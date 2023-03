C_Salvador Perez, Venezuela 1B_Yu Chang, Chinese Taipei 2B_Javier Baez, Puerto Rico 3B_Yoan Moncada, Cuba SS_Trea Turner, United States OF_Randy Arozarena,…

C_Salvador Perez, Venezuela

1B_Yu Chang, Chinese Taipei

2B_Javier Baez, Puerto Rico

3B_Yoan Moncada, Cuba

SS_Trea Turner, United States

OF_Randy Arozarena, Mexico

OF_Mike Trout, United States

OF_Masataka Yoshida, Japan

DH_Shohei Ohtani, Japan

P_Shohei Ohtani, Japan

P_Miguel Romero, Cuba

P_Patrick Sandoval, Mexico

MVP_Shohei Ohtani, Japan

