Monday, Jan. 30 EAST Maryland 87, Penn St. 66 SOUTH Alabama St. 77, Florida A&M 68 Alcorn St. 58, Grambling…

Monday, Jan. 30

EAST

Maryland 87, Penn St. 66

SOUTH

Alabama St. 77, Florida A&M 68

Alcorn St. 58, Grambling St. 52

Auburn 66, Florida 55

Bethune-Cookman 55, Alabama A&M 46

Howard 67, SC State 35

Jackson St. 64, Southern U. 57

LSU 76, Tennessee 68

Morgan St. 76, Md.-Eastern Shore 65

MIDWEST

Green Bay 76, IUPUI 54

FAR WEST

Boise St. 62, San Diego St. 57

