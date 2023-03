Ras Al Khaimah Championship Par Scores

Saturday At Al Hamra Golf Club Ras al Khaimah, United Arab Emirates Purse: $2 million Yardage: 7,400; Par: 72 Third…

Saturday

At Al Hamra Golf Club

Ras al Khaimah, United Arab Emirates

Purse: $2 million

Yardage: 7,400; Par: 72

Third Round

Zander Lombard, South Africa 69-68-63—200 -16 Rasmus Hojgaard, Denmark 66-67-68—201 -15 Daniel Gavins, England 68-66-68—202 -14 Matthieu Pavon, France 71-65-67—203 -13 Alexander Bjork, Sweden 67-69-68—204 -12 Nicolai Hojgaard, Denmark 71-66-67—204 -12 Adri Arnaus, Spain 69-69-67—205 -11 Julien Guerrier, France 70-69-66—205 -11 Rikuya Hoshino, Japan 70-67-68—205 -11 David Law, Scotland 69-64-72—205 -11 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-68-66—206 -10 Marc Warren, Scotland 69-71-66—206 -10 Rafa Cabrera Bello, Spain 71-66-70—207 -9 Ryan Fox, New Zealand 67-72-68—207 -9 Daniel Hillier, New Zealand 70-69-68—207 -9 Nathan Kimsey, England 68-71-68—207 -9 Johannes Veerman, United States 68-70-69—207 -9 Matthew Baldwin, England 66-69-73—208 -8 Wil Besseling, Netherlands 68-66-74—208 -8 Daniel Brown, England 70-71-67—208 -8 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-71-67—208 -8 Adrian Meronk, Poland 68-65-75—208 -8 Dan Bradbury, England 71-69-69—209 -7 Padraig Harrington, Ireland 69-70-70—209 -7 Kazuki Higa, Japan 67-74-68—209 -7 Ryo Hisatsune, Japan 64-70-75—209 -7 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 67-73-69—209 -7 Victor Perez, France 73-67-69—209 -7 Todd Clements, England 71-70-69—210 -6 George Coetzee, South Africa 71-65-74—210 -6 Ross Fisher, England 70-71-69—210 -6 Sam Hutsby, England 70-70-70—210 -6 Matthew Jordan, England 71-65-74—210 -6 Richard Mansell, England 73-67-70—210 -6 Joel Stalter, France 71-67-72—210 -6 Dale Whitnell, England 71-63-76—210 -6 Thomas Bjorn, Denmark 72-70-69—211 -5 Louis De Jager, South Africa 68-71-72—211 -5 Marcus Helligkilde, Denmark 70-66-75—211 -5 Pablo Larrazabal, Spain 68-71-72—211 -5 Mikael Lindberg, Sweden 75-67-69—211 -5 Edoardo Molinari, Italy 66-72-73—211 -5 Connor Syme, Scotland 71-68-72—211 -5 Wu Ashun, China 69-71-72—212 -4 Oliver Bekker, South Africa 67-72-73—212 -4 Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain 73-67-72—212 -4 Thriston Lawrence, South Africa 73-68-71—212 -4 Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-71-71—212 -4 Lukas Nemecz, Austria 69-71-72—212 -4 Adrian Otaegui, Spain 72-70-70—212 -4 JC Ritchie, South Africa 72-69-71—212 -4 Adrien Saddier, France 70-70-72—212 -4 Jack Senior, England 70-70-72—212 -4 Matthew Southgate, England 72-70-70—212 -4 Ewen Ferguson, Scotland 70-72-71—213 -3 Grant Forrest, Scotland 70-72-71—213 -3 Angel Hidalgo, Spain 72-69-72—213 -3 Shaun Norris, South Africa 71-71-71—213 -3 Ricardo Santos, Portugal 71-71-71—213 -3 Marcel Schneider, Germany 70-69-74—213 -3 Andrew Wilson, England 70-72-71—213 -3 Aguri Iwasaki, Japan 74-68-72—214 -2 Jeong-Weon Ko, France 72-70-72—214 -2 David Ravetto, France 72-70-72—214 -2 Jorge Campillo, Spain 69-72-74—215 -1 Nicolas Colsaerts, Belgium 72-68-75—215 -1 Victor Dubuisson, France 69-71-75—215 -1 Daan Huizing, Netherlands 71-71-73—215 -1 Justin Walters, South Africa 71-71-73—215 -1 Freddy Schott, Germany 70-72-75—217 +1 Callum Shinkwin, England 67-69-WD

