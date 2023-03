Women’s College Basketball Scores

Monday, Feb. 6 SOUTH Alabama A&M 57, Grambling St. 53 Alabama St. 48, Southern U. 43 Alcorn St. 74, MVSU…

Monday, Feb. 6

SOUTH

Alabama A&M 57, Grambling St. 53

Alabama St. 48, Southern U. 43

Alcorn St. 74, MVSU 51

Coppin St. 64, Delaware St. 63

Jackson St. 88, Ark.-Pine Bluff 53

Mississippi St. 91, Tennessee 90, 2OT

Morgan St. 76, SC State 64

N. Kentucky 79, IUPUI 69

NC Central 73, Norfolk St. 68, OT

Virginia Tech 73, NC State 61

MIDWEST

Nebraska 78, Northwestern 66

UT Martin 80, Evansville 60

SOUTHWEST

Abilene Christian 73, Utah Valley St. 46

Bethune-Cookman 66, Texas Southern 62

Prairie View 51, Florida A&M 49

Stephen F. Austin 68, Tarleton St. 54

Texas-Arlington 60, S. Utah 58

FAR WEST

N. Arizona 64, Idaho St. 54

N. Colorado 73, Weber St. 60

