Shin, $15,022 65a-67a-71a-72a—275 Pavarisa Yoktuan, $15,022 70a-68a-68a-69a—275 Jodi Ewart Shadoff, $10,806 66a-71a-69a-70a—276 Mina Harigae, $10,806 70a-70a-66a-70a—276 Jennifer Kupcho, $10,806 72a-67a-65a-72a—276 Alison Lee, $10,806 65a-69a-67a-75a—276 Jennifer Song, $10,806 72a-68a-66a-70a—276 Marina Alex, $8,141 73a-68a-69a-67a—277 Eun-Hee Ji, $8,141 69a-66a-70a-72a—277 Megan Khang, $8,141 67a-70a-70a-70a—277 Frida Kinhult, $8,141 68a-73a-70a-66a—277 Gaby Lopez, $8,141 65a-71a-68a-73a—277 Azahara Munoz, $8,141 67a-70a-71a-69a—277 Mel Reid, $8,141 68a-68a-69a-72a—277 Patty Tavatanakit, $8,141 67a-73a-67a-70a—277 Xiaowen Yin, $8,141 68a-67a-71a-71a—277 Matilda Castren, $5,827 74a-66a-67a-71a—278 In Gee Chun, $5,827 69a-68a-70a-71a—278 Perrine Delacour, $5,827 68a-72a-69a-69a—278 Hannah Green, $5,827 73a-67a-69a-69a—278 Yaeeun Hong, $5,827 69a-71a-68a-70a—278 Wei-Ling Hsu, $5,827 66a-70a-68a-74a—278 A Lim Kim, $5,827 70a-71a-69a-68a—278 Nanna Koerstz Madsen, $5,827 69a-70a-65a-74a—278 Maude-Aimee Leblanc, $5,827 69a-72a-70a-67a—278 Dana Fall, $4,586 72a-67a-67a-73a—279 Nelly Korda, $4,586 70a-66a-70a-73a—279 Alexa Pano, $4,586 71a-69a-67a-72a—279 Lizette Salas, $4,586 70a-69a-71a-69a—279 Chanettee Wannasaen, $4,586 70a-69a-68a-72a—279 Carlota Ciganda, $4,085 67a-72a-71a-70a—280 Caroline Inglis, $4,085 68a-70a-71a-71a—280 Wichanee Meechai, $4,085 71a-68a-72a-69a—280 Yealimi Noh, $4,085 68a-73a-69a-70a—280 Gina Kim, $3,822 70a-71a-75a-66a—282 Madelene Sagstrom, $3,822 69a-69a-72a-72a—282 Pajaree Anannarukarn, $3,540 70a-71a-67a-75a—283 Hye Jin Choi, $3,540 71a-68a-72a-72a—283 Brittany Lincicome, $3,540 71a-70a-68a-74a—283 Paula Reto, $3,540 68a-71a-73a-71a—283 Albane Valenzuela, $3,540 68a-69a-71a-75a—283 Bronte Law, $3,382 70a-71a-70a-73a—284 Minami Katsu, $3,338 68a-73a-72a-72a—285 Elizabeth Szokol, $3,298 70a-70a-73a-73a—286 Angel Yin, $3,256 69a-70a-73a-75a—287

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.