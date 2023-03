Women’s College Basketball Scores

Friday, Jan. 27 EAST Drexel 69, Hofstra 57 Elon 63, Delaware 60 Monmouth (NJ) 69, Hampton 56 Towson 73, Northeastern…

Friday, Jan. 27

EAST

Drexel 69, Hofstra 57

Elon 63, Delaware 60

Monmouth (NJ) 69, Hampton 56

Towson 73, Northeastern 67

SOUTH

William & Mary 62, UNC-Wilmington 48

MIDWEST

Belmont 65, Indiana St. 51

Evansville 75, Murray St. 67

Ill. Chicago 52, Bradley 38

Illinois St. 78, Valparaiso 46

FAR WEST

Arizona 61, Washington 54

Colorado 73, UCLA 70, OT

Oregon 78, California 73

Stanford 63, Oregon St. 60

Utah 83, Southern Cal 73

Washington St. 61, Arizona St. 57

___

