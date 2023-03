NBA All-Star 3-Point Shootout Results

Saturday at Vivint Arena Salt Lake City First Round Player, Team Pts Tyreses Haliburton, Indiana 31 Damian Lillard, Portland 26…

Saturday at Vivint Arena Salt Lake City First Round Player, Team Pts Tyreses Haliburton, Indiana 31 Damian Lillard, Portland 26 Buddy Hield, Indiana 23 Lauri Markkanen, Utah 20 Jayson Tatum, Boston 20 Tyler Herro, Miamia 18 Julius Randle, New York 13 Kevin Huerter, Sacramento 8 Finals Damian Lillard, Portland 26 Buddy Hield, Indiana 25 Tyreses Haliburton, Indiana 17

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.