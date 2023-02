BOYS PREP BASKETBALL= Anderson Co. 48, Shelby Co. 31 Bellevue 56, Calvary Christian 16 Bethlehem 55, Nelson Co. 45 Bowling…

BOYS PREP BASKETBALL=

Anderson Co. 48, Shelby Co. 31

Bellevue 56, Calvary Christian 16

Bethlehem 55, Nelson Co. 45

Bowling Green 55, South Warren 50

Buckhorn 60, Berea 57

Campbellsville 63, Burgin 47

Carlisle Co. 65, Fulton Co. 58

Caverna 59, Hart Co. 49

Christian Co. 67, University Heights 43

Christian Fellowship 48, Ballard Memorial 40

Conner 79, Campbell Co. 60

Cov. Catholic 70, Beechwood 52

Elizabethtown 61, Green Co. 45

Evangel Christian 74, Lou. Holy Cross 55

Fort Campbell 42, Foundation Christian 33

Franklin-Simpson 46, Todd Co. Central 45

Garrard Co. 64, Danville 54

Glasgow 67, Allen Co.-Scottsville 57

Grant Co. 56, Henry Co. 31

Graves Co. 65, Mayfield 28

Hazard 69, Leslie Co. 51

Henderson Co. 55, Owensboro Apollo 41

Highlands Latin 70, Francis Parker 34

Lee Co. 60, Estill Co. 58

Lex. Christian 80, Lex. Paul Dunbar 51

Lex. Tates Creek 73, Lex. Lafayette 59

Lincoln Co. 49, Southwestern 30

Lloyd Memorial 79, Holmes 53

Logan Co. 54, Russellville 37

Lou. Ballard 89, Bullitt East 51

Lou. Brown 63, Whitefield Academy 36

Lou. Butler 70, Lou. DuPont Manual 47

Lou. Christian Academy 54, Christian Academy, Ind. 39

Lou. DeSales 72, IHS 65

Lou. Eastern 69, Oldham County 56

Lou. Jeffersontown 80, Lou. Waggener 63

Lou. Seneca 56, Lou. Atherton 55

Lou. Southern 89, LKY (Louisville) 56

Lou. Trinity 50, Lou. St. Xavier 41

Lou. Western 70, St. Augustine, La. 52

Lyon Co. 94, Livingston Central 51

Madison Central 55, Lex. Henry Clay 53

Madison Southern 76, Model 48

Marshall Co. 67, Hopkins Co. Central 42

McCreary Central 66, Somerset Christian 46

Metcalfe Co. 65, Clinton Co. 64

North Bullitt 57, Bullitt Central 50

North Hardin 65, Central Hardin 63

North Hopkins 79, Dawson Springs 37

North Laurel 94, Clay Co. 64

Ohio Co. 65, Daviess Co. 37

Paris 65, Augusta 62

Powell Co. 85, Owsley Co. 61

Prestonsburg 73, Phelps 69

Pulaski Co. 82, Rockcastle Co. 57

Rose Hill Christian 74, Hannan, W.Va. 56

Russell 58, Lewis Co. 47

Ryle 50, Dixie Heights 35

Scott 78, Pendleton Co. 36

Shelby Valley 67, Belfry 42

Simon Kenton 76, Lex. Bryan Station 46

Somerset 65, Casey Co. 63, OT

Spencer Co. 80, Woodford Co. 77, 2OT

St. Mary (Paducah) 55, Community Christian (Paducah) 26

Villa Madonna 79, Dayton 71

Warren Central 73, Greenwood 27

Warren East 60, Barren Co. 49

Washington Co. 71, Thomas Nelson 42

Wayne Co. 46, Boyle Co. 44

West Jessamine 84, East Jessamine 42

Western Hills 52, Franklin Co. 44

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.