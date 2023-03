DP World Tour SDC Championship Par Scores

Thursday The St. Francis Links Eastern Cape, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,192; Par: 72 Suspended First Round for…

Thursday The St. Francis Links Eastern Cape, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,192; Par: 72 Suspended First Round for Darkness

David Ravetto 33-34_67 -5

Kristian Johannessn 35-32_67 -5

Connor Syme 34-34_68 -4

Sean Conje 35-34_69 -3

Nick Bachem 34-35_69 -3

Joost Luiten 38-31_69 -3

Martin Simonsen 34-35_69 -3

Julien Brun 34-35_69 -3

Daniel Brown 34-36_70 -2

Louis Albertse 35-35_70 -2

Levy Alexander 37-33_70 -2

Matthew Baldwin 35-35_70 -2

Albert Venter 35-35_70 -2

Sami Valimakii 36-34_70 -2

B. Follet-Smith 34-36_70 -2

Justin Harding 35-36_71 -1

John Catlin 34-37_71 -1

Zander Lombard 35-36_71 -1

Mateusz Gradecki 36-35_71 -1

Ross Fisher 34-37_71 -1

J.C. Ritchie 36-35_71 -1

Louis De Jager 34-37_71 -1

Ruan Korb 35-36_71 -1

Todd Clements 35-36_71 -1

James Kamte 35-36_71 -1

David Law 36-35_71 -1

Darren Fichardt 35-36_71 -1

R. Sciot-Siegrist 36-35_71 -1

Brandon Stone 36-36_72 E

Ewen Ferguson 35-37_72 E

Adro Arnaus 33-39_72 E

Thriston Lawrence 37-35_72 E

Hennie O’Kennedy 36-36_72 E

S. Wears-Taylor 35-37_72 E

Jeff Winther 37-35_72 E

Gavin Green 37-35_72 E

Keenan Davidse 37-35_72 E

Philip Eriksson 36-36_72 E

Darus Van Driel 32-40_72 E

Robin Williams 36-36_72 E

George Coetzee 39-33_72 E

Oliver Bekker 38-34_72 E

Antoine Rozner 36-36_72 E

Lukas Nemecz 37-35_72 E

Jean Hugo 36-36_72 E

Andy Sullivan 34-38_72 E

Thomas Aiken 36-36_72 E

Pedro Figueiredo 36-37_73 +1

Dylan Mostert 35-38_73 +1

Casey Jarvis 39-34_73 +1

Ryo Hisatsune 35-38_73 +1

Jordan Smith 36-37_73 +1

John Parry 36-37_73 +1

Anton Karlsson 35-38_73 +1

Julien Guerrier 33-40_73 +1

Hennie Otto 36-37_73 +1

Trevor Fisher Jr. 37-36_73 +1

Neil Schietekat 35-38_73 +1

Jake Redman 36-37_73 +1

Gerard Du Plooy 40-33_73 +1

Dale Whitnell 38-35_73 +1

Luca Filippi 38-35_73 +1

Richie Ramsay 35-38_73 +1

Rafa Cabrera Bello 35-38_73 +1

Kalle Samooja 38-35_73 +1

N. Von Dellinghausen 37-36_73 +1

Jbe Kruger 35-38_73 +1

Hurly Long 36-38_74 +2

Dann Huizing 38-36_74 +2

Nacho Elvira 34-40_74 +2

Alexandre Knappe 36-37_74 +2

Yeongsu Kim 38-36_74 +2

Adilson Da Silva 36-38_74 +2

C.J. Du Plessis 35-39_74 +2

Hennie Du Plessis 37-37_74 +2

Jaco Van Zyl 38-36_74 +2

Shaun Norris 37-37_74 +2

Matthew Southgate 37-37_74 +2

Jen Dantorp 37-37_74 +2

Rupert Kaminski 36-39_75 +3

Manu Gandas 36-39_75 +3

Oliver Wilson 38-37_75 +3

Adrian Otaegui 39-36_75 +3

Maximilian Kieffer 39-36_75 +3

Wilco Nienaber 39-36_75 +3

Stephen Ferreira 37-38_75 +3

Deon Germishuys 39-36_75 +3

Matthieu Pavon 38-37_75 +3

Dylan Naidoo 38-37_75 +3

Ockie Strydom 38-37_75 +3

Daniel Van Tonder 36-39_75 +3

Luke Brown 39-36_75 +3

Martin Rohwer 39-36_75 +3

Calum Hill 36-40_76 +4

James Morrison 36-40_76 +4

Lyle Rowe 36-40_76 +4

Clement Sordet 37-39_76 +4

Jeong weon Ko 38-38_76 +4

Niklas Norgaard 38-38_76 +4

Jayden Schaper 40-36_76 +4

Heinrich Bruiners 37-39_76 +4

Romain Langasque 39-37_76 +4

Tom Mckibbin 37-39_76 +4

Combrinck Smit 35-41_76 +4

Tapio Pulkkanen 41-36_77 +5

J.J. Senekal 40-37_77 +5

Matthew Jordan 40-37_77 +5

Ryan Van Velzen 38-39_77 +5

Rhys West 39-38_77 +5

Tristen Strydom 37-40_77 +5

Daniel Gavins 34-43_77 +5

Joachim Hansen 42-35_77 +5

Jacques Blaauw 42-35_77 +5

Aaron Cockerill 40-37_77 +5

Kyle Barker 42-35_77 +5

Alex Haindl 38-40_78 +6

Aneurin Gounden 37-41_78 +6

Marcel Schneider 38-40_78 +6

Jaco Ahlers 37-41_78 +6

Luke Jerling 37-41_78 +6

Jamie Donaldson 39-40_79 +7

Dan Bradbury 39-40_79 +7

Tobias Eden 42-37_79 +7

Ma Chengyao 40-39_79 +7

Wil Besseling 40-39_79 +7

Mikko Korhonen 40-39_79 +7

Pieter Moolman 38-41_79 +7

Mikael Lindberg 41-38_79 +7

Freddy Schott 38-42_80 +8

Justin Walters 41-39_80 +8

Anthony Michael 36-44_80 +8

Wynand Dingle 40-40_80 +8

Shubhanker Sharma 40-40_80 +8

Alejandro Del Rey 42-39_81 +9

Estiaan Conradie 37-44_81 +9

Franklin Manchest 41-40_81 +9

Oliver Hundeboll 45-38_83 +11

Jacques Kruyswijk 45-38_83 +11

Rienhardt Blaauw 43-41_84 +12

Jeremy Freigurghaus 39-45_84 +12

Jame Hart Du Preez 41-43_84 +12

Did Not Finish

Jaco Prinsloo

Merrick Bremner

John Axelsen

Keelan Van Wyk

Bryce Easton

Allister De Kock

Jame Mack

Johannes Veerman

Rourke Van Der Spuy

Herman Loubser

Ruan Conradie

Michael Palmer

Keagan Thomas

Yurav Premlall

Retired

Jacquin Hess

Leaderboard

Name Par Thru

1. David Ravetto -5 18

2. Kristian Johannessen -5 18

3. Connor Syme -4 18

4. Sean Crpmke -3 18

5. Nicke Bachem -3 18

6. Joost Luiten -3 18

7. Martin Simonsen -3 18

8. Julien Brun -3 18

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.