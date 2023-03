Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Bell Co. 73, Harlan 70 Bethlehem 73, Bardstown 48 Boone Co. 75, Holmes 52 Collins 83, Oldham…

BOYS PREP BASKETBALL=

Bell Co. 73, Harlan 70

Bethlehem 73, Bardstown 48

Boone Co. 75, Holmes 52

Collins 83, Oldham County 51

Cov. Catholic 85, Campbell Co. 82, OT

Danville 80, Garrard Co. 57

Dixie Heights 67, Villa Madonna 39

East Jessamine 59, Mercer Co. 55

Eminence 68, Henry Co. 53

Evangel Christian 75, Woodford Co. 54

Frederick Douglass 62, Lex. Sayre 52

Gallatin Co. 59, Trimble Co. 36

George Rogers Clark 84, Franklin Co. 48

George Washington, W.Va. 65, Ashland Blazer 62

Harlan Co. 94, Pineville 71

Lex. Tates Creek 47, Lex. Bryan Station 46, OT

Lexington Catholic 76, Lex. Lafayette 48

Lincoln Co. 65, Danville Christian 55, 2OT

Lloyd Memorial 67, Simon Kenton 55

Lou. St. Xavier 78, Lou. Christian Academy 62

Lynn Camp 71, Middlesboro 56

Magoffin Co. 56, Paintsville 48

Mason Co. 88, Walton-Verona 75

Model 56, Burgin 33

Monroe Co. 68, Clinton Co. 61

Montgomery Co. 72, Menifee Co. 54

Newport Central Catholic 71, Beechwood 61

Scott Co. 49, Lex. Henry Clay 44

South Laurel 62, Williamsburg 36

Southwestern 76, Somerset Christian 53

Spencer Co. 81, South Oldham 65

Taylor Co. 68, Adair Co. 61

Trinity Christian 87, Frankfort Christian 85, OT

West Jessamine 76, Boyle Co. 63

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ballard Memorial vs. Graves Co., ccd.

Bourbon Co. vs. Lex. Christian, ccd.

Breckinridge Co. vs. Edmonson Co., ccd.

Bullitt Central vs. LaRue Co., ccd.

Caldwell Co. vs. Hopkins Co. Central, ccd.

Christian Fellowship vs. Calloway Co., ccd.

Clarksville NW, Tenn. vs. Hopkinsville, ccd.

Cordia vs. Knott Co. Central, ccd.

Cumberland Co. vs. Allen Co.-Scottsville, ccd.

Fleming Co. vs. Paris, ccd.

Frankfort vs. IHS, ccd.

Fulton Co. vs. Mayfield, ccd.

Henderson Co. vs. Kenwood, Tenn., ccd.

Hickman Co. vs. Fulton City, ccd.

Letcher County Central vs. Clay Co., ccd.

Livingston Central vs. Trigg Co., ccd.

Lou. Western vs. Lou. Ky. Country Day, ccd.

Ludlow vs. Cin. Oyler, Ohio, ccd.

Marion, Ill. vs. McCracken County (Paducah), ccd.

Meade Co. vs. Grayson Co., ccd.

Morgan Co. vs. Buckhorn, ccd.

Muhlenberg County vs. Daviess Co., ccd.

Owensboro Apollo vs. Union Co., ccd.

Paducah Tilghman vs. Murray, ccd.

Pendleton Co. vs. Robertson County, ppd. to Feb 1st.

Rose Hill Christian vs. Hannan, W.Va., ccd.

University Heights vs. Lyon Co., ccd.

West Carter vs. Elliott Co., ccd.

