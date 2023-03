Farmers Insurance Open Par Scores

Saturday La Jolla, Calif. a-Torrey Pines – South (Host Course) 7,765 yards; Par 72 b-Torrey Pines – North 7,258 yards;…

Saturday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $8.7 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses.

Max Homa (500), $1,566,000 68b-70a-71a-66a—275 -13 Keegan Bradley (300), $948,300 70a-73b-68a-66a—277 -11 Collin Morikawa (190), $600,300 67b-72a-70a-69a—278 -10 Sungjae Im (115), $366,125 68a-74b-67a-70a—279 -9 Sam Ryder (115), $366,125 64b-68a-72a-75a—279 -9 Sahith Theegala (115), $366,125 66b-72a-71a-70a—279 -9 Jason Day (88), $282,750 68b-71a-73a-68a—280 -8 Jon Rahm (88), $282,750 73a-67b-66a-74a—280 -8 Tony Finau (78), $245,775 73a-71b-64a-73a—281 -7 Hideki Matsuyama (78), $245,775 70b-73a-69a-69a—281 -7 Rickie Fowler (68), $210,975 72a-72b-67a-72a—283 -5 Taylor Moore (68), $210,975 72a-68b-72a-71a—283 -5 Erik Barnes (55), $160,515 72b-72a-71a-69a—284 -4 Joseph Bramlett (55), $160,515 69a-71b-71a-73a—284 -4 Xander Schauffele (55), $160,515 72b-71a-69a-72a—284 -4 Sam Stevens (55), $160,515 66a-72b-73a-73a—284 -4 Jimmy Walker (55), $160,515 69a-71b-72a-72a—284 -4 Justin Rose (48), $128,325 73a-70b-70a-72a—285 -3 Kevin Tway (48), $128,325 72a-72b-69a-72a—285 -3 Seonghyeon Kim (41), $98,919 67b-74a-69a-76a—286 -2 Peter Malnati (41), $98,919 69b-74a-72a-71a—286 -2 Adam Schenk (41), $98,919 71a-73b-68a-74a—286 -2 Brendan Steele (41), $98,919 65b-70a-76a-75a—286 -2 Justin Suh (41), $98,919 68b-75a-71a-72a—286 -2 Brent Grant (32), $66,845 64b-74a-77a-72a—287 -1 Si Woo Kim (32), $66,845 69a-73b-72a-73a—287 -1 Luke List (32), $66,845 67b-75a-73a-72a—287 -1 Callum Tarren (32), $66,845 71a-69b-72a-75a—287 -1 Justin Thomas (32), $66,845 68a-74b-73a-72a—287 -1 Jhonattan Vegas (32), $66,845 68b-75a-70a-74a—287 -1 Ben Griffin (23), $50,895 67a-72b-77a-72a—288 E Maverick McNealy (23), $50,895 69b-74a-71a-74a—288 E Taylor Montgomery (23), $50,895 67a-71b-75a-75a—288 E Trey Mullinax (23), $50,895 71a-73b-70a-74a—288 E Augusto Nunez (23), $50,895 72a-69b-75a-72a—288 E Scott Piercy (23), $50,895 69a-75b-70a-74a—288 E Dean Burmester (16), $37,845 71a-70b-72a-76a—289 +1 Wyndham Clark (16), $37,845 68b-74a-76a-71a—289 +1 Thomas Detry (16), $37,845 68b-75a-70a-76a—289 +1 Dylan Frittelli (16), $37,845 70a-74b-72a-73a—289 +1 Lanto Griffin (16), $37,845 67b-75a-70a-77a—289 +1 Alex Smalley (16), $37,845 71a-73b-71a-74a—289 +1 Michael Thompson (16), $37,845 69a-75b-72a-73a—289 +1 Emiliano Grillo (10), $25,578 72a-70b-74a-74a—290 +2 Adam Hadwin (10), $25,578 70a-74b-70a-76a—290 +2 Nick Hardy (10), $25,578 71a-73b-73a-73a—290 +2 Harry Higgs (10), $25,578 66b-77a-72a-75a—290 +2 Michael Kim (10), $25,578 69b-74a-70a-77a—290 +2 Seung-Yul Noh (10), $25,578 70b-73a-74a-73a—290 +2 Vincent Norrman (10), $25,578 67a-71b-77a-75a—290 +2 Kevin Yu (10), $25,578 73a-70b-70a-77a—290 +2 Aaron Rai (8), $21,315 64b-78a-74a-75a—291 +3 Cameron Champ (6), $20,296 70a-72b-73a-77a—292 +4 Austin Cook (6), $20,296 74b-70a-73a-75a—292 +4 Tano Goya (6), $20,296 70a-67b-79a-76a—292 +4 Garrick Higgo (6), $20,296 66b-76a-72a-78a—292 +4 Stephan Jaeger (6), $20,296 69a-72b-76a-75a—292 +4 Satoshi Kodaira (6), $20,296 68b-75a-74a-75a—292 +4 Trevor Werbylo (6), $20,296 71a-72b-73a-76a—292 +4 Taylor Pendrith (5), $19,488 69b-75a-72a-77a—293 +5 Kevin Streelman (5), $19,488 73a-70b-74a-76a—293 +5 Byeong Hun An (4), $18,879 68b-72a-71a-83a—294 +6 Zecheng Dou (4), $18,879 70a-74b-71a-79a—294 +6 Paul Haley (4), $18,879 68b-75a-74a-77a—294 +6 Ryan Palmer (4), $18,879 71b-71a-70a-82a—294 +6 Gary Woodland (4), $18,879 66b-77a-78a-73a—294 +6 Robby Shelton (4), $18,270 70a-74b-75a-76a—295 +7 Taiga Semikawa (0), $18,270 74a-70b-72a-79a—295 +7 Scott Harrington (3), $17,835 74a-70b-74a-78a—296 +8 Andrew Novak (3), $17,835 66a-73b-80a-77a—296 +8 Davis Thompson (3), $17,835 71a-71b-74a-80a—296 +8 Scott Brown (3), $17,487 69b-75a-77a-77a—298 +10 Adam Long (3), $17,313 71b-73a-76a-79a—299 +11

