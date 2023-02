Women’s College Basketball Scores

Thursday, Jan. 12 EAST Iona 63, Mount St. Mary’s 44 Manhattan 78, Siena 53 Marist 59, St. Peter’s 43 Niagara…

Thursday, Jan. 12

EAST

Iona 63, Mount St. Mary’s 44

Manhattan 78, Siena 53

Marist 59, St. Peter’s 43

Niagara 70, Fairfield 62, OT

Princeton 84, Hartford 37

Rider 61, Canisius 56

Syracuse 83, Boston College 73

SOUTH

Austin Peay 47, Jacksonville St. 43

Coastal Carolina 65, Marshall 61

Duke 66, Clemson 56

Florida Gulf Coast 74, North Alabama 51

Florida St. 91, NC State 72

Jacksonville 79, Queens (NC) 67

James Madison 73, Appalachian St. 64

Kennesaw St. 71, Lipscomb 53

Louisiana-Lafayette 66, South Alabama 49

Mercer 66, ETSU 52

Miami 69, Georgia Tech 60

Mississippi 66, Georgia 58

North Carolina 70, Virginia 59

North Florida 68, Liberty 58

Northwestern St. 62, McNeese St. 61

Old Dominion 84, Georgia Southern 82, OT

Samford 58, Chattanooga 53

South Carolina 95, Kentucky 66

Southern Miss. 61, Arkansas St. 36

Stetson 57, Cent. Arkansas 47

Tennessee St. 71, UT Martin 67

Tennessee Tech 69, Morehead St. 52

Troy 92, Louisiana-Monroe 74

UNC-Greensboro 60, Furman 49

Virginia Tech 81, Louisville 79

W. Carolina 53, Wofford 49

MIDWEST

Cleveland St. 81, Milwaukee 50

E. Illinois 88, SIU-Edwardsville 79

Green Bay 60, Fort Wayne 32

Illinois St. 60, Bradley 50

Indiana 68, Maryland 61

LSU 77, Missouri 57

N. Dakota St. 71, Denver 43

North Dakota 65, Omaha 63

Notre Dame 86, Wake Forest 47

Oral Roberts 94, W. Illinois 90

Rhode Island 76, Saint Louis 65

Rutgers 65, Minnesota 59

SE Missouri 68, Lindenwood (Mo.) 45

St. Thomas (MN) 63, UMKC 60

UALR 47, S. Indiana 44

Youngstown St. 65, Robert Morris 48

SOUTHWEST

Grand Canyon 77, Texas-Arlington 75

Incarnate Word 61, New Orleans 55

Nicholls 80, Lamar 74, OT

SE Louisiana 53, Texas A&M-CC 46

Tennessee 62, Texas A&M 50

Texas A&M Commerce 65, Houston Christian 62

Texas St. 64, Georgia St. 48

FAR WEST

BYU 63, Loyola Marymount 46

Long Beach St. 65, Cal Poly 42

Montana 67, Weber St. 64, OT

Montana St. 60, Idaho St. 57

New Mexico St. 69, Sam Houston St. 48

Portland St. 79, N. Arizona 66

Sacramento St. 73, N. Colorado 41

Saint Mary’s (Cal) 78, Santa Clara 64

San Diego 58, Pepperdine 51

San Francisco 91, Pacific 80

Stephen F. Austin 79, Cal Baptist 64

