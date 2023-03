Jonsson Workwear Open Scores

Saturday At The Club at Steyn City Johannesburg Purse: $1.5 million Yardage: 7,716; Par: 72 Third Round Alexander Knappe, Germany 68-66-65—199 Nick Bachem, Germany 65-66-69—200 Hennie Du Plessis, South Africa 69-66-65—200 Gavin Green, Malaysia 66-67-67—200 Joakim Lagergren, Sweden 65-72-63—200 Ewen Ferguson, Scotland 66-69-66—201 Romain Langasque, France 68-64-69—201 Martin Vorster, South Africa 64-69-68—201 Ockie Strydom, South Africa 69-64-69—202 Julien Brun, France 67-66-70—203 Zander Lombard, South Africa 68-69-66—203 Hennie O’Kennedy, South Africa 65-69-69—203 Marcel Schneider, Germany 68-65-70—203 Sebastian Soderberg, Sweden 65-69-69—203 Louis Albertse, South Africa 69-66-69—204 Daniel Brown, England 69-68-67—204 Jacques Kruyswijk, South Africa 68-68-68—204 Wilco Nienaber, South Africa 67-69-68—204 Martin Simonsen, Denmark 66-71-67—204 Sami Valimaki, Finland 67-65-72—204 Keenan Davidse, South Africa 69-68-68—205 Ross Fisher, England 69-67-69—205 Julien Guerrier, France 70-66-69—205 Mikko Korhonen, Finland 67-70-68—205 Mikael Lindberg, Sweden 69-67-69—205 Hurly Long, Germany 67-71-67—205 Matthieu Pavon, France 74-65-66—205 Kalle Samooja, Finland 68-65-72—205 Matthew Baldwin, England 68-68-70—206 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 72-67-67—206 Wynand Dingle, South Africa 68-69-69—206 Jamie Donaldson, Wales 68-69-69—206 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 67-70-69—206 Kristian Krogh Johannessen, Norway 70-68-68—206 Jbe Kruger, South Africa 68-68-70—206 Joost Luiten, Netherlands 67-68-71—206 Jayden Trey Schaper, South Africa 66-69-71—206 Aaron Cockerill, Canada 66-69-72—207 James Du Preez, South Africa 69-70-68—207 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 68-69-70—207 Lyle Rowe, South Africa 70-68-69—207 Robin Sciot-Siegrist, France 68-70-69—207 Jordan L. Smith, England 69-69-69—207 Andy Sullivan, England 67-71-69—207 Daniel Van Tonder, South Africa 67-69-71—207 Justin Walters, South Africa 69-67-71—207 Paul Waring, England 67-71-69—207 Niklas Norgaard Moller, Denmark 66-70-72—208 Clement Sordet, France 69-69-70—208 Merrick Bremner, South Africa 69-70-70—209 John Catlin, United States 69-70-70—209 Jens Dantorp, Sweden 73-66-70—209 Joshua Lee, United States 68-67-74—209 Connor Syme, Scotland 70-69-70—209 Jaco Van Zyl, South Africa 71-68-70—209 MJ Viljoen, South Africa 69-69-71—209 Stefan Wears-Taylor, South Africa 68-70-71—209 Oliver Wilson, England 68-69-72—209 Bradley Bawden, England 69-70-71—210 George Coetzee, South Africa 66-72-72—210 Deon Germishuys, South Africa 73-66-71—210 Dylan Mostert, South Africa 69-66-75—210 Shaun Norris, South Africa 71-68-71—210 Jaco Prinsloo, South Africa 71-67-72—210 Martin Rohwer, South Africa 69-70-71—210 Neil Schietekat, South Africa 69-68-73—210 Thomas Aiken, South Africa 72-66-73—211 Darren Fichardt, South Africa 64-72-75—211 Thriston Lawrence, South Africa 68-68-75—211 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 67-72-72—211 Louis De Jager, South Africa 69-68-75—212 Philip Eriksson, Sweden 69-70-73—212 Trevor Fisher, South Africa 67-72-73—212 Calum Hill, Scotland 66-72-74—212 Sam Hutsby, England 69-69-74—212 Chengyao Ma, China 70-68-74—212 Tom McKibbin, Northern Ireland 68-70-75—213 Daniel Gavins, England 67-72-81—220 Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.