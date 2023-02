NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD R.Rice, SMU 12 96 1355 112.9 N.Dell, Houston 13 109 1398 107.5…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD R.Rice, SMU 12 96 1355 112.9 N.Dell, Houston 13 109 1398 107.5 A.Jennings, Old Dominion 9 54 959 106.6 J.Hyatt, Tennessee 12 67 1267 105.6 K.Stokes, Tulsa 12 76 1224 102.0 C.Jones, Purdue 14 111 1367 97.6 X.Hutchinson, Iowa St. 12 107 1171 97.6 M.Harrison, Ohio St. 13 77 1263 97.2 R.Odunze, Washington 12 75 1145 95.4 T.Horton, Colorado St. 12 71 1131 94.2 J.Thrash, Georgia St. 12 61 1122 93.5 M.Corley, W. Kentucky 14 101 1293 92.4 K.Thornton, James Madison 11 59 1015 92.3 D.Singer, Arizona 12 66 1105 92.1 Z.Flowers, Boston College 12 78 1077 89.8 E.Cooks, San Jose St. 12 69 1076 89.7 J.Wayne, Pittsburgh 12 60 1068 89.0 A.Green, North Carolina 9 43 798 88.7 E.Egbuka, Ohio St. 13 74 1151 88.5 T.Palmer, Nebraska 12 71 1043 86.9 T.Smith, UTEP 12 71 1039 86.6 J.Cowing, Arizona 12 85 1034 86.2 T.Hudson, Louisville 12 69 1034 86.2 J.Downs, North Carolina 12 94 1029 85.8 L.Musgrave, Oregon St. 2 11 169 84.5 J.McMillan, Washington 13 79 1098 84.5 A.Perry, Wake Forest 13 81 1096 84.3 I.Winstead, East Carolina 13 88 1085 83.5 M.Mims, Oklahoma 13 54 1083 83.3 D.Cephas, Kent St. 9 48 744 82.7 D.Clark, UTSA 9 51 741 82.3 Q.Johnston, TCU 13 59 1066 82.0 T.Scott, Cincinnati 11 54 899 81.7 C.Camper, Indiana 7 46 569 81.3 Z.Franklin, UTSA 14 94 1136 81.1 J.Hunter, California 12 60 965 80.4 X.Weaver, South Florida 9 53 718 79.8 J.Addison, Southern Cal 11 59 875 79.5 E.Spencer, Charlotte 12 57 943 78.6 J.Lane, Middle Tennessee 12 69 940 78.3 C.Johnson, East Carolina 13 67 1016 78.2 T.Harris, Louisiana Tech 12 65 935 77.9 A.Adams, Akron 11 63 855 77.7 S.Jacques-Louis, Akron 12 74 931 77.6 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 14 83 1086 77.6 T.Shropshire, UAB 12 41 923 76.9 D.Walker, Kent St. 12 58 921 76.8 S.Pinckney, Coastal Carolina 13 71 996 76.6 J.Barbon, Temple 12 72 918 76.5 D.Douglas, Liberty 13 78 993 76.4 J.Cephus, UTSA 13 87 985 75.8 J.Wilson, Florida St. 12 43 897 74.8 M.Heath, Mississippi 13 60 971 74.7 O.Gadsden, Syracuse 13 61 969 74.5 D.Kincaid, Utah 12 70 890 74.2 D.Stanley, South Florida 1 1 73 73.0 D.Davis, W. Kentucky 12 63 872 72.7 M.Nabers, LSU 14 72 1017 72.6 K.Thompson, Virginia 8 53 579 72.4 L.McCaffrey, Rice 10 58 723 72.3 E.Badger, Arizona St. 12 70 866 72.2 D.Burgess, Georgia Southern 10 58 717 71.7 J.Santana, Tulsa 12 53 859 71.6 A.Wells, South Carolina 13 68 928 71.4 C.Autman-Bell, Minnesota 3 11 214 71.3 K.Hood, Georgia Southern 13 87 925 71.2 B.Cobbs, Utah St. 13 76 923 71.0 T.Howell, Louisiana-Monroe 12 50 852 71.0 D.Lovett, Missouri 12 56 846 70.5 M.Wilson, Stanford 6 26 418 69.7 C.Tillman, Tennessee 6 37 417 69.5 P.Nacua, BYU 9 48 625 69.4 M.Landers, Arkansas 13 47 901 69.3 J.Jackson, Ball St. 12 74 829 69.1 J.Brownlee, Southern Miss. 13 55 891 68.5 T.Franklin, Oregon 13 61 891 68.5 C.Crooms, W. Michigan 12 57 814 67.8 M.Muhammad, Texas A&M 9 38 610 67.8 J.Bradley, Texas Tech 11 51 744 67.6 M.Jefferson, Louisiana-Lafayette 12 51 810 67.5 M.Mayer, Notre Dame 12 67 809 67.4 B.Rozner, Rice 13 44 876 67.4 J.Calhoun, Duke 13 62 873 67.2 D.Voisin, South Alabama 13 64 867 66.7 K.Coleman, Michigan St. 12 58 798 66.5 T.Johnson, Troy 13 56 863 66.4 J.Mingo, Mississippi 13 51 861 66.2 D.George, Akron 12 67 793 66.1 G.Dubose, Charlotte 12 64 792 66.0 A.Hawkins, Texas State 9 56 587 65.2 S.Kenerson, Georgia Southern 2 8 130 65.0 J.Singleton, Georgia Southern 11 66 714 64.9 E.Stewart, Texas A&M 10 53 649 64.9 W.Sheppard, Vanderbilt 12 60 776 64.7 J.Marshall, Buffalo 13 64 837 64.4 J.Shorter, Florida 9 29 577 64.1 R.Bell, Michigan 14 62 889 63.5 J.Sturdivant, California 12 65 755 62.9 B.Johnson, Oklahoma St. 9 32 566 62.9 J.Bobo, UCLA 13 57 817 62.8 J.Wayne, South Alabama 13 58 816 62.8 S.Wiglusz, Ohio 14 73 877 62.6 B.Presley, Oklahoma St. 13 67 813 62.5 S.James, West Virginia 12 46 745 62.1 J.Hall, W. Kentucky 14 68 869 62.1 C.Lacy, South Alabama 13 65 803 61.8 K.Smith, Virginia Tech 11 37 674 61.3 P.Washington, Penn St. 10 46 611 61.1 D.Reynolds, Florida 4 11 244 61.0 N.Remigio, Fresno St. 14 74 852 60.9 J.Brown, Coastal Carolina 13 49 789 60.7 K.Williams, UNLV 9 40 541 60.1 L.Wester, FAU 12 62 719 59.9 C.Gammage, Marshall 13 52 774 59.5 J.Newton, Toledo 14 53 830 59.3 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 13 54 769 59.2 J.Kerley, SMU 10 37 588 58.8 J.Tyson, Colorado 8 22 470 58.8 O.Hiliare, Bowling Green 13 59 763 58.7 E.Higgins, Stanford 12 59 704 58.7 J.Barber, Troy 6 25 351 58.5 J.Haselwood, Arkansas 12 59 702 58.5 T.McMillan, Arizona 12 39 702 58.5 X.Worthy, Texas 13 60 760 58.5 A.Smith, Texas A&M 5 15 291 58.2 M.Fields, Virginia 1 5 58 58.0 Z.Franks, Southern Miss. 1 1 58 58.0 M.Washington, Northwestern 12 65 694 57.8 J.Reed, Michigan St. 11 55 636 57.8 C.Tucker, N. Illinois 11 45 632 57.5 K.Epps, BYU 8 39 459 57.4 M.Williams, Southern Cal 11 40 631 57.4 Q.Williams, Buffalo 13 61 743 57.2 K.Souders, UNLV 1 4 57 57.0 J.Baker, UCF 14 56 796 56.9 B.Bowers, Georgia 14 56 790 56.4 B.Ford-Wheaton, West Virginia 12 62 675 56.2 T.Washington, Southern Cal 14 50 785 56.1 R.O’Keefe, UCF 13 73 725 55.8 B.McCoy, Tennessee 12 52 667 55.6 J.Jones, Ohio 14 45 776 55.4 L.Arnold, Kansas 13 44 716 55.1 Z.Bowens, Hawaii 9 35 494 54.9 R.Johnson, Troy 13 36 713 54.8 S.LaPorta, Iowa 12 58 657 54.8 N.McCollum, Georgia Tech 12 60 655 54.6 S.Traore, Arkansas St. 12 50 655 54.6 C.Horn, Appalachian St. 11 33 600 54.5 I.Williams, Illinois 13 81 709 54.5 Q.Jackson, Rice 1 2 54 54.0 D.Wicks, Virginia 8 30 430 53.8 A.Jones, Georgia Southern 9 35 483 53.7 S.White, Tennessee 9 30 481 53.4 K.Hudson, UCF 12 39 641 53.4 J.Polk, Washington 13 41 694 53.4 S.Harris, Louisiana Tech 12 66 640 53.3 B.Green, Oklahoma St. 11 36 584 53.1 J.Banks, Wake Forest 12 42 636 53.0 C.Dike, Wisconsin 13 47 689 53.0 R.Ferrel, Washington St. 11 56 582 52.9 T.Knue, E. Michigan 12 45 632 52.7 R.Thomas, Mississippi St. 12 44 626 52.2 J.Burton, Alabama 13 40 677 52.1 C.Rucker, South Carolina 1 1 52 52.0 L.Grimm, Kansas 12 52 623 51.9 M.Golden, Houston 11 38 571 51.9 J.Brooks, Alabama 13 39 674 51.8 J.Edrine, FAU 11 39 570 51.8 M.Knowles, Kansas St. 14 48 725 51.8 J.Poke, Kent St. 7 31 362 51.7 J.Burton, FAU 10 33 517 51.7 T.Tucker, Cincinnati 13 52 672 51.7 R.White, UNLV 12 51 619 51.6 B.Kuithe, Utah 4 19 206 51.5 R.Pearsall, Florida 13 33 661 50.8 D.Jackson, Minnesota 11 37 557 50.6 D.Watts, Tulane 13 33 657 50.5 J.Moore, Duke 13 60 656 50.5 T.Harrison, Oregon St. 12 52 604 50.3 D.Stribling, Washington St. 12 51 602 50.2 J.Whittington, Texas 13 50 652 50.2 R.Brown, James Madison 8 24 401 50.1 J.Horn, South Florida 11 37 551 50.1 C.Allen, Louisiana Tech 10 22 500 50.0 C.Cota, Oregon 10 36 497 49.7 T.Robinson, Kentucky 10 40 497 49.7 D.Vele, Utah 14 55 695 49.6 T.Shavers, San Diego St. 13 38 643 49.5 T.Chambers, FIU 11 51 544 49.5 J.Wilson, Cent. Michigan 9 44 445 49.4 S.Wyatt, Tulane 14 35 692 49.4 D.Greene, Wake Forest 13 37 642 49.4 T.Thomas, NC State 13 57 642 49.4 K.Boutte, LSU 11 48 538 48.9 J.Ivory, Memphis 12 46 586 48.8 A.Sanders, Temple 9 37 437 48.6 B.Brown, Kentucky 13 50 630 48.5 J.Fleming, Ohio St. 11 34 533 48.5 B.Casteel, Nevada 12 48 581 48.4 J.Shorter, North Texas 13 23 628 48.3

