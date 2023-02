All-Star Skills Results

Friday, Feb. 3 At Sunrise, Fla. FASTEST SKATER 1. Andrei Svechnikov, Carolina, 13.699 seconds. 2. Kevin Fiala, Los Angeles, 14.114.…

Friday, Feb. 3 At Sunrise, Fla. FASTEST SKATER

1. Andrei Svechnikov, Carolina, 13.699 seconds.

2. Kevin Fiala, Los Angeles, 14.114.

3. Chandler Stephenson, Vegas, 14.197.

4. Dylan Larkin, Detroit, 14.558.

5. Cale Makar, Colorado, 22.304.

___

BREAKAWAY CHALLENGE (fan vote)

1. Alex Ovechkin, Washington/Sidney Crosby, Pittsburgh

2. Mitch Marner, Toronto

3. David Pastrnak, Boston

4. Matthew Tkachuk, Florida/Brady Tkachuk, Ottawa

5. Chandler Stephenson, Vegas

6. Andrei Svechnikov, Carolina

___

ACCURACY SHOOTING

1. Brock Nelson, N.Y. Islanders

2. Nazem Kadri, Calgary

3. Connor McDavid, Edmonton

3. Artemi Panarin, N.Y. Rangers

5. Nikita Kucherov, Tampa Bay

6. Kevin Hayes, Philadelphia

7. Vladimir Tarasenko, St. Louis

8. Aleksander Barkov, Florida

9. Jack Hughes, New Jersey

10. Leon Draisaitl, Edmonton

___

HARDEST SHOT

1. Elias Pettersson, Vancouver, 103.2 mph.

2. mphRasmus Dahlin, Buffalo, 102.3.

3. Josh Morrissey, Winnipeg, 96.7.

4. Seth Jones, Chicago, 95.7.

5. Alex Ovechkin, Washington, 95.1.

___

Splash Shot

1. Mikko Rantanen, Colorado/Cale Makar, Colorado

2. Igor Shesterkin, N.Y. Rangers/Adam Fox, N.Y. Rangers

3. Sidney Crosby, Pittsburgh/Nathan MacKinnon, Colorado

4. Brady Tkachuk, Ottawa/Matthew Tkachuk, Florida

___

Pitch ‘n Puck

1. Nick Suzuki, Montreal

2. Johnny Gaudreau, Columbia

3. Clayton Keller, Arizona

4. Jason Robertson, Dallas

___

Tendy Tandem

1. Juuse Saros, Nashville/Connor Hellebuyck, Winnipeg

2. Logan Thompson, Vegas/Stuart Skinner, Edmonton

3. Linus Ullmark, Boston/Andrei Vasilevskly, Tampa Bay

4. Igor Shesterkin, N.Y. Rangers/Ilya Sorokin, N.Y. Islanders

