Trophy Hassan II Par Scores

Saturday At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course Rabat, Morocco Purse: $2 million Yardage: 7,638; Par: 73 Final…

Stephen Ames, $320,000 67-70-73—210 -9 Mark Hensby, $176,000 73-67-75—215 -4 Richard Green, $109,650 72-74-70—216 -3 Robert Karlsson, $109,650 73-69-74—216 -3 Brett Quigley, $109,650 70-72-74—216 -3 Paul Stankowski, $109,650 75-70-71—216 -3 Miguel Angel Jimenez, $68,000 76-72-69—217 -2 Colin Montgomerie, $68,000 71-74-72—217 -2 Retief Goosen, $56,000 74-72-72—218 -1 Paul Broadhurst, $46,000 70-70-79—219 E Alex Cejka, $46,000 75-72-72—219 E Harrison Frazar, $46,000 74-73-72—219 E Jim Furyk, $46,000 75-71-73—219 E Ken Duke, $37,100 73-74-73—220 +1 Scott McCarron, $37,100 73-74-73—220 +1 Ken Tanigawa, $34,000 73-74-74—221 +2 Billy Andrade, $31,000 73-74-75—222 +3 Thongchai Jaidee, $31,000 72-77-73—222 +3 Roger Chapman, $23,571 76-70-77—223 +4 Bob Estes, $23,571 75-74-74—223 +4 Brandt Jobe, $23,571 72-79-72—223 +4 James Kingston, $23,571 73-77-73—223 +4 Billy Mayfair, $23,571 72-75-76—223 +4 Wes Short, $23,571 72-77-74—223 +4 Jeff Sluman, $23,571 70-73-80—223 +4 Rob Labritz, $18,200 77-73-74—224 +5 Paul Lawrie, $18,200 70-75-79—224 +5 Kevin Sutherland, $18,200 73-78-73—224 +5 Shane Bertsch, $15,450 78-74-73—225 +6 Olin Browne, $15,450 78-74-73—225 +6 Glen Day, $15,450 71-77-77—225 +6 Dicky Pride, $15,450 76-78-71—225 +6 Chris DiMarco, $12,333 78-72-76—226 +7 Joe Durant, $12,333 74-81-71—226 +7 Tom Pernice, $12,333 75-77-74—226 +7 Phillip Price, $12,333 74-77-75—226 +7 Duffy Waldorf, $12,333 72-81-73—226 +7 Y.E. Yang, $12,333 77-74-75—226 +7 K.J. Choi, $10,200 74-77-76—227 +8 Bernhard Langer, $10,200 72-79-76—227 +8 Corey Pavin, $10,200 71-76-80—227 +8 Doug Barron, $8,600 77-79-72—228 +9 Marco Dawson, $8,600 76-77-75—228 +9 Tom Lehman, $8,600 76-75-77—228 +9 Rod Pampling, $8,600 75-78-75—228 +9 Scott Parel, $8,600 75-75-78—228 +9 Robert Allenby, $7,000 77-80-72—229 +10 David Branshaw, $7,000 74-79-76—229 +10 Adilson Da Silva, $7,000 79-73-77—229 +10 Scott Dunlap, $6,000 76-75-79—230 +11 David McKenzie, $6,000 75-77-78—230 +11 Tim Herron, $4,950 81-75-75—231 +12 Timothy O’Neal, $4,950 76-80-75—231 +12 Jose Maria Olazabal, $4,950 76-78-77—231 +12 Tim Petrovic, $4,950 78-75-78—231 +12 Santiago Luna, $4,400 80-79-73—232 +13 Steve Flesch, $4,100 75-81-77—233 +14 Paul Goydos, $4,100 80-75-78—233 +14 Jeff Maggert, $3,700 82-75-78—235 +16 John Senden, $3,700 80-80-75—235 +16 Steve Pate, $3,300 79-78-79—236 +17 Kirk Triplett, $3,300 79-80-77—236 +17 Brian Cooper, $2,900 78-83-77—238 +19 Fred Funk, $2,900 80-80-78—238 +19 Russ Cochran, $2,600 82-77-83—242 +23

