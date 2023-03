PGA Tour The Honda Classic Par Scores

Thursday At PGA National Golf Club Champion Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $8.4 million Yardage: 7,125; Par: 70 Partial…

Thursday At PGA National Golf Club Champion Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $8.4 million Yardage: 7,125; Par: 70 Partial First Round Suspended for darkness Joseph Bramlett 32-33—65 -5 Billy Horschel 32-33—65 -5 Pierceson Coody 33-33—66 -4 Justin Suh 33-33—66 -4 Ryan Brehm 33-34—67 -3 Eric Cole 33-34—67 -3 Tyler Duncan 34-33—67 -3 Sungjae Im 32-35—67 -3 Adrian Meronk 33-34—67 -3 Adam Schenk 34-33—67 -3 Ben Taylor 34-33—67 -3 Matt Wallace 35-32—67 -3 Christiaan Bezuidenhout 34-34—68 -2 Tyler Collet 34-34—68 -2 Jason Dufner 34-34—68 -2 Will Gordon 32-36—68 -2 Tano Goya 33-35—68 -2 Harry Hall 32-36—68 -2 Zach Johnson 34-34—68 -2 Seonghyeon Kim 34-34—68 -2 Min Woo Lee 34-34—68 -2 Shane Lowry 34-34—68 -2 Geoff Ogilvy 33-35—68 -2 Kyle Stanley 36-32—68 -2 Martin Trainer 33-35—68 -2 Hayden Buckley 37-32—69 -1 Brice Garnett 35-34—69 -1 Ryan Gerard 35-34—69 -1 Michael Gligic 36-33—69 -1 Ben Griffin 34-35—69 -1 Chesson Hadley 36-33—69 -1 Paul Haley 33-36—69 -1 Scott Harrington 36-33—69 -1 J.B. Holmes 35-34—69 -1 Mark Hubbard 35-34—69 -1 Chris Kirk 34-35—69 -1 David Lingmerth 35-34—69 -1 Ben Martin 34-35—69 -1 Brandon Matthews 32-37—69 -1 Andrew Novak 35-34—69 -1 Taylor Pendrith 34-35—69 -1 Cameron Percy 35-34—69 -1 Sepp Straka 34-35—69 -1 Kevin Tway 33-36—69 -1 Jhonattan Vegas 35-34—69 -1 Danny Willett 33-36—69 -1 Aaron Wise 32-37—69 -1 Tyson Alexander 34-36—70 E Byeong Hun An 32-38—70 E Ryan Armour 34-36—70 E Jonathan Byrd 33-37—70 E Greg Chalmers 35-35—70 E Fabian Gomez 33-37—70 E Peter Malnati 36-34—70 E Augusto Nunez 36-34—70 E Chad Ramey 36-34—70 E Adam Svensson 37-33—70 E Carl Yuan 34-36—70 E Aaron Baddeley 36-35—71 +1 Zac Blair 33-38—71 +1 Trevor Cone 35-36—71 +1 Ben Crane 34-37—71 +1 Luke Donald 37-34—71 +1 Brett Drewitt 36-35—71 +1 Dylan Frittelli 34-37—71 +1 Cody Gribble 35-36—71 +1 Jim Herman 38-33—71 +1 Kramer Hickok 37-34—71 +1 Lee Hodges 35-36—71 +1 Charley Hoffman 35-36—71 +1 Stephan Jaeger 35-36—71 +1 Kelly Kraft 35-36—71 +1 Adam Long 36-35—71 +1 Davis Riley 34-37—71 +1 Rory Sabbatini 37-34—71 +1 Webb Simpson 34-37—71 +1 Brandon Wu 37-34—71 +1 Anders Albertson 38-34—72 +2 Kevin Chappell 37-35—72 +2 Cameron Davis 35-37—72 +2 Harrison Endycott 35-37—72 +2 Brian Gay 35-37—72 +2 Bill Haas 33-39—72 +2 Nick Hardy 35-37—72 +2 Padraig Harrington 36-36—72 +2 Harry Higgs 36-36—72 +2 Michael Kim 38-34—72 +2 Seung-Yul Noh 34-38—72 +2 Henrik Norlander 37-35—72 +2 Vincent Norrman 35-37—72 +2 Ryan Palmer 37-35—72 +2 AaronRai 38-34—72 +2 Doc Redman 34-38—72 +2 Kevin Roy 36-36—72 +2 Robert Streb 36-36—72 +2 Chris Stroud 35-37—72 +2 Jonas Blixt 36-37—73 +3 Austin Cook 37-36—73 +3 Sung Kang 38-35—73 +3 William McGirt 35-38—73 +3 Max McGreevy 37-36—73 +3 Ryan Moore 36-37—73 +3 J.T. Poston 36-37—73 +3 Robby Shelton 36-37—73 +3 Greyson Sigg 37-36—73 +3 Brian Stuard 37-36—73 +3 Arjun Atwal 35-39—74 +4 Parker Coody 34-40—74 +4 MJ Daffue 35-39—74 +4 Austin Eckroat 35-39—74 +4 Harris English 39-35—74 +4 Andrew Landry 36-38—74 +4 Grayson Murray 35-39—74 +4 Sean O’Hair 36-38—74 +4 Matthias Schmid 40-34—74 +4 Jimmy Walker 37-37—74 +4 Garrick Higgo 37-38—75 +5 Russell Knox 37-38—75 +5 Satoshi Kodaira 38-37—75 +5 Matt Kuchar 35-40—75 +5 Denny McCarthy 38-37—75 +5 Matthias Schwab 38-37—75 +5 Callum Tarren 39-36—75 +5 Richy Werenski 36-39—75 +5 Scott Brown 37-39—76 +6 Thomas Detry 39-37—76 +6 Andrew Kozan 40-36—76 +6 Hank Lebioda 37-39—76 +6 Kyle Westmoreland 37-39—76 +6 Brent Grant 36-41—77 +7 Erik Van Rooyen 37-40—77 +7 Camilo Villegas 39-41—80 +10 Did Not Finish Carson Young Ben Silverman Akshay Bhatia Trevor Werbylo Zecheng Dou Erik Barnes Trace Crowe Dylan Wu Curtis Thompson Sam Stevens Nicolas Echavarria Marcus Byrd Leaderboard SCORE THRU Joseph Bramlett -5 18 Billy Horschel -5 18 Carson Young -4 15 Pierceson Coody -4 18 Justin Suh -4 18 Ryan Brehm -3 18 Eric Cole -3 18 Tyler Duncan -3 18 Sungjae Im -3 18 Adrian Meronk -3 18 Adam Schenk -3 18 Ben Taylor -3 18 Matt Wallace -3 18

