PGA Tour Sony Open Par Scores

Friday At Waialae Country Club Honolulu, Hawaii Purse: $7.9 million Yardage: 7,044; Par: 70 a-amateur Partial Second Round Suspended due to darkness

Chris Kirk 64-65_129 -11

Taylor Montgomery 64-66_130 -10

J.J. Spaun 66-64_130 -10

Hayden Buckley 67-64_131 -9

David Lipsky 65-66_131 -9

Ben Taylor 66-66_132 -8

Austin Eckroat 66-66_132 -8

S.H. Kim 65-67_132 -8

Denny McCarthy 65-68_133 -7

Stephan Jaeger 67-66_133 -7

J.T. Poston 67-66_133 -7

Brendon Todd 65-68_133 -7

Ben Griffin 65-68_133 -7

Maverick McNealy 66-67_133 -7

Kevin Yu 67-66_133 -7

Chez Reavie 67-67_134 -6

Nick Hardy 71-63_134 -6

Stewart Cink 66-68_134 -6

Joseph Winslow 66-68_134 -6

Si Woo Kim 67-67_134 -6

Michael Thompson 69-65_134 -6

Nate Lashley 69-65_134 -6

Byeong Hun An 70-65_135 -5

Adam Scott 69-66_135 -5

Corey Conners 69-66_135 -5

Carl Yuan 70-65_135 -5

Augusto Nunez 67-68_135 -5

Doc Redman 67-68_135 -5

Harris English 65-70_135 -5

Justin Suh 70-65_135 -5

MJ Daffue 67-68_135 -5

Harry Hall 66-69_135 -5

Kevin Tway 70-66_136 -4

Brian Stuard 71-65_136 -4

K.H. Lee 69-67_136 -4

Ben Martin 68-68_136 -4

Andrew Novak 66-70_136 -4

Will Gordon 69-67_136 -4

Anders Albertson 68-68_136 -4

Andrew Putnam 70-66_136 -4

Cam Davis 66-70_136 -4

Russell Henley 67-69_136 -4

Brian Harman 67-69_136 -4

Zac Blair 67-69_136 -4

Eric Cole 69-67_136 -4

Aaron Baddeley 67-70_137 -3

Patton Kizzire 67-70_137 -3

Brice Garnett 70-67_137 -3

Danny Lee 69-68_137 -3

Hideki Matsuyama 68-69_137 -3

Joseph Bramlett 68-69_137 -3

Taiga Semikawa 71-66_137 -3

Keita Nakajima 70-67_137 -3

Tyson Alexander 68-69_137 -3

Kelly Kraft 69-68_137 -3

Matt Kuchar 70-67_137 -3

Cole Hammer 71-66_137 -3

Kurt Kitayama 69-69_138 -2

Ryan Palmer 71-67_138 -2

Aaron Rai 67-71_138 -2

Nick Taylor 70-68_138 -2

Greyson Sigg 71-67_138 -2

Adam Long 68-70_138 -2

Nico Echavarria 69-69_138 -2

Kazuki Higa 69-69_138 -2

Troy Merritt 68-70_138 -2

Brendan Steele 66-72_138 -2

Chad Ramey 68-70_138 -2

Tom Hoge 68-70_138 -2

Adam Svensson 69-69_138 -2

Zach Johnson 69-69_138 -2

Ryan Brehm 69-69_138 -2

Russell Knox 69-69_138 -2

Austin Smotherman 66-72_138 -2

Adam Schenk 70-68_138 -2

Projected cut

Ryan Armour 70-69_139 -1

Rory Sabbatini 65-74_139 -1

K.J. Choi 66-73_139 -1

Mark Hubbard 68-71_139 -1

Jim Herman 72-67_139 -1

Jordan Spieth 64-75_139 -1

Kramer Hickok 67-72_139 -1

Scott Piercy 71-68_139 -1

Brandon Wu 69-70_139 -1

Matti Schmid 72-67_139 -1

Trevor Cone 70-69_139 -1

Dylan Wu 70-69_139 -1

Peter Malnati 70-70_140 E

Keith Mitchell 74-66_140 E

Jerry Kelly 70-70_140 E

Kyle Stanley 71-69_140 E

Chesson Hadley 73-67_140 E

Alex Smalley 71-69_140 E

Sam Ryder 69-71_140 E

Sam Stevens 71-69_140 E

Jimmy Walker 70-71_141 +1

Gary Woodland 76-65_141 +1

Tom Kim 72-69_141 +1

Jesse Mueller 70-71_141 +1

Emiliano Grillo 68-73_141 +1

Parker McLachlin 69-72_141 +1

Lucas Glover 73-68_141 +1

Webb Simpson 69-72_141 +1

Ryan Moore 69-72_141 +1

Max McGreevy 70-71_141 +1

Erik Barnes 72-69_141 +1

Tano Goya 68-73_141 +1

Kaito Onishi 69-72_141 +1

Robert Streb 68-74_142 +2

Sungjae Im 71-71_142 +2

Zecheng Dou 73-69_142 +2

George Markham 71-71_142 +2

Vincent Norrman 70-72_142 +2

Kevin Roy 67-75_142 +2

Danny Guise 70-72_142 +2

Paul Haley II 77-65_142 +2

Kyle Westmoreland 71-71_142 +2

David Lingmerth 73-70_143 +3

Tyler Duncan 72-71_143 +3

Keegan Bradley 71-72_143 +3

Scott Harrington 69-74_143 +3

Harry Higgs 72-71_143 +3

Blaze Akana (a) 71-72_143 +3

Jonathan Byrd 72-71_143 +3

Michael Kim 72-71_143 +3

Billy Horschel 72-71_143 +3

Carson Young 69-74_143 +3

Trevor Werbylo 67-76_143 +3

Richy Werenski 73-71_144 +4

Mackenzie Hughes 72-72_144 +4

Austin Cook 70-74_144 +4

Robby Shelton 73-71_144 +4

Brent Grant 70-74_144 +4

Yuto Katsuragawa 74-70_144 +4

Michael Gligic 75-70_145 +5

Kevin Streelman 75-71_146 +6

Brandon Matthews 80-66_146 +6

Harrison Endycott 77-69_146 +6

Christiaan Bezuidenhout 74-73_147 +7

Kohei Okada (a) 76-73_149 +9

Matthias Schwab 76-74_150 +10

Austen Truslow 73-77_150 +10

Michael Castillo 79-74_153 +13

Did not finish

Davis Thompson

