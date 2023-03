Amalie Motor Oil NHRA Gatornationals

Friday Gainesville Raceway Gainesville, Fla. Friday’s Qualifying Top Fuel 1. Brittany Force, 3.699 seconds, 336.99 mph; 2. Doug Kalitta, 3.723,…

Friday Gainesville Raceway Gainesville, Fla. Friday’s Qualifying Top Fuel

1. Brittany Force, 3.699 seconds, 336.99 mph; 2. Doug Kalitta, 3.723, 327.82; 3. Leah Pruett, 3.724, 327.51; 4. Clay Millican, 3.728, 331.36; 5. Antron Brown, 3.734, 332.84; 6. Steve Torrence, 3.735, 333.49; 7. Austin Prock, 3.779, 324.44; 8. Josh Hart, 3.783, 310.84; 9. Tony Schumacher, 3.802, 320.97; 10. Scott Palmer, 3.870, 291.38; 11. Keith Murt, 4.198, 211.73; 12. Spencer Massey, 4.204, 202.18; 13. Shawn Langdon, 5.696, 115.87; 14. Justin Ashley, 6.166, 100.15; 15. Mike Salinas, 6.641, 87.94; 16. Doug Foley, 10.250, 96.39.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.888, 330.72; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.898, 335.07; 3. J.R. Todd, Toyota Supra, 3.900, 329.99; 4. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.908, 329.99; 5. Robert Hight, Camaro, 3.911, 331.28; 6. Ron Capps, Supra, 3.912, 329.18; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.933, 282.95; 8. Chad Green, Mustang, 3.935, 323.35; 9. Paul Lee, Charger, 3.960, 324.51; 10. Tim Wilkerson, Mustang, 3.980, 324.28; 11. Alexis DeJoria, Supra, 3.997, 258.17; 12. Alex Laughlin, 4.076, 273.33; 13. Blake Alexander, Mustang, 4.121, 257.14; 14. John Smith, Charger, 4.178, 250.37; 15. Dave Richards, Mustang, 4.218, 236.30; 16. Terry Haddock, Mustang, 6.437, 108.56.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.538, 208.84; 2. Camrie Caruso, Camaro, 6.551, 209.98; 3. Bo Butner, Camaro, 6.552, 209.52; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.554, 210.01; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.556, 210.18; 6. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.558, 210.34; 7. Mason McGaha, Camaro, 6.560, 209.46; 8. Dallas Glenn, Camaro, 6.563, 209.72; 9. Fernando Cuadra, Mustang, 6.569, 208.52; 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.572, 210.87; 11. Jerry Tucker, Camaro, 6.573, 209.30; 12. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.578, 208.71; 13. Larry Morgan, Camaro, 6.583, 209.01; 14. Kyle Koretsky, Camaro, 6.588, 209.79; 15. Deric Kramer, Camaro, 6.589, 208.30; 16. Matt Hartford, Camaro, 6.590, 207.85. Not Qualified: 17. Chris McGaha, 6.592, 209.26; 18. Alan Prusiensky, 6.620, 208.59; 19. Val Smeland, 6.625, 208.78; 20. Shane Tucker, broke.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.746, 198.90; 2. Chase VanSant, Suzuki, 6.747, 200.80; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.749, 200.59; 4. Matt Smith, Suzuki, 6.776, 201.58; 5. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.789, 198.61; 6. Angie Smith, EBR, 6.792, 196.90; 7. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.803, 200.98; 8. Ryan Oehler, EBR, 6.823, 198.79; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.824, 196.36; 10. Chip Ellis, EBR, 6.826, 199.37; 11. Marc Ingwersen, EBR, 6.828, 198.41; 12. Richard Gadson, Suzuki, 6.830, 197.31; 13. Joey Gladstone, Suzuki, 6.846, 195.56; 14. John Hall, Buell, 6.867, 197.86; 15. Hector Arana Jr, EBR, 6.917, 195.39; 16. Ron Tornow, Victory, 6.922, 196.47. Not Qualified: 17. Chris Bostick, 7.066, 191.10; 18. Malcolm Phillips Jr., 7.098, 192.66; 19. Lance Bonham, 7.401, 185.89.

