The Genesis Invitational Scores

Sunday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,322; Par: 71

Final Round

Jon Rahm (550), $3,600,000 65-68-65-69—267 Max Homa (315), $2,180,000 64-68-69-68—269 Patrick Cantlay (200), $1,380,000 68-67-68-67—270 Will Zalatoris (140), $980,000 69-68-70-64—271 Keith Mitchell (115), $820,000 64-69-69-70—272 Collin Morikawa (100), $700,000 66-68-72-67—273 Sahith Theegala (100), $700,000 71-68-68-66—273 Matt Kuchar (89), $625,000 66-70-71-67—274 Jason Day (78), $545,000 72-67-71-65—275 Adam Svensson (78), $545,000 67-71-68-69—275 Gary Woodland (78), $545,000 69-68-67-71—275 Harris English (67), $445,000 66-73-72-65—276 Scottie Scheffler (67), $445,000 70-68-70-68—276 Tom Hoge (58), $355,000 67-71-68-71—277 Shane Lowry (58), $355,000 69-69-71-68—277 Denny McCarthy (58), $355,000 71-71-64-71—277 Seamus Power (58), $355,000 71-70-67-69—277 Lee Hodges (53), $295,000 67-66-74-71—278 Danny Willett (53), $295,000 68-69-71-70—278 Tony Finau (43), $197,667 72-69-71-67—279 Tommy Fleetwood (43), $197,667 68-70-71-70—279 Rickie Fowler (43), $197,667 68-75-69-67—279 Viktor Hovland (43), $197,667 69-71-70-69—279 Nate Lashley (43), $197,667 69-73-70-67—279 Peter Malnati (43), $197,667 68-71-70-70—279 Sam Ryder (43), $197,667 71-70-70-68—279 Justin Thomas (43), $197,667 68-73-69-69—279 Cameron Young (43), $197,667 68-74-67-70—279 Kramer Hickok (31), $134,000 69-69-72-70—280 Luke List (31), $134,000 70-71-68-71—280 Rory McIlroy (31), $134,000 67-69-73-71—280 Aaron Rai (31), $134,000 70-73-69-68—280 Wyndham Clark (23), $104,429 71-72-68-70—281 Thomas Detry (23), $104,429 71-67-73-70—281 Tyler Duncan (23), $104,429 71-71-69-70—281 Seonghyeon Kim (23), $104,429 69-73-71-68—281 Xander Schauffele (23), $104,429 69-74-70-68—281 J.J. Spaun (23), $104,429 68-72-67-74—281 Nick Taylor (23), $104,429 69-74-70-68—281 Luke Donald (16), $79,000 69-73-69-71—282 Tyrrell Hatton (16), $79,000 70-71-70-71—282 Stephan Jaeger (16), $79,000 68-71-71-72—282 Justin Suh (16), $79,000 71-70-68-73—282 Kevin Tway (16), $79,000 68-73-69-72—282 Tom Kim (11), $59,560 71-70-71-71—283 Sepp Straka (11), $59,560 70-71-70-72—283 Michael Thompson (11), $59,560 74-67-72-70—283 Tiger Woods (11), $59,560 69-74-67-73—283 Adrian Meronk (0), $59,560 74-67-70-72—283 Mackenzie Hughes (8), $48,867 72-70-71-71—284 Adam Long (8), $48,867 70-71-71-72—284 Scott Piercy (8), $48,867 69-71-72-72—284 Adam Schenk (8), $48,867 69-70-72-73—284 Matthias Schwab (8), $48,867 70-73-70-71—284 Kevin Streelman (8), $48,867 68-71-72-73—284 Sungjae Im (6), $46,400 69-69-74-73—285 Jhonattan Vegas (6), $46,400 67-72-73-73—285 Christiaan Bezuidenhout (6), $45,400 71-72-71-72—286 Lucas Herbert (6), $45,400 70-71-68-77—286 Ben Taylor (6), $45,400 69-72-72-73—286 Corey Conners (5), $44,600 71-72-75-69—287 Doug Ghim (5), $43,800 67-74-70-77—288 David Lipsky (5), $43,800 68-71-74-75—288 Trey Mullinax (5), $43,800 74-68-70-76—288 Adam Scott (5), $43,000 69-73-75-72—289 Adam Hadwin (4), $42,600 67-73-75-75—290 Emiliano Grillo (4), $42,000 68-75-76-73—292 J.B. Holmes (4), $42,000 71-72-71-78—292

