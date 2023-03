WM Phoenix Open Par Scores

Sunday At Stadium Course Scottsdale, Ariz. Purse: $20 million Yardage: 7,261; Par: 71 Final Round Scottie Scheffler (500), $3,600,000 68-64-68-65—265…

Sunday

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $20 million

Yardage: 7,261; Par: 71

Final Round

Scottie Scheffler (500), $3,600,000 68-64-68-65—265 -19 Nick Taylor (300), $2,180,000 66-69-67-65—267 -17 Jon Rahm (190), $1,380,000 68-66-68-68—270 -14 Justin Thomas (135), $980,000 71-68-67-65—271 -13 Jason Day (110), $820,000 65-71-68-68—272 -12 Sam Burns (89), $652,500 70-71-64-68—273 -11 Tyrrell Hatton (89), $652,500 70-67-67-69—273 -11 Sungjae Im (89), $652,500 70-67-67-69—273 -11 Jordan Spieth (89), $652,500 71-63-69-70—273 -11 Wyndham Clark (68), $485,000 68-67-70-69—274 -10 Rickie Fowler (68), $485,000 71-66-67-70—274 -10 Adam Hadwin (68), $485,000 66-66-71-71—274 -10 Xander Schauffele (68), $485,000 67-67-70-70—274 -10 Tony Finau (52), $335,000 70-68-67-71—276 -8 Dylan Frittelli (52), $335,000 74-65-67-70—276 -8 Charley Hoffman (52), $335,000 68-71-66-71—276 -8 Beau Hossler (52), $335,000 74-68-71-63—276 -8 Taylor Moore (52), $335,000 69-70-67-70—276 -8 Patrick Rodgers (52), $335,000 73-68-70-65—276 -8 Keegan Bradley (43), $245,000 69-71-68-69—277 -7 Seamus Power (43), $245,000 71-71-66-69—277 -7 Sam Ryder (43), $245,000 69-68-69-71—277 -7 Chesson Hadley (35), $174,000 70-71-68-69—278 -6 Si Woo Kim (35), $174,000 72-69-67-70—278 -6 Kurt Kitayama (35), $174,000 75-67-70-66—278 -6 Adam Schenk (35), $174,000 70-67-71-70—278 -6 Scott Stallings (35), $174,000 66-73-69-70—278 -6 Jhonattan Vegas (35), $174,000 71-66-68-73—278 -6 Hayden Buckley (28), $137,000 70-69-72-68—279 -5 Matt Fitzpatrick (28), $137,000 70-71-73-65—279 -5 Hideki Matsuyama (28), $137,000 74-68-67-70—279 -5 Jason Dufner (21), $109,286 71-69-70-70—280 -4 James Hahn (21), $109,286 70-68-72-70—280 -4 Billy Horschel (21), $109,286 72-69-69-70—280 -4 Zach Johnson (21), $109,286 69-71-71-69—280 -4 Matt Kuchar (21), $109,286 72-67-71-70—280 -4 Rory McIlroy (21), $109,286 73-67-70-70—280 -4 Kevin Tway (21), $109,286 71-67-73-69—280 -4 Lucas Glover (16), $87,000 71-70-70-70—281 -3 Max Homa (16), $87,000 69-69-71-72—281 -3 Sahith Theegala (16), $87,000 72-70-68-71—281 -3 Brian Harman (11), $65,350 71-70-73-68—282 -2 Viktor Hovland (11), $65,350 70-70-71-71—282 -2 Kyoung-Hoon Lee (11), $65,350 73-68-71-70—282 -2 Adam Long (11), $65,350 71-71-68-72—282 -2 Keith Mitchell (11), $65,350 71-71-73-67—282 -2 Ryan Palmer (11), $65,350 73-67-71-71—282 -2 Aaron Rai (11), $65,350 70-70-71-71—282 -2 Gary Woodland (11), $65,350 72-69-75-66—282 -2 Corey Conners (7), $48,543 70-72-71-70—283 -1 Joel Dahmen (7), $48,543 73-68-72-70—283 -1 Lucas Herbert (7), $48,543 71-69-73-70—283 -1 Tom Kim (7), $48,543 71-66-73-73—283 -1 Justin Lower (7), $48,543 71-69-71-72—283 -1 Erik Van Rooyen (7), $48,543 72-69-74-68—283 -1 Brandon Wu (7), $48,543 72-70-72-69—283 -1 Danny Lee (5), $45,600 73-67-73-71—284 E Taylor Pendrith (5), $45,600 73-69-68-74—284 E Greyson Sigg (5), $45,600 73-69-72-70—284 E Webb Simpson (5), $45,600 70-72-68-74—284 E Nate Lashley (5), $44,400 71-70-72-72—285 +1 Trey Mullinax (5), $44,400 69-71-73-72—285 +1 Kelly Kraft (4), $43,800 70-71-70-77—288 +4 Cameron Young (4), $43,400 73-69-75-72—289 +5 Stewart Cink (4), $43,000 69-72-76-74—291 +7 Jim Herman (4), $42,600 68-69-78-77—292 +8

