Hero Indian Open Par Scores

Friday

At DLF Golf & Country Club

New Delhi

Purse: $2 million

Yardage: 7,393; Par: 72

Second Round

Yannik Paul, Germany 65-69—134 -10 Angad Cheema, India 68-71—139 -5 Mikko Korhonen, Finland 67-72—139 -5 Gudmundur Kristjansson, Iceland 68-71—139 -5 Marcel Siem, Germany 69-70—139 -5 Honey Baisoya, India 66-74—140 -4 Joost Luiten, Netherlands 70-70—140 -4 Kazuki Higa, Japan 75-66—141 -3 Adrien Saddier, France 73-68—141 -3 Yuvraj Sandhu, India 70-71—141 -3 Santiago Tarrio, Spain 70-71—141 -3 Andrew Wilson, England 71-70—141 -3 Yashas Chandra, India 71-71—142 -2 Jens Fahrbring, Sweden 71-71—142 -2 Gavin Green, Malaysia 72-70—142 -2 Jazz Janewattananond, Thailand 72-70—142 -2 Masahiro Kawamura, Japan 71-71—142 -2 Shubhankar Sharma, India 68-74—142 -2 Veer Ahlawat, India 73-70—143 -1 Simon Forsstrom, Sweden 71-72—143 -1 Manu Gandas, India 70-73—143 -1 Kalle Samooja, Finland 73-70—143 -1 Jayden Trey Schaper, South Africa 72-71—143 -1 Nick Bachem, Germany 71-73—144 E Sachin Baisoya, India 75-69—144 E Jorge Campillo, Spain 73-71—144 E Alejandro Canizares, Spain 71-73—144 E S Chikkarangappa, India 75-69—144 E Alex Fitzpatrick, England 75-69—144 E Alexander Knappe, Germany 73-71—144 E Frederic Lacroix, France 74-70—144 E Lukas Nemecz, Austria 71-73—144 E Shaun Norris, South Africa 75-69—144 E Angel Hidalgo, Spain 72-73—145 +1 Nicolai Hojgaard, Denmark 75-70—145 +1 Pablo Larrazabal, Spain 72-73—145 +1 Thorbjorn Olesen, Denmark 73-72—145 +1 Gary Stal, France 73-72—145 +1 Thomas Aiken, South Africa 71-75—146 +2 John Axelsen, Denmark 74-72—146 +2 Matthew Baldwin, England 73-73—146 +2 Ryo Hisatsune, Japan 75-71—146 +2 Jeong-Weon Ko, France 75-71—146 +2 Joel Stalter, France 73-73—146 +2 Euan Walker, Scotland 76-70—146 +2 Chase Hanna, United States 73-74—147 +3 Aguri Iwasaki, Japan 72-75—147 +3 Khalin H Joshi, India 72-75—147 +3 Karandeep Kochhar, India 77-70—147 +3 Edoardo Molinari, Italy 74-73—147 +3 Kartik Sharma, India 74-73—147 +3 Daniel Van Tonder, South Africa 72-75—147 +3 MJ Viljoen, South Africa 70-77—147 +3 Jeunghun Wang, South Korea 76-71—147 +3 Blake Windred, Australia 75-72—147 +3 Gaganjeet Bhullar, India 75-73—148 +4 Shiv Chawrasia, India 75-73—148 +4 M Dharma, India 70-78—148 +4 Bryce Easton, South Africa 71-77—148 +4 Daan Huizing, Netherlands 77-71—148 +4 Shiv Kapur, India 75-73—148 +4 Francesco Laporta, Italy 76-72—148 +4 Robert Macintyre, Scotland 74-74—148 +4 John Parry, England 75-73—148 +4 Anthony Quayle, Australia 70-78—148 +4 Jake Redman, South Africa 75-73—148 +4 Albert Venter, South Africa 77-71—148 +4 Maverick Antcliff, Australia 77-72—149 +5 Mithun Perera, Sri Lanka 76-73—149 +5 Ricardo Santos, Portugal 78-71—149 +5 Sandy Scott, Scotland 74-75—149 +5 Martin Simonsen, Denmark 73-76—149 +5 N Thangaraja, Sri Lanka 74-75—149 +5 Marcus Armitage, England 75-75—150 +6 Daniel Gale, Australia 78-72—150 +6 Stephen Gallacher, Scotland 77-73—150 +6 Niklas Lemke, Sweden 73-77—150 +6 Udayan Mane, India 79-71—150 +6 Aadil Bedi, India 73-78—151 +7 Thomas Bjorn, Denmark 74-77—151 +7 Ricardo Gouveia, Portugal 77-74—151 +7 Soren Kjeldsen, Denmark 78-73—151 +7 Richard McEvoy, England 75-76—151 +7 Dhruv Sheoran, India 75-76—151 +7 Yuvraj Singh, India 77-74—151 +7 Tobias Eden, Sweden 81-71—152 +8 Joshua Lee, United States 77-75—152 +8 John Murphy, Ireland 76-76—152 +8 David Ravetto, France 78-74—152 +8 Gunner Wiebe, United States 73-79—152 +8 Pedro Figueiredo, Portugal 81-72—153 +9 Mateusz Gradecki, Poland 79-74—153 +9 Gary Hurley, Ireland 80-73—153 +9 Abhijit Singh Chadha, India 73-81—154 +10 Om Prakash Chouhan, India 77-77—154 +10 Shamim Khan, India 78-76—154 +10 Jyoti Randhawa, India 76-78—154 +10 Jamal Hossain, Bangladesh 74-81—155 +11 Freddy Schott, Germany 80-75—155 +11 Daniel Hillier, New Zealand 79-77—156 +12 Varun Parikh, India 82-74—156 +12 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 77-79—156 +12 Jeff Winther, Denmark 74-82—156 +12 Christoffer Bring, Denmark 81-76—157 +13 Rashid Khan, India 76-81—157 +13 Abhinav Lohan, India 83-74—157 +13 Guido Migliozzi, Italy 79-78—157 +13 Akshay Sharma, India 74-83—157 +13 Lucas Bjerregaard, Denmark 81-77—158 +14 David Howell, England 77-81—158 +14 Anant Singh Ahlawat, India 77-81—158 +14 Derek Ackerman, United States 82-77—159 +15 Oliver Bekker, South Africa 81-80—161 +17 Julian Suri, United States 75-86—161 +17 Kshitij Naveed Kaul, India 85-80—165 +21 Sandeep Yadav, India 91-84—175 +31 Ajeetesh Sandhu, India 73-WD Garrick Porteous, England 77-WD

