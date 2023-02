NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 13 945 6832 525.5 Washington 13 975 6705 515.8 Southern Cal 14…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 13 945 6832 525.5 Washington 13 975 6705 515.8 Southern Cal 14 988 7092 506.6 UCLA 13 934 6536 502.8 Georgia 15 1049 7517 501.1 Oregon 13 940 6507 500.5 W. Kentucky 14 1037 6960 497.1 Mississippi 13 1001 6453 496.4 Ohio St. 13 876 6379 490.7 Florida St. 13 904 6295 484.2 Alabama 13 896 6202 477.1 UTSA 14 1046 6664 476.0 Oklahoma 13 988 6162 474.0 SMU 13 1005 6147 472.8 Arkansas 13 962 6127 471.3 UCF 14 1066 6574 469.6 Utah 14 1006 6536 466.9 Georgia Southern 13 982 6067 466.7 North Carolina 14 1034 6492 463.7 Arizona 12 811 5549 462.4 North Texas 14 968 6465 461.8 Texas Tech 13 1094 5998 461.4 East Carolina 13 907 5994 461.1 Michigan 14 970 6423 458.8 Houston 13 903 5928 456.0 Appalachian St. 12 833 5464 455.3 TCU 15 1020 6825 455.0 LSU 14 998 6346 453.3 James Madison 11 807 4977 452.5 Wake Forest 13 978 5759 443.0 Tulane 14 936 6180 441.4 UAB 13 849 5700 438.5 Kansas 13 817 5693 437.9 Penn St. 13 911 5637 433.6 Texas 13 875 5584 429.5 BYU 13 830 5537 425.9 Florida 13 838 5513 424.1 South Alabama 13 952 5505 423.5 Memphis 13 948 5492 422.5 Ohio 14 957 5900 421.4 Kansas St. 14 958 5863 418.8 Kent St. 12 866 5015 417.9 Georgia St. 12 875 5005 417.1 Duke 13 884 5404 415.7 Baylor 13 927 5380 413.8 Tulsa 12 843 4942 411.8 FAU 12 871 4939 411.6 Clemson 14 1026 5744 410.3 Louisville 13 887 5285 406.5 Pittsburgh 13 912 5277 405.9 Coastal Carolina 13 875 5269 405.3 Oklahoma St. 13 1000 5267 405.2 Fresno St. 14 939 5637 402.6 Toledo 14 1020 5631 402.2 Maryland 13 915 5215 401.2 Purdue 14 1049 5597 399.8 West Virginia 12 870 4788 399.0 Marshall 13 964 5173 397.9 Air Force 13 889 5170 397.7 Notre Dame 13 870 5150 396.2 Oregon St. 13 846 5148 396.0 Mississippi St. 13 929 5108 392.9 Louisiana Tech 12 833 4704 392.0 South Florida 12 767 4690 390.8 Minnesota 13 862 5064 389.5 Liberty 13 888 5059 389.2 Arizona St. 12 789 4646 387.2 Charlotte 12 800 4645 387.1 Boise St. 14 936 5418 387.0 UTEP 12 844 4618 384.8 Ball St. 12 899 4616 384.7 South Carolina 13 832 4935 379.6 Auburn 12 796 4541 378.4 Illinois 13 938 4914 378.0 Buffalo 13 1002 4904 377.2 Syracuse 13 814 4876 375.1 Rice 13 862 4865 374.2 Middle Tennessee 13 965 4856 373.5 Cincinnati 13 841 4852 373.2 N. Illinois 12 806 4477 373.1 Akron 12 875 4471 372.6 Iowa St. 12 872 4437 369.8 Cent. Michigan 12 830 4422 368.5 San Jose St. 12 774 4418 368.2 Miami 12 828 4416 368.0 Missouri 13 885 4779 367.6 Army 12 752 4393 366.1 Louisiana-Lafayette 13 899 4745 365.0 E. Michigan 13 895 4741 364.7 California 12 785 4375 364.6 Wisconsin 13 827 4727 363.6 Stanford 12 824 4339 361.6 Texas A&M 12 757 4334 361.2 Washington St. 13 867 4688 360.6 Troy 14 898 5028 359.1 Utah St. 13 949 4608 354.5 Michigan St. 12 773 4236 353.0 UNLV 12 764 4229 352.4 Temple 12 802 4206 350.5 Southern Miss. 13 827 4541 349.3 Vanderbilt 12 791 4167 347.2 Nebraska 12 761 4130 344.2 Virginia 10 671 3440 344.0 Hawaii 13 896 4456 342.8 NC State 13 913 4418 339.8 Old Dominion 12 732 4076 339.7 Northwestern 12 886 4025 335.4 Bowling Green 13 855 4346 334.3 New Mexico St. 13 759 4300 330.8 Indiana 12 879 3939 328.2 Navy 12 834 3924 327.0 Georgia Tech 12 807 3911 325.9 Louisiana-Monroe 12 750 3911 325.9 Texas State 12 827 3902 325.2 San Diego St. 13 814 4225 325.0 Kentucky 13 812 4221 324.7 FIU 12 824 3885 323.8 Arkansas St. 12 777 3777 314.8 Virginia Tech 11 734 3455 314.1 Wyoming 13 783 4077 313.6 Boston College 12 803 3724 310.3 Miami (Ohio) 13 822 3973 305.6 Nevada 12 825 3654 304.5 Uconn 13 801 3938 302.9 W. Michigan 12 800 3623 301.9 Colorado St. 12 707 3429 285.8 Rutgers 12 763 3385 282.1 Colorado 12 747 3375 281.2 Umass 12 797 3189 265.8 Iowa 13 773 3266 251.2 New Mexico 12 694 2733 227.8

