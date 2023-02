Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

Saturday At Lake Nona Golf & Country Club Orlando, Fla. Purse: $1.5 million Yardage: 6,608; Par: 72 Third Round Brooke…

Saturday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,608; Par: 72

Third Round

Brooke Henderson 67-66-69—202 Nasa Hataoka 71-68-66—205 Nelly Korda 68-69-68—205 Charley Hull 69-69-69—207 Maja Stark 71-68-68—207 Moriya Jutanugarn 74-67-69—210 Danielle Kang 71-69-70—210 Gaby Lopez 73-68-69—210 Paula Reto 74-69-67—210 Yuka Saso 70-73-67—210 Ashleigh Buhai 69-75-67—211 Jodi Ewart Shadoff 70-72-69—211 Anna Nordqvist 71-72-68—211 Wei-Ling Hsu 69-69-74—212 Ryann O’Toole 72-70-70—212 Gemma Dryburgh 69-73-71—213 Leona Maguire 71-69-73—213 Celine Boutier 71-73-70—214 Ayaka Furue 71-70-73—214 Pajaree Anannarukarn 71-72-72—215 Matilda Castren 72-70-74—216 Ally Ewing 79-70-68—217 Marina Alex 75-74-69—218 Nanna Koerstz Madsen 72-72-74—218 Jennifer Kupcho 73-74-71—218 Andrea Lee 74-71-74—219 Lizette Salas 71-77-72—220 Patty Tavatanakit 72-74-78—224 Ariya Jutanugarn 84-77-72—233

