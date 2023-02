Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Feb. 8 EAST Albany (NY) 56, Bryant 36 Army 83, Loyola (Md.) 68 Binghamton 75, New Hampshire 53 Boston…

Wednesday, Feb. 8

EAST

Albany (NY) 56, Bryant 36

Army 83, Loyola (Md.) 68

Binghamton 75, New Hampshire 53

Boston U. 59, American 40

Bucknell 70, Navy 49

CCSU 72, Hartford 55

Colgate 63, Lehigh 51

Holy Cross 67, Lafayette 49

Rhode Island 64, George Washington 47

Saint Joseph’s 67, VCU 45

UMBC 72, NJIT 69

UMass 80, Fordham 79

Vermont 68, Maine 60

Villanova 82, Georgetown 53

SOUTH

Davidson 57, Loyola Chicago 55

East Carolina 67, Temple 52

Florida Gulf Coast 100, Stetson 58

Gardner-Webb 70, Radford 49

George Mason 65, St. Bonaventure 51

High Point 63, Campbell 47

Presbyterian 77, Longwood 64

Richmond 67, La Salle 51

SC-Upstate 71, Charleston Southern 67

UNC-Asheville 65, Winthrop 59

UTEP 70, Charlotte 64

MIDWEST

Ball St. 68, E. Michigan 50

Bowling Green 81, Ohio 44

DePaul 87, Butler 62

Kansas 73, TCU 55

Kent St. 68, Cent. Michigan 63

Marquette 59, UConn 52

Miami (Ohio) 71, W. Michigan 53

Michigan St. 88, Wisconsin 63

N. Illinois 88, Akron 63

Ohio St. 93, Minnesota 63

Saint Louis 74, Dayton 65

St. John’s 73, Xavier 52

Toledo 91, Buffalo 73

UCF 60, Cincinnati 57

SOUTHWEST

Texas 80, Texas Tech 71

