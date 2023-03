Women’s College Basketball Scores

Thursday, Feb. 16 EAST Iona 91, Siena 64 LIU Brooklyn 78, Stonehill 72 La Salle 61, Fordham 49 Marist 75,…

Thursday, Feb. 16

EAST

Iona 91, Siena 64

LIU Brooklyn 78, Stonehill 72

La Salle 61, Fordham 49

Marist 75, Manhattan 66

Merrimack 58, Hartford 51

Ohio St. 67, Penn St. 55

Pittsburgh 75, Boston College 64

Quinnipiac 75, Mount St. Mary’s 55

Rider 63, St. Peter’s 53

Sacred Heart 70, Fairleigh Dickinson 67

St. Francis (Pa.) 74, St. Francis (NY) 56

UMass 78, Rhode Island 57

Wagner 62, CCSU 52

SOUTH

Alabama 88, Vanderbilt 70

Auburn 65, Texas A&M 55

Chattanooga 70, Furman 63

Coastal Carolina 99, Troy 97

E. Kentucky 76, North Alabama 63

ETSU 83, Wofford 45

Florida Gulf Coast 78, Lipscomb 61

Florida St. 78, Syracuse 65

Georgia 50, Kentucky 40

Georgia Southern 63, Marshall 61

Georgia Tech 63, Wake Forest 55

Incarnate Word 69, McNeese St. 45

Jacksonville St. 68, North Florida 61

Kennesaw St. 54, Jacksonville 47

LSU 69, Mississippi 60

Liberty 67, Queens (NC) 53

Louisiana-Lafayette 57, Louisiana-Monroe 46

Miami 59, Clemson 54

Middle Tennessee 85, FAU 77

NC State 77, North Carolina 66, OT

Old Dominion 71, Appalachian St. 65

SE Louisiana 65, Northwestern St. 50

South Carolina 87, Florida 56

Southern Miss. 71, Georgia St. 57

Stetson 53, Austin Peay 48

Tennessee St. 61, Morehead St. 49

Tennessee Tech 71, Lindenwood (Mo.) 39

Texas A&M-CC 59, Nicholls 50

UT Martin 77, SIU-Edwardsville 76, OT

Virginia Tech 61, Duke 45

W. Kentucky 75, Charlotte 73

MIDWEST

Bellarmine 62, Cent. Arkansas 35

Cleveland St. 57, N. Kentucky 56

Detroit 57, IUPUI 48

Drake 81, Bradley 49

Fort Wayne 95, Wright St. 82

Illinois St. 72, N. Iowa 70

Indiana 68, Michigan 52

Missouri 75, Mississippi St. 62

N. Dakota St. 86, UMKC 75

North Dakota 108, Oral Roberts 100

Notre Dame 78, Louisville 76, OT

S. Dakota St. 82, Denver 34

SE Missouri 62, E. Illinois 57

South Dakota 61, Omaha 41

SOUTHWEST

Abilene Christian 78, Tarleton St. 60

Arkansas St. 78, South Alabama 58

James Madison 58, Texas St. 54

Lamar 71, Houston Christian 63

Louisiana Tech 57, North Texas 44

Tennessee 87, Arkansas 67

Texas A&M Commerce 83, New Orleans 70

Texas-Arlington 106, Sam Houston St. 102, 2OT

UALR 58, S. Indiana 50

UTSA 66, Rice 53

FAR WEST

BYU 78, Santa Clara 72

Boise St. 59, Air Force 54

Cal Baptist 90, Utah Valley St. 52

Fresno St. 76, Utah St. 61

Gonzaga 69, Pacific 58

Idaho 73, N. Colorado 70

Idaho St. 59, Portland St. 43

N. Arizona 61, E. Washington 55

New Mexico 71, Wyoming 62

New Mexico St. 56, Seattle 47

Portland 77, Saint Mary’s (Cal) 66

S. Utah 73, Texas Rio Grande Valley 66

Sacramento St. 66, Weber St. 52

San Diego St. 53, Colorado St. 49

San Francisco 66, San Diego 55

Stephen F. Austin 72, Utah Tech 56

UNLV 77, San Jose St. 60

___

