Honda LPGA Thailand Par Scores

Sunday At Pattaya Old Course Chon Buri, Thailand Purse: $1.7 million Yardage: 6,576; Par: 72 Final Round Lilia Vu, $255,000…

Sunday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.7 million

Yardage: 6,576; Par: 72

Final Round

Lilia Vu, $255,000 66-70-66-64—266 -22 Natthakritta Vongtaveelap, $157,780 67-65-64-71—267 -21 Atthaya Thitikul, $114,458 67-69-64-68—268 -20 Celine Boutier, $79,904 68-66-67-70—271 -17 Maja Stark, $79,904 66-67-69-69—271 -17 Jin Young Ko, $47,079 68-70-70-64—272 -16 Lydia Ko, $47,079 68-68-67-69—272 -16 Nelly Korda, $47,079 68-66-69-69—272 -16 Leona Maguire, $47,079 67-68-72-65—272 -16 Ashleigh Buhai, $30,510 72-65-66-70—273 -15 Jodi Ewart Shadoff, $30,510 69-66-71-67—273 -15 Georgia Hall, $30,510 67-68-70-68—273 -15 Hyo Joo Kim, $30,510 67-70-66-70—273 -15 Anna Nordqvist, $30,510 65-70-67-71—273 -15 Maria Fassi, $24,360 72-66-67-69—274 -14 Xiyu Lin, $24,360 65-74-69-66—274 -14 Jaravee Boonchant, $21,481 65-69-74-67—275 -13 Cheyenne Knight, $21,481 70-68-68-69—275 -13 Ryann O’Toole, $21,481 70-70-68-67—275 -13 Sei Young Kim, $19,177 69-68-72-67—276 -12 Alison Lee, $19,177 68-72-66-70—276 -12 Yuka Saso, $19,177 67-68-71-70—276 -12 Nasa Hataoka, $16,824 65-72-70-70—277 -11 Charley Hull, $16,824 69-67-69-72—277 -11 Emily Pedersen, $16,824 67-67-74-69—277 -11 Madelene Sagstrom, $16,824 69-71-69-68—277 -11 Hye Jin Choi, $13,599 69-71-66-72—278 -10 In Gee Chun, $13,599 71-70-67-70—278 -10 Carlota Ciganda, $13,599 69-68-71-70—278 -10 Muni He, $13,599 70-71-69-68—278 -10 Eun-Hee Ji, $13,599 69-69-70-70—278 -10 Pornanong Phatlum, $13,599 70-65-70-73—278 -10 Hinako Shibuno, $13,599 70-71-66-71—278 -10 Saki Baba 69-68-70-72—279 -9 A Lim Kim, $11,057 73-66-69-71—279 -9 Jenny Shin, $11,057 66-68-73-72—279 -9 Amy Yang, $11,057 71-70-68-70—279 -9 Linn Grant, $9,200 72-68-69-71—280 -8 Akie Iwai, $9,200 71-70-71-68—280 -8 Moriya Jutanugarn, $9,200 68-72-70-70—280 -8 Danielle Kang, $9,200 70-66-71-73—280 -8 Megan Khang, $9,200 68-70-72-70—280 -8 Nanna Koerstz Madsen, $9,200 73-72-68-67—280 -8 Hannah Green, $7,360 70-71-71-69—281 -7 Brooke Henderson, $7,360 69-70-69-73—281 -7 Frida Kinhult, $7,360 67-68-72-74—281 -7 Paula Reto, $7,360 70-77-63-71—281 -7 Elizabeth Szokol, $7,360 69-70-71-71—281 -7 Ayaka Furue, $6,435 71-72-73-67—283 -5 Mina Harigae, $6,435 71-74-71-67—283 -5 Allisen Corpuz, $5,528 71-67-74-72—284 -4 Gemma Dryburgh, $5,528 68-70-74-72—284 -4 Ariya Jutanugarn, $5,528 71-69-72-72—284 -4 Andrea Lee, $5,528 72-70-75-67—284 -4 Lizette Salas, $5,528 71-69-69-75—284 -4 Yuting Shi, $5,528 68-73-71-72—284 -4 Chanettee Wannasaen, $5,528 72-73-71-68—284 -4 Gaby Lopez, $4,751 71-74-68-72—285 -3 Sarah Schmelzel, $4,751 72-68-71-74—285 -3 Na Rin An, $4,298 68-70-77-71—286 -2 Chisato Iwai, $4,298 74-69-71-72—286 -2 Jennifer Kupcho, $4,298 65-72-72-77—286 -2 Arpichaya Yubol, $4,298 70-74-72-70—286 -2 Matilda Castren, $3,974 68-70-76-73—287 -1 Jeongeun Lee6, $3,974 72-68-74-73—287 -1 Wichanee Meechai, $3,974 70-74-71-72—287 -1 Minjee Lee, $3,801 72-74-70-72—288 E Stacy Lewis, $3,715 74-73-73-69—289 +1 Sophia Schubert, $3,627 72-72-68-78—290 +2 Pajaree Anannarukarn, $3,542 72-75-68-76—291 +3 Chella Choi, $3,456 72-72-74-76—294 +6 Patty Tavatanakit, $3,413 74-73-70-79—296 +8

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.