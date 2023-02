Women’s College Basketball Scores

Monday, Jan. 2 EAST American 52, Loyola (Md.) 37 Army 75, Lafayette 56 Boston U. 68, Bucknell 47 Colgate 69,…

Monday, Jan. 2

EAST

American 52, Loyola (Md.) 37

Army 75, Lafayette 56

Boston U. 68, Bucknell 47

Colgate 69, Lehigh 59

Fairleigh Dickinson 88, LIU Brooklyn 51

Holy Cross 53, Navy 40

Iona 63, Niagara 53

La Salle 77, Hartford 30

Maryland 78, Rutgers 67

Penn 74, Brown 53

St. Francis (NY) 66, Merrimack 59

Stonehill 73, CCSU 66

Wagner 76, St. Francis (Pa.) 25

SOUTH

Alabama A&M 67, Ark.-Pine Bluff 58

Alabama St. 76, MVSU 65

Austin Peay 62, Queens (NC) 43

Bethune-Cookman 85, Florida A&M 50

E. Kentucky 87, Kennesaw St. 72

Florida Gulf Coast 70, Liberty 53

Jackson St. 59, Alcorn St. 49

Jacksonville 77, Bellarmine 64

Lipscomb 62, North Alabama 60

South Carolina 68, Georgia 51

Stetson 70, North Florida 47

UNC-Asheville 54, Winthrop 48

MIDWEST

Michigan St. 71, Northwestern 64

SOUTHWEST

Grambling St. 66, Prairie View 60

Jacksonville St. 65, Cent. Arkansas 45

Southern U. 70, Texas Southern 62

FAR WEST

California 74, Arizona St. 61

Stanford 73, Arizona 57

___

