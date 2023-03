Women’s College Basketball Scores

Monday, Feb. 13 EAST Maine 56, New Hampshire 45 Merrimack 81, Fisher 32 Seton Hall 89, DePaul 82 SOUTH Alabama…

Monday, Feb. 13

EAST

Maine 56, New Hampshire 45

Merrimack 81, Fisher 32

Seton Hall 89, DePaul 82

SOUTH

Alabama St. 66, MVSU 61

Alcorn St. 73, Florida A&M 67

Howard 80, Md.-Eastern Shore 59

Jackson St. 77, Bethune-Cookman 52

Mississippi 74, Kentucky 52

Morgan St. 69, SC State 48

NC Central 67, Coppin St. 54

Norfolk St. 70, Delaware St. 42

North Alabama 63, Cent. Arkansas 58

Prairie View 67, Grambling St. 60

Southern U. 70, Texas Southern 52

MIDWEST

Cleveland St. 73, Fort Wayne 63

Indiana 83, Ohio St. 59

Iowa St. 66, Texas 61

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 60, Alabama A&M 57

___

