Serbia-US Summary

At Los Angeles Serbia 1 1—2 United States 1 0—1

First half_1, United States, Vazquez (Gressel), 29th minute. 2, Serbia, Ilic, 43rd minute.

Second half_3, Serbia, Simic, 46th minute.

Yellow cards_Petrovic, Ser, 85th; Morris, US, 88th; Mijailovic, Ser, 89th.

Referee_Daneon Parchment, Jamaica. Assistant referees_Caleb Wales, Trinidad and Tobago; Zachari Zeegelaar, Suriname.

A_11,475.

Lineups

Serbia_Dorde Petrovic (Dragan Rosic, 46th); Marko Mijailovic, Nemanja Stojic, Ranko Veselinovic, Nemanja Petrovic; Nikola Petkovic (Luka Bijelovic, 81st), Mirko Topic (Nikola tulic, 46th), Luka Ilic (Marko Ivezic, 62nd), Veljko Simic (Filip Damjanovic, 77th), Dejan Joveljic, Vladimir Lucic (Milo Pantovic, 62nd)

United States_Gabriel Slonina; Julian Gressel (DeJuan Jones, 62nd), Walker Zimmerman (Aaron Long, 46th), Jalen Neal, Jonathan Gómez; Aidan Morris, Paxton Pomykal (Kellyn Acosta, 63rd), Alan Soñora (Eryk Williamson, 57th); Alex Zendejas, Brandon Vazquez (Matthew Hoppe, 63rd), Cade Cowell (Paul Arriola, 73rd)

