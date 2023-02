NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense G Att Cp DInt Yds Tds Pts Illinois 13 415 213 24 2259 9 92.64 Penn…

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Illinois 13 415 213 24 2259 9 92.64 Penn St. 13 476 248 14 2760 12 103.24 Marshall 13 421 217 18 2620 12 104.67 Iowa 13 418 245 15 2203 13 105.97 Michigan 14 458 256 14 2719 11 107.58 Alabama 13 434 238 7 2442 12 108.00 Minnesota 13 394 229 14 2414 8 109.18 Boise St. 14 362 187 15 2348 13 109.70 Fresno St. 14 434 232 12 2650 14 109.86 Toledo 14 429 234 12 2562 17 112.19 Cincinnati 13 392 215 11 2369 15 112.63 NC State 13 461 264 19 2941 15 113.35 Oregon St. 13 459 266 12 2919 11 114.05 Troy 14 484 290 13 2896 14 114.35 Georgia 15 511 294 12 3296 15 116.71 Texas A&M 12 327 184 4 1874 15 117.10 Kentucky 13 346 206 10 2220 10 117.19 Maryland 13 467 267 9 2903 17 117.55 UAB 13 406 232 10 2534 16 117.65 Mississippi St. 13 423 253 14 2734 15 119.19 Ball St. 12 416 241 7 2593 17 120.41 Florida St. 13 349 197 8 2150 18 120.63 Liberty 13 391 230 14 2597 16 120.96 Louisiana-Lafayette 13 425 245 15 2856 18 121.01 Auburn 12 412 238 6 2671 15 121.33 New Mexico St. 13 376 221 7 2425 14 121.52 South Carolina 13 404 217 15 2688 24 121.78 Rutgers 12 381 224 9 2482 15 121.78 LSU 14 423 236 9 2887 17 122.13 Pittsburgh 13 450 251 14 3000 23 122.42 Air Force 13 291 170 9 2068 10 123.27 Kansas St. 14 463 270 16 3141 21 123.36 Virginia 10 312 191 5 2044 10 123.62 Texas 13 501 315 10 3155 18 123.64 Tulane 14 463 277 12 2913 23 123.89 W. Kentucky 14 498 310 19 3304 21 124.26 Arizona St. 12 406 246 11 2801 14 124.50 Oklahoma St. 13 498 286 13 3350 24 124.62 UCF 14 454 268 6 3112 15 124.87 Louisville 13 362 211 15 2561 17 124.92 Notre Dame 13 395 232 10 2574 20 125.12 Wisconsin 13 376 222 17 2656 18 125.13 South Alabama 13 470 281 13 3112 22 125.32 Nebraska 12 408 243 9 2704 18 125.38 Colorado St. 12 355 219 8 2296 15 125.45 Clemson 14 488 299 13 3244 21 125.98 Georgia Tech 12 366 213 11 2549 17 126.02 TCU 15 514 284 16 3746 25 126.30 Buffalo 13 410 234 13 2949 19 126.44 James Madison 11 318 174 11 2310 17 126.46 San Diego St. 13 416 255 13 2715 21 126.53 W. Michigan 12 351 203 11 2545 15 126.58 Wyoming 13 433 261 6 2821 19 126.71 Uconn 13 395 247 13 2740 15 126.75 UTSA 14 472 273 15 3408 21 126.82 Virginia Tech 11 374 222 4 2596 13 127.00 Louisiana Tech 12 386 219 11 2707 20 127.04 Miami (Ohio) 13 445 273 11 3083 17 127.21 Oklahoma 13 499 309 17 3556 20 128.20 Baylor 13 402 245 13 2896 17 128.95 Missouri 13 393 235 11 2799 18 129.14 E. Michigan 13 400 226 13 2872 23 129.29 San Jose St. 12 351 213 14 2612 15 129.32 Southern Miss. 13 413 245 17 3044 21 129.78 Army 12 275 167 10 1920 15 130.10 Tennessee 13 532 333 11 3764 21 130.92 Iowa St. 12 322 190 7 2139 20 130.96 Ohio St. 13 360 212 11 2606 19 131.00 Middle Tennessee 13 510 294 20 3805 29 131.24 Memphis 13 449 282 16 3137 24 132.01 Syracuse 13 369 246 10 2403 18 132.05 Mississippi 13 431 274 8 2858 22 132.41 Northwestern 12 312 185 6 2201 17 132.69 Texas State 12 419 272 11 2939 18 132.76 Appalachian St. 12 365 218 7 2636 18 132.83 Georgia Southern 13 433 254 11 3339 19 132.84 Utah St. 13 372 204 11 2665 27 133.05 Cent. Michigan 12 387 230 4 2678 21 133.40 Oregon 13 467 297 16 3333 24 133.66 Boston College 12 348 205 7 2534 19 134.07 Washington St. 13 460 286 12 3480 19 134.13 Umass 12 266 143 9 2103 17 134.49 New Mexico 12 320 195 9 2433 15 134.65 Duke 13 465 283 10 3345 25 134.73 Utah 14 413 253 12 3117 20 134.83 SMU 13 399 227 10 2961 25 134.89 Florida 13 396 240 9 3065 17 135.24 Nevada 12 356 214 11 2779 17 135.26 Stanford 12 351 203 6 2516 22 135.31 FAU 12 405 245 12 2949 25 136.10 Purdue 14 415 238 15 3149 28 136.12 Tulsa 12 338 195 6 2476 21 136.18 UNLV 12 359 223 15 2718 21 136.66 Georgia St. 12 360 217 13 2746 22 137.30 Texas Tech 13 425 251 10 3338 23 138.19 California 12 457 300 11 3354 23 139.09 UCLA 13 486 318 11 3556 25 139.34 North Texas 14 487 309 8 3676 24 139.83 Wake Forest 13 466 280 7 3489 29 140.51 Southern Cal 14 460 293 19 3698 25 140.90 Kansas 13 428 277 12 3382 21 141.68 Miami 12 334 203 14 2797 20 142.50 Old Dominion 12 358 232 12 2931 17 142.54 Temple 12 326 209 6 2383 21 143.09 Hawaii 13 369 235 10 2923 21 143.59 Akron 12 355 213 9 2925 22 144.59 West Virginia 12 386 229 4 3152 22 144.65 Ohio 14 511 333 12 4004 29 145.02 Bowling Green 13 434 281 10 3259 29 145.27 Houston 13 479 304 8 3622 32 145.69 Washington 13 418 263 7 3269 26 145.79 BYU 13 408 273 8 3047 25 145.94 UTEP 12 318 180 5 2598 23 145.95 Arkansas 13 449 275 9 3831 24 146.55 North Carolina 14 482 317 9 3798 27 146.71 FIU 12 404 266 7 3122 24 146.89 Louisiana-Monroe 12 346 230 6 2792 17 147.00 Rice 13 345 210 8 2712 29 150.00 Arkansas St. 12 351 212 6 2912 25 150.17 Indiana 12 409 262 7 3290 30 152.41 Arizona 12 402 280 4 3103 25 153.02 Kent St. 12 403 282 7 3271 23 153.51 East Carolina 13 437 289 11 3806 27 154.65 Navy 12 348 220 8 3002 25 154.79 Michigan St. 12 360 239 2 2855 26 155.73 N. Illinois 12 361 224 8 3034 32 157.47 Vanderbilt 12 399 257 6 3486 29 158.78 Coastal Carolina 13 403 256 9 3698 28 159.07 Colorado 12 365 245 6 3176 31 164.95 South Florida 12 375 275 6 3384 25 167.93 Charlotte 12 343 240 9 3337 28 173.38

