DP World Tour SDC Championship Scores

Saturday The St. Francis Links Eastern Cape, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,192; Par: 72 Suspended Third Round for Darkness

Daniel Brown 70-70-67_207

Joost Luiten 69-71-67_207

Thriston Lawrence 72-68-68_208

Jeong weon Ko 76-66-67_209

Rafa Cabrera Bello 73-67-70_210

Shaun Norris 74-70-66_210

Adri Arnaus 72-68-70_210

Jaco Ahlers 78-64-68_210

Ewen Ferguson 72-70-68_210

Trevor Fisher Jr. 73-69-68_210

Dale Whitnell 73-71-68_211

Nick Bachem 69-72-70_211

Thomas Aiken 72-70-69_211

James Kamte 71-70-71_212

Keenan Davidse 72-69-71_212

Dylan Mostert 73-70-69_212

Casey Jarvis 73-69-69_212

Gavin Green 72-70-70_212

Niklas Norgaard 76-66-70_212

Luke Jerling 78-66-70_214

Tom Mckibbin 76-65-72_213

Louis De Jager 71-72-70_213

Louis Albertse 70-73-70_213

Jbe Kruger 73-69-71_213

Matthew Southgate 74-69-70_213

Oliver Bekker 72-71-70_213

Nacho Elvira 74-68-71_213

Dylan Naidoo 75-68-70_213

Zander Lombard 71-72-71_214

Yeongsu Kim 74-70-71_215

Justin Harding 71-70-74_215

Jaco Van Zyl 74-69-72_215

Aaron Cockerill 77-66-73_216

Hurly Long 74-68-74_216

Jordan Smith 73-69-74_216

Andy Sullivan 72-72-73_217

Alexander Levy 70-72-75_217

George Coetzee 72-71-74_217

Luca Filippi 73-71-74_218

Sean Cronje 69-73-77_219

Daniel Van Tonder 75-68-76_219

Keagan Thomas 79-64-77_220

Merrick Bremner 71-72-78_221

Luke Brown 75-69-78_222

C.J. Du Plessis 74-69-79_222

R. Sciot-Siegrist 71-72-81_224

Did Not Finish

Kristian Johannessn

Matthew Baldwin

Jen Dantorp

Ross Fisher

John Catlin

Julien Brun

Albert Venter

David Ravetto

Richie Ramsay

Antoine Rozner

Jean Hugo

Jaco Prinsloo

Matthieu Pavon

Brandon Stone

Connor Syme

Ruan Korb

Hennie Otto

Neil Schietekat

Todd Clements

Sami Valimakii

Anton Karlsson

Bryce Easton

Leaderboard

Name Par Thru

1. Kristian Johannessen -11 13

2. Matthew Baldwin -11 13

3. Daniel Brown -9 18

4. Joost Luiten -9 18

5. Jens Dantorp -9 14

6. Thriston Lawrence -8 18

7. Jeong weon Ko -7 18

8. Ross Fisher -7 15

