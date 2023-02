GIRLS PREP BASKETBALL= Allen Co.-Scottsville 50, Warren East 43 Anderson Co. 71, Collins 19 Barren Co. 58, Glasgow 32 Beechwood…

GIRLS PREP BASKETBALL=

Allen Co.-Scottsville 50, Warren East 43

Anderson Co. 71, Collins 19

Barren Co. 58, Glasgow 32

Beechwood 62, Bellevue 19

Bell Co. 62, Taylor Co. 55

Bowling Green 62, Warren Central 15

Boyd Co. 76, Morgan Co. 66

Boyle Co. 49, Lincoln Co. 46

Bullitt East 66, Bullitt Central 50

Butler Co. 45, Grayson Co. 27

Campbell Co. 55, St. Patrick 44

Carroll Co. 65, Eminence 23

Christian Academy, Ind. 48, Lou. Southern 39

Clinton Co. 46, Russell Co. 37

Conner 63, Boone Co. 25

Cooper 63, Ryle 58

Danville 74, Somerset 67

Daviess Co. 66, Owensboro Apollo 61

Dixie Heights 46, St. Henry 28

Estill Co. 49, Powell Co. 45

Fleming Co. 63, Bourbon Co. 42

Frederick Douglass 84, Scott Co. 47

Gallatin Co. 41, Henry Co. 37

George Rogers Clark 69, Montgomery Co. 45

Graves Co. 43, Marshall Co. 25

Great Crossing 57, Grant Co. 52

Harlan Co. 66, Middlesboro 40

Johnson Central 48, Paintsville 38

Leslie Co. 52, Knott Co. Central 48

Lex. Henry Clay 41, Lex. Bryan Station 39

Lex. Lafayette 59, Lex. Tates Creek 40

Lloyd Memorial 69, Ludlow 61

Lou. Brown 40, Lou. Western 22

Lou. Christian Academy 63, Hopkins Co. Central 49

Lou. Collegiate 31, IHS 23

Lou. Holy Cross 53, Lou. Doss 6

Lou. Male 70, Lou. Ballard 52

Lou. Mercy 63, Lou. Butler 39

Lou. Portland Christian 53, Beth Haven 32

Lou. Sacred Heart 75, Lou. Central 61

Lou. Valley 53, Lou. Seneca 35

Lou. Waggener 40, Lou. Fairdale 35

Mercer Co. 57, Franklin-Simpson 32

Monroe Co. 52, Cumberland Co. 37

Muhlenberg County 62, Ohio Co. 53

Nelson Co. 59, Thomas Nelson 21

Newport def. Cin. Aiken, Ohio, forfeit

North Bullitt 58, Lou. Fern Creek 34

Owsley Co. 51, Hazard 31

Pike Co. Central 69, East Ridge 25

Pineville 69, Barbourville 43

Rockcastle Co. 64, Casey Co. 46

Rowan Co. 70, Lawrence Co. 64

Russell 58, Greenup Co. 29

Saint Joseph Central, W.Va. 57, Raceland 54

Shelby Valley 57, Belfry 35

South Laurel 84, Williamsburg 33

South Oldham 63, Oldham County 49

South Warren 56, Greenwood 43

Southwestern 70, Pulaski Co. 44

Spencer Co. 50, Shelby Co. 29

St. Mary (Paducah) 48, Heritage Christian 32

Todd Co. Central 60, Logan Co. 47

University (Lab), La. 60, Assumption 49

Villa Madonna 49, Dayton 46

Wellspring Homeschool 44, Jackson City 24

West Carter 45, Martin County 44

Western Hills 80, Lou. Presentation 45

Whitesville Trinity 50, Edmonson Co. 32

Whitley Co. 60, Wayne Co. 47

Wolfe Co. 78, Oneida Baptist 29

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.