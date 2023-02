Women’s College Basketball Scores

Friday, Jan. 6 EAST Columbia 58, Princeton 55, OT Drexel 73, Delaware 57 Harvard 89, Brown 59 Hofstra 46, Elon…

Friday, Jan. 6

EAST

Columbia 58, Princeton 55, OT

Drexel 73, Delaware 57

Harvard 89, Brown 59

Hofstra 46, Elon 42

NC A&T 68, Monmouth (NJ) 52

Penn 62, Cornell 54

Sacred Heart 63, LIU Brooklyn 53

St. Francis (NY) 65, CCSU 59

St. Francis (Pa.) 56, Stonehill 52

Stony Brook 75, UNC-Wilmington 54

Wagner 63, Merrimack 61

Yale 57, Dartmouth 47

SOUTH

Hampton 56, Coll. of Charleston 50

Memphis 80, SMU 51

MIDWEST

Cleveland St. 74, Fort Wayne 56

Drake 94, Belmont 63

N. Iowa 81, Murray St. 54

FAR WEST

Arizona 72, Oregon St. 69

Colorado 77, Utah 67

Oregon 82, Arizona St. 62

UC San Diego 60, Hawaii 57

